Divulgação KFC

Restaurantes do KFC estão fechando nos Estados Unidos após uma de suas principais operadoras franqueadas entrar com pedido de recuperação judicial. A Tasty Chick’n LLC, responsável por 84 unidades da rede, pediu proteção contra credores com base no Capítulo 11 da legislação americana e solicitou ao tribunal o encerramento dos contratos de locação de 72 restaurantes em dez estados.

Os fechamentos atingem Tennessee, Arkansas, Flórida, Virgínia, Kentucky, Alabama, Illinois, Indiana, Mississippi e Missouri. O Tennessee concentra o maior número de unidades afetadas, com 24 restaurantes. Em seguida aparecem Arkansas, com dez; Flórida, com oito; Virgínia, com sete; e Kentucky, com seis.

A crise da Tasty Chick’n é resultado da queda nas vendas, aumento dos custos operacionais e endividamento. Segundo documentos apresentados à Justiça, o faturamento da empresa recuou 11,4% em 2024 e 1,4% em 2025. Em 2026, a queda foi de 2,8% até o período informado nos registros judiciais.

Além disso, a margem de lucro por unidade caiu de 11,8% em 2023 para aproximadamente 4% em 2026. A operadora também enfrentava exigências de reformas nas lojas para atender aos padrões das marcas.

A empresa também deixou de pagar royalties e contribuições para publicidade à Yum! Brands, controladora do KFC e do Taco Bell, em novembro de 2025.

A dívida com a companhia chegou a aproximadamente US$ 15,7 milhões. No total, a Tasty Chick’n devia cerca de US$ 67,2 milhões aos principais credores.

Em setembro, as marcas iniciaram procedimentos para encerrar os contratos de franquia da operadora em razão dos pagamentos atrasados.





KFC não encerrou operações nos EUA

O pedido de recuperação judicial não significa que o KFC tenha falido ou que toda a rede americana esteja prestes a fechar. O Capítulo 11 permite que empresas em dificuldades financeiras reorganizem suas dívidas, renegociem contratos e avaliem a continuidade de suas operações sob supervisão judicial.

A Tasty Chick’n é uma operadora independente que adquiriu o direito de administrar restaurantes com as marcas KFC e Taco Bell.

Apesar disso, o episódio ocorre em um momento de pressão sobre a rede no mercado americano. O KFC registrou queda de 6% nas vendas nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2026 e crescimento líquido negativo no número de restaurantes no primeiro semestre do ano, segundo informações mencionadas nos documentos judiciais.

A tendência é que parte das unidades consideradas viáveis possa ser transferida ou revendida a outros operadores.