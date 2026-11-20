Reprodução Anthropic diz que Claude ficou maligno por influência da internet

As ações da Anthropic, empresa responsável pelo desenvolvimento do Claude, abriram em queda de até 9% nesta sexta-feira (20), cotadas a US$ 89,66. O movimento ocorre um dia depois que as ações subiram 17% em sua estreia na Bolsa de Valores , em um pregão marcado pela alta procura dos investidores.

A desvalorização acompanha um movimento de cautela nos mercados internacionais, especialmente em relação às empresas de tecnologia e aos investimentos em inteligência artificial (IA). As principais Bolsas globais operaram em baixa, enquanto investidores avaliam as perspectivas de retorno dos gastos com infraestrutura e desenvolvimento de IA.

O MSCI All Country World, índice que reúne ações de mercados desenvolvidos e emergentes, recuou 0,8%. Foi a sétima sessão consecutiva de perdas do indicador, a sequência negativa mais longa desde setembro de 2023.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 caía 0,46%, aos 7.143 pontos, enquanto o Nasdaq, índice com forte presença de empresas de tecnologia, recuava 1,42%, aos 23.542 pontos, às 11h40, pelo horário de Brasília.

Na Ásia, as perdas foram ainda mais acentuadas. O Nikkei 225, principal índice da Bolsa de Tóquio, encerrou o pregão em queda de 5,1%. Já o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 5,21%.

Investidores reavaliam apostas em inteligência artificial

A queda das ações da Anthropic ocorre em meio à revisão das expectativas sobre o setor de inteligência artificial. Embora empresas ligadas à tecnologia tenham atraído grandes volumes de investimentos, aumentam as dúvidas sobre a capacidade de transformar os gastos bilionários em infraestrutura e desenvolvimento em lucros sustentáveis.

A preocupação envolve principalmente os custos de construção e operação de centros de processamento de dados, a aquisição de chips e a expansão dos serviços de IA. O cenário também é influenciado pela possibilidade de regras mais rigorosas para o setor e pelo encarecimento do crédito.





Juros nos EUA pressionam mercados globais

Outro fator que influencia o comportamento das Bolsas é a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos. A possibilidade de o F ederal Reserve (Fed), banco central americano, realizar três aumentos consecutivos nas taxas até março tem elevado a cautela dos investidores.

Juros maiores nos EUA tendem a tornar os títulos do governo americano mais atrativos, por serem considerados investimentos de menor risco. Com isso, parte dos recursos aplicados em outros mercados, especialmente em economias emergentes, pode migrar para ativos americanos.

O movimento também favorece a valorização do dólar. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes, operava aos 103,7 pontos, maior nível desde 1º de abril de 2025.

No Brasil, o dólar chegou a R$ 5,93 na quinta-feira (19), renovando a maior cotação desde o início de abril de 2025, mesmo após o Banco Central vender US$ 1 bilhão no mercado.

A Bolsa brasileira não teve negociações nesta sexta-feira em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. No exterior, porém, o EWZ, fundo negociado em Nova York que acompanha o desempenho de ações brasileiras, recuava 1%, aos US$ 29,21, menor cotação desde dezembro de 2025.