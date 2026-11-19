Canva Planos de saúde: reajustes pressionam principalmente as pequenas e médias empresas

Os planos de saúde coletivos empresariais ficaram mais caros nos últimos quatro anos e devem continuar pesando no orçamento de empresas e trabalhadores. Entre 2022 e 2025, os reajustes médios acumularam 58,1%, considerando a aplicação sucessiva dos percentuais registrados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No mesmo período, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em cerca de 21%. Na prática, os aumentos dos planos foram quase 2,8 vezes superiores à inflação.

Na avaliação do economista Cícero Pimenteira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a alta dos planos está relacionada ao envelhecimento dos beneficiários e ao aumento da utilização dos serviços de saúde.

Em entrevista ao iG, ele enfatizou que os reajustes pressionam principalmente as pequenas e médias empresas, que podem repassar parte dos custos aos funcionários, reduzir a cobertura dos benefícios ou até cancelar os contratos.

Aumentos anuais



A tendência é de continuidade da pressão sobre os custos. Uma projeção da LifesHub, empresa especializada em inteligência e gestão de saúde, aponta que os planos empresariais devem ter reajuste médio de 10,3% em 2027.

Segundo a empresa, a projeção foi elaborada com base na série histórica de reajustes e no cruzamento com dados do mercado de trabalho.

Isso mantém o que já vem sendo registrado nos últimos anos. Os dados da ANS mostram que os aumentos superaram 10% em todos os anos do período analisado.

Em 2022, o reajuste médio foi de 11,15%. No ano seguinte, chegou a 13,81%, o maior percentual da série. Em 2024, permaneceu elevado, em 13,03%. Já em 2025, recuou para 10,60%, mas continuou expressivo para os contratantes.

Na comparação, o IPCA registrou altas de 5,79% em 2022, 4,62% em 2023, 4,83% em 2024 e 4,26% em 2025. Aplicados de forma sucessiva, os índices resultam em inflação acumulada de aproximadamente 21% nos quatro anos.

Em 2026, ainda segundo dados da ANS, o reajuste médio dos planos empresariais registrado até agosto foi de 9,19%. Apesar da desaceleração, o percentual representa mais um encarecimento dos contratos.

Projeção preocupante

A perspectiva para 2027 preocupa, sobretudo as empresas menores.

Ainda de acordo com a projeção da LifesHub, os contratos com até cinco beneficiários podem ter reajuste de 13,1%. Para aqueles que atendem de seis a 29 pessoas, a previsão é de aproximadamente 12%. Já nos planos com 10 mil beneficiários ou mais, a estimativa é de alta de 8,9%.

Segundo a LifesHub, essa diferença não está relacionada apenas ao poder de negociação das empresas maiores. O perfil dos beneficiários, a frequência de utilização dos serviços médicos, a região e as características do plano também influenciam os percentuais.

Sem teto de reajuste da ANS

Os planos empresariais não têm um limite máximo de reajuste anual estabelecido pela ANS, ao contrário do que ocorre com os planos de saúde individuais e familiares.

Reprodução Sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)





A ANS justifica a ausência de um teto pelo entendimento de que as empresas contratantes têm maior poder de negociação com as operadoras do que os consumidores individuais. A agência considera que os percentuais devem ser definidos diretamente entre as partes, sem a imposição de um limite máximo anual pelo órgão regulador.

Nos planos individuais e familiares, na avaliação da agência, como os contratos são firmados diretamente com os consumidores, é estabelecido um percentual máximo de reajuste a cada ano para limitar os aumentos e proteger os beneficiários.

Ainda segundo a ANS, nos planos coletivos empresariais, a agência atua principalmente na fiscalização das regras de transparência e das condições de negociação.

No caso de 30 beneficiários ou mais, os percentuais são definidos por negociação entre a empresa contratante e a operadora ou administradora de benefícios. A operadora precisa, porém, apresentar a justificativa para o aumento, além da memória de cálculo e da metodologia utilizada.

Já os contratos com menos de 30 beneficiários seguem a regra do agrupamento. Nesse modelo, a operadora reúne os contratos menores para calcular um percentual único de reajuste, aplicado a todos os integrantes do grupo.

Pressão nas empresas e risco de redução de benefícios

O economista Cícero Pimenteira avalia que o aumento dos custos dos planos empresariais está relacionado, entre outros fatores, à maior utilização dos serviços de saúde, ao envelhecimento dos beneficiários e à chamada sinistralidade, indicador que considera a relação entre as despesas assistenciais e as receitas das operadoras.

Segundo ele, o envelhecimento das carteiras aumenta a probabilidade de utilização mais frequente dos planos e, consequentemente, os custos.

“As pessoas vivem mais, e os planos de saúde estão incorporando a velhice e os riscos de adoecimento, que aumentam. O período pós-Covid também deixou todo mundo muito alerta. O fator de risco de uso do plano interfere diretamente nos custos e nos reajustes”, explica.

Pimenteira considera que o impacto tende a ser maior nas pequenas e médias empresas, porque elas têm menos beneficiários para dividir as despesas.

“Quanto menos pessoas, menos vidas seguradas, maior o risco”, pondera, acrescentando que, nas empresas de grande porte, os custos podem ser distribuídos entre um número maior de funcionários, o que ajuda a diluir o impacto da utilização dos serviços. “Você dilui o risco ao longo de todo o funcionalismo da empresa. Por isso, grandes associações comerciais e grupos acabam se unindo para contratar uma carteira e conseguir essa diluição”, acrescenta.

Ainda na avaliação do economista, quando os aumentos deixam de ser pontuais e passam a se repetir, as empresas encontram mais dificuldade para absorver as despesas.

“Mas, como o aumento dos planos de saúde tem se tornado um problema crônico, principalmente para pequenas e médias empresas, esse repasse acaba acontecendo”, avalia.

Nesse caso, uma das alternativas é transferir parte dos custos aos trabalhadores, por meio de descontos em folha ou da adoção de coparticipação nas despesas médicas.

“Você tenta fazer com que o plano de saúde mantenha o mesmo nível de satisfação, mas que o custo não seja totalmente incorporado pela empresa”, explica.

Esse repasse, porém, não ocorre apenas pelo aumento direto da contribuição mensal. Pimenteira afirma que as empresas também podem alterar as condições do benefício, como a rede de atendimento, a abrangência geográfica e os serviços disponíveis.

Reprodução Cícero Pimenteira, economista e professor da UFRRJ

“O trabalhador pode continuar com o plano, mas com uma coparticipação maior ou sem cobertura para determinados exames, médicos ou hospitais de preferência. Em algum lugar, há uma perda de qualidade ou um custo maior”, afirma.

O economista também vê risco de redução ou cancelamento do benefício, especialmente nas empresas de menor porte. Na sua avaliação, essa tendência pode ampliar as diferenças entre os trabalhadores, já que profissionais com melhores condições financeiras conseguem pagar consultas particulares e buscar especialistas fora da rede dos convênios.

“Os melhores médicos não vão estar necessariamente nos planos de saúde. Quando a pessoa procura um especialista muito bom, com muitos anos de experiência, pode não encontrá-lo na rede do convênio. No primeiro momento, acaba tendo de pagar a consulta particular”, observa.

Ele salienta ainda que o fato de os planos empresariais não terem teto de reajuste definido pela ANS e dependerem de negociação entre contratantes e operadoras contribui para que, em alguns períodos, os reajustes fiquem muito acima da inflação.

“Nos planos individuais e familiares, a ANS regula os reajustes. Já nos coletivos empresariais, existe uma mesa de negociação, e o comportamento é mais volátil”, conclui Cícero Pimenteira.