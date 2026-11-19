Roberto Parizotti/Fotos Públicas Greve dos caminhoneiros escancarou insatisfação dos caminhoneiros e a dependência do Brasil do transporte rodoviário

O Brasil pode enfrentar uma nova greve dos caminhoneiros no próximo mês de dezembro. A preocupação surgiu durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (18), no Senado Federal, onde representantes do setor de transporte alertaram para os possíveis impactos do fim do subsídio ao diesel, estimado para 26 de novembro.

O benefício ajuda a reduzir o preço do combustível, que representa uma das principais despesas dos caminhoneiros. Sem essa ajuda, os custos das viagens podem aumentar, principalmente em um período em que os valores dos fretes costumam cair.

Apesar do Congresso Nacional ter aprovado a prorrogação do subsídio até fevereiro de 2027, a medida ainda depende de um ato do Ministério da Fazenda. Sendo assim, parlamentares e representantes do setor cobram uma definição do Governo.

A reunião foi conduzida pelo senador Wellington Fagundes (MT), presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (FRENLOGI), e contou com a participação de parlamentares, representantes do transporte e diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante o encontro, Carley Welter, diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional dos Transportadores de Cargas (ANATC), lembrou que o aumento do diesel também foi um dos principais motivos da greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018.

De acordo com ele, a situação pode se repetir caso os custos continuem aumentando e os valores dos fretes não sejam suficientes para manter as despesas dos profissionais.

Eu não me admiraria se muita gente pegasse o caminhão e o deixasse parado, porque existe uma dificuldade de rodar e conseguir pagar os custos da operação. Isso é algo bastante real e que pode acontecer agora em dezembro. Carley Welter, diretor de Relações Governamentais da ANATC

O senador Jaime Bagattoli (RO), que atua há mais de 30 anos no setor de combustíveis, também demonstrou uma preocupação. Segundo ele, cerca de 30% do diesel consumido no Brasil é importado e não existem alternativas capazes de substituir o combustível em grande escala no transporte de cargas.

O caminhoneiro vai parar. Peço a Deus todos os dias que ele não resolva um dia desses ficar em casa, porque ele só tem duas alternativas: se ficar em casa, vai quebrar do mesmo jeito; e, se trabalhar, vai quebrar trabalhando. Jaime Bagattoli, senador (RO)





Bagattoli anunciou ainda que parlamentares de Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas devem se reunir com o ministro da Fazenda na próxima quarta-feira (25), para discutir a continuidade do benefício.

A deputada Daniela Reinehr também cobrou uma resposta do Governo. Para ela, a falta de definição dificulta o planejamento das viagens e a negociação dos valores dos fretes.

Preço do diesel também afeta o valor do frete

REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL A medida estabelece uma subvenção no valor total de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo metade custeado pela União

Além de aumentar os gastos dos caminhoneiros, o preço do diesel influencia diretamente no cálculo do piso mínimo do frete, valor estabelecido para o transporte de cargas.

O diretor da ANTT, Alex Azevedo, explicou que uma variação de 5% no preço do combustível já provoca mudanças nesse cálculo.

Durante a reunião, também teve críticas ao pedágio eletrônico (Free Flow) na BR-364, em Mato Grosso. Bagattoli questionou a cobrança antes da conclusão das obras previstas na concessão da rodovia. Já o diretor da ANTT defendeu as concessões privadas como forma de atrair investimentos para melhorar as estradas.

No final da reunião, os participantes defenderam que o Ministério da Fazenda seja procurado com uma certa urgência para esclarecer se o subsídio será mantido.

Quem realmente está por trás das greves dos caminhoneiros?

A possibilidade de uma nova paralisação também levanta uma discussão sobre os interesses envolvidos nesses movimentos.

Para Rodolfo Rizzotto, coordenador do SOS Estradas, nem sempre as chamadas greves dos caminhoneiros são organizadas pelos próprios. Conforme ele, grupos empresariais e representantes do setor também podem influenciar nas mobilizações.

Rizzotto, que acompanha esses movimentos por mais de 25 anos, afirma que muitas reivindicações acabam favorecendo interesses de empresários, enquanto questões importantes para os caminhoneiros, como melhores salários, condições de trabalho, redução da jornada e segurança nas estradas, ficam em segundo plano.

Como exemplo, citou o senador Jaime Bagattoli (RO), que também é um dos proprietários do Grupo Bagattoli, com atuação nos setores de combustíveis, agricultura, pecuária, transporte e armazenamento de grãos.

O coordenador também menciona os deputados André Janones e Zé Trovão ao criticar a atuação de lideranças que ganharam espaço durante as mobilizações, mas que, na visão dele, não representam todas as necessidades da categoria.

Para ele, os problemas do transporte vai além do preço do combustível. A pressão para cumprir prazos e conseguir pagar as despesas faz com que muitos motoristas passem mais horas ao volante, aumentando os riscos de acidentes e o uso de drogas para permanecer acordados.

Ele lembra que os acidentes envolvendo caminhões também prejudicam outros motoristas e podem parar rodovias inteiras.

Greve de 2018 serve de alerta

A preocupação com uma nova paralisação tem como referência a greve que aconteceu em maio de 2018, que durou dez dias e provocou uma crise de abastecimento em todo o Brasil.

Na época, o diesel tinha acumulado uma alta de 56,5% nas refinarias entre julho de 2017 e maio de 2018, passando de aproximadamente R$ 1,50 para R$ 2,34 por litro, sem considerar impostos.

Como o combustível representava cerca de 42% dos custos do frete, muitos caminhoneiros não conseguiam manter as despesas da atividade. A categoria iniciou bloqueios nas rodovias no dia 21 de maio.

Marcelo Pinto/APlateia 23.05.2018 Greve dos caminhoneiros na fronteira Brasil/Uruguai: atos pelo país fizeram o MPF iniciar investigações sobre violações

A paralisação afetou postos de combustíveis, supermercados, aeroportos e indústrias. De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda divulgadas quando aconteceu, a greve retirou 1,2 ponto percentual do crescimento do PIB brasileiro em 2018.

Para encerrar a crise, o Governo anunciou medidas como a redução de R$ 0,46 por litro no diesel, o congelamento temporário dos preços e a criação de um piso mínimo para o frete, posteriormente regulamentado pela Lei 13.703. O custo das medidas foi estimado em R$ 13,5 bilhões.

Nova paralisação ainda não foi confirmada

Apesar das preocupações apresentadas ontem no Senado, ainda não existe uma convocação oficial para uma greve nacional em dezembro.

O principal ponto de atenção é a decisão do Ministério da Fazenda sobre a continuidade do subsídio ao diesel. Caso o benefício não seja mantido, os custos do transporte poderão aumentar e dificultar ainda mais a situação financeira dos caminhoneiros.

Por enquanto, o setor aguarda uma resposta do Governo