Vladimir Solomianyi/Unsplash Dólar subiu pela sexta vez seguida

Mesmo com o Banco Central atuando para segurar as cotações, o dólar voltou a subir nesta quinta-feira (19), pela sexta sessão consecutiva, e encerrou o dia marcando alta de 1,15%, cotado a R$ 5,9344.

Foi o maior valor desde 23 de janeiro de 2025, quando a cotação havia encerrado o pregão a R$ 5,9255. Já o Ibovespa caiu 0,69%, aos 166.376 pontos.

No início da tarde, diante da tendência de alta, o Banco Central realizou um leilão à vista e vendeu US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões) das reservas internacionais. O objetivo foi aumentar a oferta de dólares no mercado e aliviar a pressão sobre o câmbio.

Ajudou, mas não foi o suficiente.

O que repercutiu no mercado

O pacote fiscal do governo Lula, que foi a provado no Senado nesta quarta-feira (18) e agora será apreciado na Câmara, continua sendo apontado pelos analistas como o foco principal dos investidores.

As propostas poderão gerar uma economia nos cofres públicos de até R$ 50 bilhões em 2027.

Ainda com foco na política econômica, declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, também estão no foco dos investidores. Na véspera, ele descartou discussões sobre mudanças na meta de inflação Dirugan também negou que haverá recessão no ano que vem, mas disse que a desaceleração da economia preocupa. O governo também reafirmou o cronograma da reforma tributária.

Ainda no cenário doméstico, as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento em Brasília, também repercutiram no mercado financeiro. Lula reafirmou a intenção de equilibrar as contas públicas, mas disse que não haverá redução de direitos para isso.

Sobre composição dos ministérios do Lula 4, ele disse que não há pressa para definição de novos ministros. Os investidores aguardam os nomes para a área econômica.

Outro destaque da sessão, dessa vez no cenário internacional, foi a estreia da Anthropic na Nasdaq, com as ações em forte alta nesta quinta-feira (19). Os papéis da criadora do chatbot Claude chegaram a subir 34%, mas fecharam com alta de 17,07% a US$ 97,17. A operação, considerada a maior da história, movimentou US$ 107 bilhões (R$ 629 bilhões). (saiba mais abaixo)