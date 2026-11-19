Divulgação Justiça leiloa notes da falida Nobrece no Vale do Paraíba

Quatro propriedades rurais ligadas à massa falida da antiga fábrica de papel Nobrecel vão a leilão judicial, com valor total estimado em R$46 milhões.

Determinado pela 3ª Vara Cível de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, o certame irá ocorrer de forma online entre às 15h do dia 30 de novembro de 2026 e às 15h de 1º de fevereiro de 2027.

Caso os lances não atinjam o valor mínimo de venda, serão recebidos condicionalmente, desde que não sejam inferiores a 90% do valor da avaliação, ficando sujeitos à aprovação do Juízo.

Os imóveis estão espalhados por quatro municípios do Vale do Paraíba e reúnem ativos de grande porte.

Os lotes incluem áreas de centenas de hectares, trechos com madeira de eucalipto, casas, moinho, usina geradora de energia e plantações de cereais. Comunicado oficial da 3ª Vara Cível de Pindamonhangaba













Veja abaixo os imóveis:

Cachoeira Paulista (SP): na cidade está o maior lote, de 696,12 hectares, que inclui áreas de eucalipto e avaliado em R$ 17,14 milhões.

Lagoinha (SP): Fazenda Coru-Guaçu II de 620,20 hectares e avaliada em R$ 13,18 milhões.

Pindamonhangaba(SP): há área de 59,28 hectares cotada em R$ 9,91 milhões.

São Luiz do Paraitinga (SP): a Fazenda Vaticano, de 200 alqueires, está avaliada em R$ 5,9 milhões. No lote, há casas, cafezais, moinhos e uma usina geradora de energia elétrica.

Os valores de avaliação dos terrenos, apurados entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, ainda passarão por atualização monetária até a data do arremate.

Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail [email protected].













Histórico da falência da Nobrecel

A venda integra a etapa de liquidação de ativos do processo falimentar da Nobrecel S.A. – Celulose e Papel, que tramita na Justiça desde 2012.

A companhia, que mantinha sua planta industrial no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, teve adecretada em agosto de 2013, após um acordo envolvendo investidores e representantes dos trabalhadores, resultando no encerramento das atividades e na demissão de cerca de

O iG entrou em contato com Jair Francisco dos Santos, presidente do Sindicato dos Papeleiros de Jacareí e Região, e, em paralelo, com o escritório Laspro Consultores, de São Paulo, responsável pela administração judicial do caso, para atualizar o andamento dos pagamentos trabalhistas e a situação dos ex-funcionários.

Segundo informações divulgadas recentemente na internet, há cerca de quatro meses cerca de 50 trabalhadores se mobilizaram em frente ao Fórum de Pindamonhangaba, onde uma comissão foi recebida pelo juiz da 3ª Vara Cível, Marcelo Soares Mendes, pelo promotor Henrique Lucas Miranda e pelo administrador judicial Orestes Nestor de Souza Laspro, que pediram prazo para analisar o processo e alinhar os próximos passos para a quitação das indenizações.

Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno do sindicato nem do escritório.