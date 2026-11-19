Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem acima de um salário mínimo poderão ter reajuste de 5,3% em 2027. A previsão foi apresentada pelo Governo Federal no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.
O percentual tem como base a estimativa da inflação deste ano de 2026, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Porém, o valor ainda não está confirmado. A definição depende da divulgação do índice oficial pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), prevista para janeiro de 2027.
Para quem recebe acima do salário mínimo, o reajuste acompanha a inflação acumulada até dezembro, sem ganho real. Isso significa que o aumento serve para acompanhar a alta dos preços ao longo do ano.
Já os segurados que recebem um salário mínimo seguem outra regra de reajuste, que considera também o crescimento da economia brasileira.
Qual será o valor do salário mínimo em 2027?
A previsão do Governo Federal é que o salário mínimo passe dos R$ 1.621 para R$ 1.741 em 2027. Caso a estimativa seja confirmada, o aumento será de 7,4%.
Diferentemente dos benefícios acima do piso, o cálculo do salário mínimo considera a inflação medida pelo INPC até esse mês de novembro, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, respeitando os limites estabelecidos por lei.
O novo valor deverá começar a valer em 1º de janeiro de 2027, após a publicação de um decreto presidencial. Os pagamentos com o reajuste serão realizados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.
Atualmente, cerca de 28,5 milhões de beneficiários do INSS recebem até um salário mínimo, o que equivale a aproximadamente 70% do total de pagamentos do instituto.
Como deve ficar o teto do INSS em 2027?
Com a previsão de reajuste de 5,3%, o teto da Previdência Social também deverá aumentar no próximo ano.
Confira os valores:
- Teto agora em 2026: R$ 8.475,54;
- Previsão para 2027: R$ 8.924,74;
- Aumento estimado de: R$ 449,20.
O teto representa o valor máximo que o INSS paga aos seus beneficiários. Assim como os demais pagamentos acima do piso nacional, ele também é corrigido com base no INPC.
Reajuste ainda pode mudar
Apesar da previsão de 5,3%, o percentual ainda pode ter alterações até a divulgação oficial da inflação.
De acordo com o Ministério do Planejamento, o cálculo apresentado no PLOA considerou a projeção do INPC feita pela Secretaria de Política Econômica em 6 de julho de 2026.
Mas, a estimativa mudou ao longo dos meses. No Boletim Macrofiscal divulgado em setembro, por exemplo, a previsão para o INPC de 2026 era de 5,1%.
O índice é calculado pelo IBGE e acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos.
Sendo assim, será necessário aguardar o resultado oficial de dezembro para saber qual será o percentual aplicado às aposentadorias e pensões acima do piso em 2027.
Quem vai receber o reajuste integral?
Os segurados que já recebiam aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro de 2026 terão direito ao reajuste integral.
Já quem começou a receber o benefício depois dessa data terá um aumento proporcional ao número de meses em que recebeu o pagamento durante o ano.
Hoje, mais de 12,2 milhões de beneficiário s recebem acima do salário mínimo. Desse total, aproximadamente 10,6 mil recebem o teto da Previdência Social.
Além das aposentadorias e pensões, a atualização do salário mínimo também pode afetar outros benefícios, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), o seguro-desemprego e o abono salarial PIS/Pasep.
Quando começam os pagamentos com o reajuste?
O INSS deve divulgar no próximo mês o calendário de pagamentos para 2027. Assim que as datas forem anunciadas, o iG irá acompanhar a divulgação e publicará as informações para que os segurados possam consultar quando receberão o benefício.
Como acontece todos os anos, os primeiros depósitos com os valores atualizados serão feitos na folha de janeiro, com pagamentos previstos entre o fim do mês e o início de fevereiro.
As datas de pagamento são organizadas de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito depois do traço.
Leia também: Veja calendário de pagamentos dos benefícios sociais em novembro
Como consultar o valor da aposentadoria?
Quem quiser saber quanto vai receber poderá consultar o extrato de pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS , assim que a folha estiver disponível.
Veja como:
- Acesse o site meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.
- Faça login com o CPF e a senha da conta Gov.br.
- Na página inicial, procure a opção “Extrato de pagamento”.
- Clique no serviço para conferir o valor do benefício e os detalhes do pagamento.
Quem não tem acesso à internet também pode consultar as informações pela Central de Atendimento do INSS, no telefone 135.
Durante a ligação, será necessário informar o CPF e confirmar alguns dados pessoais para garantir a segurança do atendimento.
O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.