Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem acima de um salário mínimo poderão ter reajuste de 5,3% em 2027. A previsão foi apresentada pelo Governo Federal no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano.

O percentual tem como base a estimativa da inflação deste ano de 2026, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Porém, o valor ainda não está confirmado. A definição depende da divulgação do índice oficial pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), prevista para janeiro de 2027.

Para quem recebe acima do salário mínimo, o reajuste acompanha a inflação acumulada até dezembro, sem ganho real. Isso significa que o aumento serve para acompanhar a alta dos preços ao longo do ano.

Já os segurados que recebem um salário mínimo seguem outra regra de reajuste, que considera também o crescimento da economia brasileira.

Qual será o valor do salário mínimo em 2027?

A previsão do Governo Federal é que o salário mínimo passe dos R$ 1.621 para R$ 1.741 em 2027. Caso a estimativa seja confirmada, o aumento será de 7,4%.

Diferentemente dos benefícios acima do piso, o cálculo do salário mínimo considera a inflação medida pelo INPC até esse mês de novembro, além do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, respeitando os limites estabelecidos por lei.

O novo valor deverá começar a valer em 1º de janeiro de 2027, após a publicação de um decreto presidencial. Os pagamentos com o reajuste serão realizados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

Atualmente, cerca de 28,5 milhões de beneficiários do INSS recebem até um salário mínimo, o que equivale a aproximadamente 70% do total de pagamentos do instituto.

Como deve ficar o teto do INSS em 2027?

Com a previsão de reajuste de 5,3%, o teto da Previdência Social também deverá aumentar no próximo ano.

Confira os valores:

Teto agora em 2026: R$ 8.475,54;

Previsão para 2027: R$ 8.924,74;

Aumento estimado de: R$ 449,20.

O teto representa o valor máximo que o INSS paga aos seus beneficiários. Assim como os demais pagamentos acima do piso nacional, ele também é corrigido com base no INPC.

Reajuste ainda pode mudar

Apesar da previsão de 5,3%, o percentual ainda pode ter alterações até a divulgação oficial da inflação.

De acordo com o Ministério do Planejamento, o cálculo apresentado no PLOA considerou a projeção do INPC feita pela Secretaria de Política Econômica em 6 de julho de 2026.

Mas, a estimativa mudou ao longo dos meses. No Boletim Macrofiscal divulgado em setembro, por exemplo, a previsão para o INPC de 2026 era de 5,1%.

O índice é calculado pelo IBGE e acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos.

Sendo assim, será necessário aguardar o resultado oficial de dezembro para saber qual será o percentual aplicado às aposentadorias e pensões acima do piso em 2027.

Quem vai receber o reajuste integral?

Os segurados que já recebiam aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro de 2026 terão direito ao reajuste integral.

Já quem começou a receber o benefício depois dessa data terá um aumento proporcional ao número de meses em que recebeu o pagamento durante o ano.

Hoje, mais de 12,2 milhões de beneficiário s recebem acima do salário mínimo. Desse total, aproximadamente 10,6 mil recebem o teto da Previdência Social.

Além das aposentadorias e pensões, a atualização do salário mínimo também pode afetar outros benefícios, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), o seguro-desemprego e o abono salarial PIS/Pasep.

Quando começam os pagamentos com o reajuste?

O INSS deve divulgar no próximo mês o calendário de pagamentos para 2027. Assim que as datas forem anunciadas, o iG irá acompanhar a divulgação e publicará as informações para que os segurados possam consultar quando receberão o benefício.

Como acontece todos os anos, os primeiros depósitos com os valores atualizados serão feitos na folha de janeiro, com pagamentos previstos entre o fim do mês e o início de fevereiro.

As datas de pagamento são organizadas de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito depois do traço.

Leia também: Veja calendário de pagamentos dos benefícios sociais em novembro



Como consultar o valor da aposentadoria?

Quem quiser saber quanto vai receber poderá consultar o extrato de pagamento pelo site ou aplicativo Meu INSS , assim que a folha estiver disponível.

Veja como:

Acesse o site meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Faça login com o CPF e a senha da conta Gov.br. Na página inicial, procure a opção “Extrato de pagamento”. Clique no serviço para conferir o valor do benefício e os detalhes do pagamento.

Quem não tem acesso à internet também pode consultar as informações pela Central de Atendimento do INSS, no telefone 135.

Durante a ligação, será necessário informar o CPF e confirmar alguns dados pessoais para garantir a segurança do atendimento.

O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.