Divulgação/Petrobras Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, anunciaram nesta quinta-feira (19) a intenção de ampliar a produção e o fornecimento de derivados de petróleo. O compromisso foi divulgado em uma declaração conjunta após uma reunião trilateral em Shenzhen, na China, e prevê que a iniciativa seja realizada “em benefício de todas as nações”.

O documento, intitulado “Declaração de Paz”, ressalta a importância de manter fluxos energéticos estáveis em meio às tensões geopolíticas e às incertezas no mercado internacional de combustíveis.

A reunião ocorreu à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e durou cerca de uma hora e meia. Durante o encontro, os presidentes discutiram temas como segurança energética, reforma das Nações Unidas, cenário internacional e riscos relacionados à proliferação de armas nucleares.

O anúncio ocorre em um contexto de preocupação com a estabilidade do abastecimento mundial de petróleo, especialmente diante das tensões envolvendo o Estreito de Ormuz , uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo.

Embora reúna três das maiores potências mundiais, o compromisso anunciado ainda não representa um acordo comercial ou operacional, já que o documento não esclarece como cada país pretende ampliar a produção e o fornecimento de derivados, nem estabelece obrigações concretas para os governos.





Reforma da ONU e riscos nucleares

Além da questão energética, os três países defenderam mudanças nas Nações Unidas. Como membros permanentes do Conselho de Segurança, Rússia, China e Estados Unidos afirmaram que a organização precisa responder de maneira mais eficaz aos desafios globais e fortalecer sua atuação na promoção da paz e da segurança internacionais.

A declaração também ressalta a importância do princípio do consentimento dos Estados e do respeito às imunidades de autoridades governamentais. Nesse contexto, os líderes afirmaram que o Tribunal Penal Internacional (TPI) e outros órgãos semelhantes não devem “abusar de sua jurisdição”.

Em relação às armas nucleares, os presidentes reafirmaram que uma guerra nuclear “não pode ser vencida e jamais deve ser travada”. Os três governos também se comprometeram a manter o diálogo para reduzir os riscos de um conflito nuclear e prevenir a proliferação dessas armas.

Leia o texto da declaração na íntegra:

Vladimir Putin, Presidente da Federação da Rússia, Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, e Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, reuniram-se em Shenzhen, no dia 19 de novembro de 2026. Os chefes de Estado da Rússia e dos EUA expressaram seu agradecimento à China por sediar esta histórica cúpula trilateral. Os três chefes de Estado realizaram uma troca aprofundada de pontos de vista sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional.

1. Na qualidade de membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia, a China e os Estados Unidos comprometeram-se a reformar a ONU, de modo que a organização possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e alinhar-se à sua missão fundamental de promover a paz e a segurança internacionais.

2. Os três países planejam aumentar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo, em benefício de todas as nações. Eles reafirmaram a importância de fluxos energéticos estáveis.

3. Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento dos Estados e o respeito pelas imunidades de autoridades estatais são de suma importância, e concordaram que o Tribunal Penal Internacional e outros órgãos semelhantes não devem abusar de sua jurisdição.

4. Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada. Os três países manterão um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas nucleares.