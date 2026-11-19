Lula Marques/ Agência Brasil Reunião da Comissão Mista de Orçamento para ouvir o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti

O Senado aprovou na data de ontem (18) o chamado “plano Moretti”, pacote de medidas do Governo Lula (PT) para reforçar o controle das contas públicas. Proposta prevê mudanças nos gastos e na arrecadação do Governo e deve ter impacto de R$ 46 bilhões a R$ 56 bilhões em 2027, segundo estimativa do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, que dá nome ao projeto.

O objetivo é ajudar o Governo a alcançar o centro da meta fiscal, que corresponde ao resultado esperado entre receitas e as despesas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

Dentre as principais mudanças estão a criação de um bloqueio mínimo de gastos, a possibilidade de congelar alguns gastos que hoje não podem ser atingidos e o aumento do corte de benefícios tributários.

Como funciona o plano?

Todos os anos, o Governo estabelece uma meta fiscal, que indica quanto espera arrecadar e gastar. Quando a arrecadação fica abaixo do previsto e tem risco de descumprir essa meta, é necessário fazer o chamado contingenciamento, que consiste no bloqueio ou adiamento temporário de despesas previstas no Orçamento para controlar os gastos públicos e manter o equilíbrio das contas.

Desde 2023, há uma margem de tolerância para o resultado das contas públicas. Isso significa que o Governo pode não alcançar o centro da meta, mas ainda sim cumprir a regra se ficar dentro do limite mínimo permitido.

O plano Moretti busca mudar essa situação, dando mais instrumentos para a equipe econômica tentar alcançar o centro da meta, e não apenas o limite mínimo.

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Quais são as principais medidas?

Bloqueio mínimo de R$ 12,8 bilhões em 2027: Uma das principais mudanças é a criação de um piso de contingenciamento. Hoje em dia, o arcabouço fiscal permite que os gastos do Governo cresçam em até 2,5% acima da inflação.

Com o novo projeto, caso ocorra o risco de descumprimento do limite mínimo da meta fiscal, este crescimento será reduzido para 2%.

A mudança representa um bloqueio estimado em R$ 12,8 bilhões em 2027. Depois de acionado, o valor não poderá ser liberado novamente, mesmo que a arrecadação do Governo melhore no decorrer do ano.

Além do bloqueio, o Governo também poderá fazer cortes adicionais para tentar alcançar o centro da meta fiscal, que projeta um superávit de R$ 8,5 bilhões em 2027, já considerando as deduções autorizadas.

Algumas despesas obrigatórias também poderão ser congeladas: O projeto permite que o Governo bloqueie determinados gastos que hoje ficam protegidos do contingenciamento.

Entre as possíveis despesas atingidas estão o seguro-defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida, o Proagro, o seguro rural e as emendas parlamentares.

Mas a medida não permite cortar despesas protegidas pela Constituição, como aposentadorias, benefícios assistenciais, salários de servidores e os valores mínimos destinados à Saúde e à Educação.

Empresas poderão ter mais limites para compensar impostos: Outra mudança envolve a compensação de tributos. Atualmente, empresas podem usar créditos acumulados em algumas operações para abater outros impostos federais.

Com o plano, o Governo poderá limitar esse mecanismo caso precise fazer um esforço extra para alcançar o centro da meta fiscal.

Em 2027, o limite previsto ficará entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões. Assim, algumas empresas poderão ter de pagar mais impostos em dinheiro, em vez de utilizar créditos para quitar os valores.

Corte de benefícios tributários aumenta de 10% para 20%: O projeto também amplia o corte de benefícios tributários federais, que passa de 10% para 20%.

A medida atinge incentivos como: isenções, reduções de imposto s e créditos tributários concedidos a empresas e setores da economia.

Porém,alguns benefícios ficaram de fora, como os destinados aos setores de tecnologia da informação e semicondutores, além das isenções para a compra de veículos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. A desoneração da folha de pagamentos também foi preservada.

Até R$ 10,5 bilhões poderão ficar fora da meta fiscal de 2026: O pacote também estima uma mudança específica para este ano. O Governo poderá retirar do cálculo da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas com a subvenção do diesel .

A ação busca dar mais espaço para o Governo lidar com a queda na arrecadação esperada para 2026, sem precisar aumentar ainda mais os bloqueios de gastos no fim do ano.

Mudanças também envolvem estados, municípios e investimentos: Além das medidas de contenção de gastos, o projeto altera repasses e limites de despesas que envolvem outras áreas do Governo.

Repasses da Lei Kandir serão reduzidos temporariamente: Até o ano de 2030, os repasses da União a estados e municípios previstos na Lei Kandir cairão de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões por ano.

A lei, criada no ano de 1996, isentou as exportações da cobrança de ICMS . Por isso, a União passou a compensar os estados pela perda de arrecadação.

Com o novo projeto, parte dos pagamentos será adiada e deverá ser repassada aos poucos a partir do ano seguinte.

Compensações previdenciárias terão limite de R$ 3 bilhões: Entre os anos de 2027 e 2030, os pagamentos da União a estados e municípios para compensações previdenciárias ficarão limitados a R$ 3 bilhões por ano, com correção conforme as regras do arcabouço fiscal.

Essas compensações acontecem quando um trabalhador contribui para diferentes regimes de Previdência ao longo da vida e os sistemas precisam dividir os custos da aposentadoria. O Orçamento de 2027 prevê R$ 8,3 bilhões para essa despesa.

Benefícios para infraestrutura e exportações terão limites: O plano também cria um limite para os incentivos fiscais do Reidi, programa que reduz impostos sobre materiais e serviços utilizados em projetos de infraestrutura.

O teto será de R$ 1,1 bilhão, valor previsto no Orçamento de 2026, com correção anual pela inflação. Um comitê do Governo ficará responsável por escolher os projetos beneficiados.

Já os subsídios as exportações, por meio do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), terão limite de R$ 1 bilhão por ano até 2030.

Receitas do petróleo terão novas regras: Outra mudança envolve receitas extraordinárias relacionadas ao petróleo. Até 2030, valores obtidos com a venda de petróleo da União e com o Imposto de Exportação sobre o produto deixarão de entrar no cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL).

Esse indicador é utilizado como referência para despesas obrigatórias, como o investimento mínimo em Saúde.

A ideia é evitar que uma arrecadação temporária provoque o aumento permanente de gastos públicos. A partir de 2028, a mudança também terá impacto no limite de despesas do Governo Federal.

O Fundo Constitucional do Distrito Federal ( FCDF), no entanto, ficará de fora dessa regra e continuará recebendo os repasses com a correção integral da receita da União.

O que mais está previsto no projeto?

O plano também traz medidas relacionadas à educação, aos salários do funcionalismo público e aos investimentos do Governo.

Uma delas permite utilizar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para pagar bolsas de estudo e pesquisa no ensino superior. A mudança também deve ajudar a financiar a ampliação do programa Pé-de-Meia.

O texto ainda estabelece um prazo de 60 dias para o Congresso aprovar uma proposta que regulamente os chamados supersalários, pagamentos que ultrapassam o teto do funcionalismo por meio de benefícios e adicionais, conhecidos como penduricalhos.

Conforme o Governo, a medida pode gerar uma economia de até R$ 3 bilhões em 2027. Os recursos economizados deverão ser destinados à reestruturação e à recomposição dos quadros do próprio Poder ou órgão responsável.

Outra estimativa é permitir que o Governo libere recursos extras para investimentos estruturantes no ano seguinte, caso consiga alcançar ou superar o centro da meta fiscal após realizar cortes adicionais de despesas. O valor desses investimentos será limitado ao montante economizado com o bloqueio extra.

Por último, o projeto amplia o prazo para o pagamento de despesas antigas, conhecidas como restos a pagar. No caso de contratos, convênios e acordos de duração plurianual que estejam vigentes em novembro de 2026, os valores não poderão ser bloqueados ou cancelados antes de 31 de dezembro de 2027.

Qual é o impacto esperado?

Segundo o ministro Bruno Moretti, o conjunto de medidas deve gerar um impacto de R$ 46 bilhõe s a R$ 56 bilhõe s em 2027.

Parte desse resultado virá do bloqueio de despesas e da redução de benefícios tributários. Outras medidas, como a mudança nos repasses da Lei Kandir e nas compensações previdenciárias, ajudam a abrir espaço no Orçamento, mas não representam necessariamente uma economia permanente.

Com a aprovação no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Se aprovado, o pacote dará ao Governo novas ferramentas para controlar os gastos e tentar cumprir o centro da meta fiscal nos próximos anos.