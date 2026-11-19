Conteúdo gerado por IA Anthropic

A Anthropic, empresa responsável pela inteligência artificial Claude, estreou na bolsa Nasdaq nesta quinta-feira (19), nos Estados Unidos, após arrecadar US$ 81,3 bilhões (R$ 482 bilhões, na cotação atual) em sua oferta pública inicial de ações (IPO). A operação se tornou a maior da história, superando o recorde anterior da SpaceX, que havia levantado US$ 80 bilhões em junho deste ano. Com a forte procura dos investidores, a companhia alcançou um valor de mercado de US$ 2 trilhões (R$ 11 trilhões, na cotação atual).

As ações foram oferecidas inicialmente por US$ 83 cada (R$ 491, na cotação atual), mas ainda no começo das negociações, os papéis chegaram a ser vendidos por US$ 111,50 (R$ 660, na cotação atual), uma alta de 34% em relação ao preço inicial. Os preços variaram bastante ao longo do dia.

A Anthropic pretendia vender 825 milhões de ações, com preços entre US$ 70 e US$ 78. Diante da alta procura, aumentou a quantidade de papéis oferecidos para 980 milhões e definiu o preço final em US$ 83.

Crescimento acelerado

Fundada em 2021 por um grupo de pesquisadores, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei, a Anthropic desenvolve ferramentas de inteligência artificial para diferentes atividades. Seus sistemas podem ser usados tanto em tarefas do cotidiano quanto em trabalhos especializados de setores como tecnologia e saúde.

A empresa lançou o Claude ao público em 2023 e aumentou sua presença no mercado desde então. No terceiro trimestre de 2026, a receita chegou a quase US$ 17 bilhões (R$ 100 bilhões, na cotação atual), um aumento de 1.127% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Nos nove primeiros meses do ano, a receita da companhia ultrapassou US$ 33 bilhões (R$ 195 bilhões, na cotação atual), uma alta de aproximadamente 1.200% na comparação com os mesmos meses de 2025.

A companhia também reúne cerca de 40 milhões de clientes. Desse total, mais de 11,9 mil geraram pelo menos US$ 100 mil (R$ 592 mil, na cotação atual) em receita nos 12 meses encerrados em setembro.

Entre seus clientes estão empresas conhecidas, como Eli Lilly, Mercado Livre, Shopify e Walmart. O crescimento dos negócios está relacionado à procura por ferramentas de inteligência artificial em áreas como tecnologia, saúde e desenvolvimento de programas de computador.





Valor da empresa tem controvérsia

Considerando a avaliação de US$ 2 trilhões e a receita acumulada nos 12 meses até setembro, a empresa vale aproximadamente 56,7 vezes o que arrecadou com suas atividades nesse período. Esse cálculo compara o valor atribuído à companhia pelos investidores com o dinheiro que ela recebe pela venda de produtos e serviços. O resultado ajuda a entender quanto o mercado está disposto a pagar por uma empresa em relação à sua receita.

A Anthropic também registrou prejuízo operacional de US$ 567 milhões (R$ 3,3 bilhões, na cotação atual) no terceiro trimestre, segundo informações da Nasdaq. Apesar de ainda gastar mais do que arrecada em suas atividades operacionais, o resultado foi menor do que o registrado no mesmo período de 2025, quando o prejuízo chegou a US$ 3,1 bilhões (R$ 18 bilhões, na cotação atual). O prejuízo líquido, chegou a US$ 23,3 bilhões (R$ 138 bilhões, na cotação atual), comparado aos US$ 12,1 bilhões (R$ 71 bilhões, na cotação atual) de um ano antes.

Segundo os dados apresentados pela companhia, boa parte desse resultado está ligado a mudanças no valor de dívidas e de outros investimentos financeiros. Esses ajustes não representam necessariamente dinheiro que saiu do caixa da empresa.

Quando são considerados apenas os resultados ajustados das atividades operacionais, a Anthropic informou lucro de US$ 2,5 bilhões (R$ 14 bilhões, na cotação atual) no trimestre, com margem de 15%. Isso significa que, a cada US$ 100 recebidos, cerca de US$ 15 sobraram como resultado operacional ajustado. No mesmo período de 2025, a empresa havia registrado prejuízo ajustado de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,7 bilhões, na cotação atual).

Em documentos apresentados aos investidores, a companhia apontou riscos relacionados à concorrência, às mudanças na tecnologia e a possíveis regras governamentais para a construção de centros de dados.