DIVULGAÇÃO/BANCO CENTRAL Banco Central lança serviço contra fraude

O Banco Central (BC) realizará, nesta quarta-feira, dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra, no valor total de até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,80 bilhões hoje, com base na cotação de R$ 5,7977) . Segundo comunicado divulgado pela autarquia nesta terça-feira (17), as propostas serão recebidas das 10h30 às 10h35.

As operações serão liquidadas em 23 de novembro. Já a recompra está prevista para duas datas : 2 de abril de 2027, para o leilão A, e 2 de julho de 2027, para o leilão B.

Mas como o Banco Central consegue influenciar a cotação do dólar?

Uma das ferramentas utilizadas pela instituição é o swap cambial.

Mas, o que é swap cambial?

A palavra swap vem do inglês e significa troca. No mercado financeiro, ela representa uma operação em que duas partes trocam os resultados de diferentes indicadores financeiros durante um período determinado.

No caso do swap cambial, essa troca envolve a variação do dólar e uma taxa de juros em reais, como por exemplo a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil.

O objetivo é oferecer proteção para empres as e instituições financeiras que podem ter prejuízos caso o dólar suba muito.

Essa proteção é conhecida como hedge cambial. Ela funciona como uma espécie de segurança financeira contra as mudanças na cotação da moeda norte-americana.

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Como essa operação funciona?

Imagine uma empresa brasileira que tem uma dívida em dóla r. Se a moeda americana subir, o valor que ela precisa pagar em reais também sobe. Isso pode gerar um custo maior e prejudicar o planejamento financeiro da empresa.

Para evitar esse problema, ela pode utilizar um contrato de swap cambial. Assim, consegue se proteger financeiramente contra a alta.

Nas operações tradicionais realizadas pelo Banco Central, a instituição paga ao comprador do contrato a variação do dólar, acrescida do chamado cupom cambial. Em troca, recebe a variação dos juros em reais, como a Selic.

Com o swap cambial, quem comprou o contrato recebe o valor correspondente à variação do dólar, além do cupom cambial, e paga ao Banco Central o resultado relacionado aos juros em reais.

Vale destacar que essa operação não envolve a entrega física de dólares. Os valores são calculados financeiramente e a liquidação acontece em reais.

Por que o Banco Central utiliza o swap cambial?

O Brasil adota o regime de câmbio flutuant e desde o ano de 1999. O valor do dólar depende principalmente da oferta e da procura pela moeda no mercado.

Mesmo assim, quando a cotação apresenta mudanças muito rápidas e intensas, os efeitos podem atingir diferentes setores da economia.

Isso acontece porque muitos produtos, matérias-primas e insumos usados no Brasil tem seus preços interligados ao dólar. Quando a moeda americana sobe, os custos de importação também podem aumentar, o que pode acabar chegando ao consumidor por meio de preços mais altos.

Sendo assim, o Banco Central pode utilizar o swap cambial para ajudar a diminuir nessas oscilações e oferecer uma segurança maior aos participantes do mercado financeiro.

A realização dos leilões também mostra que a instituição está acompanhando o comportamento do câmbio e pode atuar quando preciso. A intenção não é determinar um valor fixo para o dólar, mas evitar movimentos muito bruscos.

Qual é a diferença entre swap cambial e venda de dólares?

Reprodução moeda norte-americana

Apesar de terem objetivos parecidos, as duas operações funcionam de maneiras diferentes.

Na venda de dólar à vista, o Banco Central vende diretamente a moeda americana, utilizando suas reservas internacionais.

Já no swap cambial, a atuação acontece por meio de contratos financeiros. Ou seja, o BC oferece proteção contra a variação do dólar sem precisar entregar a moeda física ao mercado.

A escolha entre uma opção e outra depende do cenário econômico e do tipo de atuação que o Banco Central considera necessário naquele momento.

O que é a rolagem dos contratos de swap?

Além de realizar novos leilões, o Banco Central também pode fazer a chamada rolagem dos contratos de swap cambial.

Isso significa substituir contratos que estão próximos do vencimento por novos contratos, mantendo a oferta de proteção ao mercado por mais tempo.

O Banco Central informou que irá iniciar, no dia 23 de novembro de 2026, já a rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento prevista para 4 de janeiro de 2027.

A quantidade de contratos oferecidos poderá mudar a cada dia, dependendo da procura e das condições do mercado. O BC também poderá aceitar propostas em volume menor do que o inicialmente anunciado.

As informações específicas sobre cada leilão serão divulgadas posteriormente pelo Departamento de Operações do Mercado Aberto (Depin).