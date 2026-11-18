Reprodução Chinês compra apartamento por apenas R$ 9 em leilão na China

Comprar um apartamento por apenas R$ 9 p arece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu na China. Um homem chamou a atenção nas redes sociais após arrematar um imóvel de dois quartos por apenas 11 yuans, o equivalente a cerca de R$ 9, durante um leilão realizado pela plataforma Alibaba Auction.

A disputa aconteceu durante as promoções do Dia dos Solteiros (Singles' Day) , celebrado no dia 11 de novembro. A data surgiu na China, na década de 1990, como uma forma de celebrar a vida de quem está solteiro. A escolha do dia 11/11 faz referência aos quatro números 1, que representam pessoas sozinhas.

Com o passar dos anos, a comemoração ganhou um novo significado. Em 2009, o grupo Alibaba começou a aproveitar a data para promover grandes campanhas de vendas via internet. Desde dessa data, o evento cresceu e passou a ser conhecido como uma espécie de Black Friday chinesa, com descontos e ofertas em diferentes produtos.

Foi aí que o apartamento, localizado na província de Heilongjiang, no nordeste do país, foi colocado em leilão. Conforme o jornal South China Morning Pos t, o imóvel tem 68 metros quadrados e dois quartos.

A disputa começou com um lance de 1 yuan (cerca de R$ 0,83) e estabeleceu 11 yuans como valor máximo para a compra. A oferta atraiu bastante o público: 1.677 pessoas participaram do leilão, que registrou 1.001 lances antes do encerramento, em 5 de novembro. O vencedor foi o primeiro participante a oferecer o valor máximo.

Compra teve custos adicionais

Apesar do preço atrativo, o comprador precisou desembolsar um valor maior para concluir a negociação. Isso pois a transferência do imóvel também envolveu impostos e taxas legais, que chegaram a aproximadamente 2 mil yuans, cerca de R$ 1.668.

Mesmo com essas despesas, a diferença entre o valor pago e a estimativa de mercado continua chamando a atenção. O apartamento tem valor estimado em 40 mil yuans, aproximadamente R$ 33 mil.

Em uma transmissão ao vivo, o comprador, que não teve a identidade divulgada, contou que ficou surpreso com o resultado do leilão e não esperava. Morador da região de Jiangsu-Zhejiang, ele explicou que não pretende se mudar para Heilongjiang. A ideia é usar o imóvel como um lugar para ir durante suas viagens de inverno.

Imóveis muito baratos exigem atenção

Embora a oportunidade tenha repercutido nas redes sociais, especialistas alertam que comprar imóveis por valores muito abaixo do mercado pode envolver alguns riscos.

De acordo com o South China Morning Post, o advogado Wang Yuchen explica que ofertas desse tipo podem esconder problemas, como impostos atrasados, dívidas de condomínio, irregularidades na documentação e até disputas judiciais.

Então, antes de participar de um leilão, é importante verificar todas as condições do imóvel e calcular os possíveis custos extras. Afinal, o valor anunciado nem sempre representa o total que será necessário desembolsar para concluir a compra.

Leilões online também exigem cuidado com golpes

Além dos possíveis custos extras, quem pretende comprar imóveis em leilões online precisa ficar atento a golpes . Criminosos criam sites falsos que imitam páginas de leiloeiras conhecidas e anunciam imóveis com descontos muito altos para atrair vítimas.

Segundo a plataforma Spy Leilões, já foram identificados 399 perfis falsos relacionados a esse tipo de fraude. Para evitar prejuízos, a recomendação é conferir se o site e a empresa são oficiais, consultar o edital e desconfiar de pedidos de pagamento antecipado sem confirmação.