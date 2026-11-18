Divulgação Fabricante de calçados demite 80 funcionários

A crise no setor calçadista de Franca já começou a afetar os trabalhadores. A fábrica J. Jacometi demitiu em torno de 80 funcionários neste mês de novembro, antes do período em que as dispensas costumam acontecer no fim do ano. De acordo com a empresa, a expectativa é retomar as contratações no final de janeiro do próximo ano.

A decisão foi tomada após meses de dificuldades para manter a produção e conseguir novos pedidos. Entre os problemas enfrentados pela fábrica estão a queda nas vendas e as dificuldades para continuar exportando calçados para os Estados Unidos.

O proprietário da empresa, Júlio Jacometi, explicou ao jornal Sampi que a fábrica mantinha uma parceria comercial tinha mais de 15 anos com um cliente norte-americano. Porém, com a imposição de tarifas ao setor, a empresa perdeu as condições de continuar vendendo para o mercado dos Estados Unidos.

Perdemos totalmente a condição de exportar devido às tarifas. Era um cliente que nos comprava há mais de 15 anos e nós perdemos essa condição. Ao longo desse ano, migramos totalmente para o mercado interno, com uma dificuldade danada também de venda. Júlio Jacometi, proprietário da empresa explicou ao jornal Sampi.

Com a perda desse cliente, a empresa passou a concentrar seus negócios no mercado brasileir o. Mas mesmo assim, as vendas não foram suficientes para manter o ritmo de produção e os empregos.

Conforme explica Júlio, a fábrica tentou evitar as demissões e chegou a conceder dois períodos de férias coletivas ao longo do ano. Mas, a quantidade de pedidos seguiu caindo, até chegar ao ponto de não ter serviço previsto nem mesmo para a primeira semana de dezembro.

Diante dessa situação, a direção decidiu desligar os funcionários, com o pagamento das verbas rescisórias e dos demais direitos trabalhistas. A intenção, segundo o empresário, é voltar a contratar parte dos trabalhadores no final de janeiro.

Como eu disse, nós seguramos até onde deu. A gente resolveu fazer um acerto com todo mundo, justamente para todos terem o que receber e conseguir passar esses 90 dias, entre dezembro e janeiro. A intenção é voltar no final de janeiro, contratando eles de novo. Júlio Jacometi, proprietário da empresa explicou ao jornal Sampi.





Demissões começaram antes do normal

A situação da J. Jacometi acompanha um momento de preocupação em outras empresas do setor. O presidente do Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), Toni Hajel, confirmou ao Sampi que as fábricas enfrentam dificuldades e que as demissões começaram antes do período esperado.

Reprodução Fábrica da J. Jacometi

Segundo ele, a redução da produção costuma acontecer no fim do ano, mas, nesse ano de 2026, algumas empresas precisaram antecipar essas medidas. Dentre os motivos estão os juros elevados, a queda no consumo, os cancelamentos de pedidos, a inadimplência e a insegurança dos comerciantes para fazer novas compras.

Com menos encomendas, algumas fábricas já interromperam temporariamente as linhas de produção. Nessas situações, apenas os setores administrativos, financeiros e comerciais continuam funcionando.

A dificuldade para conseguir novos pedidos também apareceu na BFShow, feira do setor calçadista realizada nesta semana, em São Paulo. O evento foi voltado à programação das coleções de outono-inverno de 2027, mas os lojistas brasileiros fizeram menos encomendas do que o esperado.

Muitos compradores preferiram esperar o resultado das vendas de Natal antes de fechar novos negócios com as fábricas. Sendo assim, ainda não tem uma previsão segura de quando a produção poderá voltar ao ritmo normal no início do próximo ano.

Nossa maior preocupação é que as demissões começaram antes do habitual e ainda não temos uma programação de pedidos que garanta a retomada da produção em janeiro. Esperamos que as contratações sejam retomadas na segunda quinzena do mês, mas isso dependerá da reação do mercado. Toni Hajel, presidente do Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca).





Apesar da baixa procura dos compradores brasileiros, o presidente do Sindifranca destacou que a feira também recebeu empresários de outros países, principalmente da América Latina. Conforme ele, o interesse dos estrangeiros pelos calçados produzidos em Franca é positivo, mas os negócios foram mais fracos do que em outras edições.

Sindicato dos Sapateiros questiona demissões

Além das dificuldades enfrentadas por empresas, a forma como os desligamentos estão acontecendo também preocupa o Sindicato dos Sapateiros.

O presidente da entidade, Wellington de Oliveira, afirmou ao Sampi que as demissões no fim do ano são comuns no setor. Porém, ele questiona os casos em que as empresas dispensam todos os funcionários e depois indicam que podem contratá-los novamente em janeiro.

Segundo Wellington, o sindicato já tentou questionar esse tipo de situação em outras situações, inclusive com denúncias e reuniões no Ministério do Trabalho e no Ministério Público. Mas, os procedimentos acabaram sendo arquivados.

Infelizmente, nessa época do ano, costumam ocorrer demissões. Mas não dessa forma, de demitir todo mundo. Algumas empresas usam essa prática, e a gente entende que ela é irregular. Não costuma haver a demissão de todos os trabalhadores para depois contratar novamente em janeiro. Wellington de Oliveira, presidente do Sindicato dos Sapateiros.

O presidente também citou situações anteriores envolvendo outras empresas do setor. Conforme ele explicou, as indústrias costumam justificar os desligamentos como uma medida relacionada ao recesso de fim de ano, com a possibilidade de recontratação dos funcionários no começo do ano seguinte.

Sindicato busca medidas para ajudar as empresas

Enquanto acompanha as demissões, o Sindifranca também procura alternativas para melhorar as condições de trabalho das indústrias calçadistas de Franca e evitar que a situação fique pior.

A entidade mantém conversas com a Fiesp e representantes do Governo Estadual para pedir medidas que ajudem as fábricas a continuar produzindo e manter os empregos.

Entre as reivindicações estão a manutenção do crédito outorgado de ICMS e um maior equilíbrio na cobrança de impostos entre os estados.

Toni Hajel também levantou que as dúvidas sobre a Reforma Tributária e as discussões envolvendo possíveis mudanças na jornada de trabalho dificultam o planejamento das empresas.

Segundo ele, o setor precisa de medidas dos governos estadual e federal para que os empresários tenham mais segurança na hora de investir e manter os funcionários.

Precisamos de medidas concretas dos governos estadual e federal. O empresário não consegue planejar investimentos e manter empregos sem segurança jurídica, previsibilidade tributária e condições reais de competitividade. Wellington de Oliveira, presidente do Sindicato dos Sapateiros.





O iG entrou em contato tanto com a empresa quanto com o Sindicato dos Sapateiros para confirmar as informações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.