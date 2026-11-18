Carlito Santos/Sintrabor Trabalhadores da Bridgestone aprovam estado de greve e cobram jornada 5x2

Os trabalhadores da Bridgestone, em Santo André (SP), aprovaram estado de greve durante uma assembleia realizada nesta terça-feira (17). A decisão foi tomada após a falta de acordo com a empresa sobre a implantação da jornada 5x2, em que o funcionário trabalha cinco dias e tem dois de descanso.

Segundo o Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região (Sintrabor), a categoria espera que a fabricante de pneus abra negociações até o dia 10 de dezembro. Caso não aconteça, os funcionários poderão votar pela realização de uma greve.

Após a decisão dos trabalhadores, a Bridgestone procurou o sindicato para conversar sobre o tema. Uma reunião foi agendada para a próxima segunda-feira (23). Até lá, as atividades da fábrica continuam normalmente.

Sobre a Bridgestone

FÁBIO BOUZAS, abc Bridgestone funcionarios

A Bridgestone é uma fabricante de pneus de origem japonesa, com atuação em diversos países. No Brasil, a empresa produz pneus para carros, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, além de outros produtos de borracha. A fábrica de Santo Andr é foi adquirida pela companhia em 1988 e é uma das unidades mais antigas da marca no país.

O que está em discussão?

Um dos principais problemas apontados pelo sindicato é a forma como a redução da jornada será aplicada. A preocupação está na possibilidade de os trabalhadores terem que cumprir oito horas e 24 minutos por dia para completar as 42 horas semanais, sem receber como hora extra pelos 24 minutos adicionais.

Ferreira também falou da importância de cumprir integralmente as regras previstas para a redução da jornada de trabalho. A proposta prevê a diminuição da carga horária semanal de 44 para 42 horas, com dois dias de descanso remunerado, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A previsão é que a jornada seja reduzida novamente em dezembro de 2027, passando para 40 horas semanais.

O presidente do Sintrabo r afirma que essa mudança pode trazer prejuízos aos funcionários. Ele também destaca que outros pontos precisam ser discutidos, como banco de horas, adicional noturno e repouso semanal remunerado.

Não dá para abrir mão de 24 minutos por três meses. Se não resolvermos isso agora, só na próxima convenção coletiva





Prometeon também pode aprovar estado de greve

A situação também será discutida na Prometeon, antiga Pirell i. Nesta quarta-feira (18), o Sintrabor realiza uma assembleia com os funcionários da empresa para apresentar a proposta de estado de greve, caso não haja abertura de negociação.

A unidade conta com cerca de 2,7 mil trabalhadore s. Assim como na Bridgestone, o sindicato quer discutir como a redução da jornada vai afetar os acordos de banco de horas, adicional noturno e compensação de horas.

Posicionamento da empresa

Em nota enviada ao Repórter Diário, a Bridgestone informou que está aberta ao diálogo com o sindicato e que pretende cumprir as novas regras trabalhistas. A empresa também afirmou que mantém conversas com a entidade para buscar um acordo sobre os pontos em discussão.

Enquanto isso, os trabalhadores seguem em estado de greve até 10 de dezembro. A reunião marcada para segunda-feira (23) será importante para tentar chegar a um acordo e evitar uma possível paralisação.

O iG também entrou em contato com a Bridgestone e com o Sintrabor para solicitar um posicionamento sobre o caso e até a publicação desta reportagem não obteve retorno. O espaço segue aberto.