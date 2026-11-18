Reprodução Agência do Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BB) comunicou seus clientes nesta quarta-feira (18) acesso não autorizado a dados pessoais, incluindo CPFs, endereços de e-mail, números de agências e, em alguns casos, números de contas bancárias. O alerta está sendo enviado por e-mail aos clientes.

Segundo a instituição, o vazamento de dados ocorreu no dia 12 de novembro, quando foi identificado um acesso não autorizado a dados pessoais de seus clientes.

As investigações apontaram que o acesso se deu através do uso indevido de uma credencial válida por terceiros.

No entanto, o banco assegurou que não houve invasão de seus sistemas e que as senhas, códigos de segurança ou transações financeiras não foram afetados.

O principal risco, ainda de acordo com comunicado do BB, é o uso das informações expostas para tentativas de golpe, como phishing, onde criminosos podem se passar pelo banco para roubar dados pessoais.

Orientações aos clientes

O Banco do Brasil recomendou que os clientes tenham cautela com mensagens suspeitas e alertou que não solicita informações sensíveis por meio de contatos não oficiais.

O banco reforça que não solicita senhas, códigos de segurança, instalação de aplicativos ou transferências de dinheiro para supostas contas seguras.

Os clientes devem reportar mensagens ou links suspeitos que utilizem o nome do banco para o endereço [email protected].

Para mais informações, o Banco do Brasil disponibiliza canais de atendimento como o Fale Com no aplicativo, WhatsApp pelo número 4001-0001, ou a Central de Relacionamento através dos números 4004-0001 e 0800 729 0001.