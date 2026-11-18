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Amazon e Google deverão controlar, juntas, 28,4% do capital da Anthropic, desenvolvedora do assistente de inteligência artificial Claude, após sua estreia na Bolsa de Valores. Os percentuais constam de um documento apresentado nesta terça-feira (17) à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

A Amazon ficará com 14,7% das ações, enquanto o Google terá 13,7%. Apesar da participação expressiva, os papéis não darão direito a voto. As duas companhias terão participação nos resultados financeiros da Anthropic, mas não poderão usar essas ações para votar nas decisões da empresa.

A abertura de capital está prevista para quinta-feira (19), na Nasdaq, sob o código ANT. A operação também contará com investimentos de outras gigantes de tecnologia, incluindo Nvidia, Microsoft e fabricantes de chips.

Amazon pode ampliar sua participação na Anthropic

A Amazon começou a investir na Anthropic em 2023, quando a empresa de inteligência artificial ainda buscava ampliar sua presença no mercado.

Os acordos incluíam títulos que poderiam ser convertidos em ações no futuro. Segundo o documento apresentado à SEC, os preços de conversão foram estabelecidos em aproximadamente R$ 12,09 e R$ 29,21 por ação, equivalentes a US$ 2,09 e US$ 5,05, respectivamente.

A Amazon decidiu converter apenas parte desses títulos durante a abertura de capital.

Se utilizasse todos os títulos disponíveis, poderia alcançar 23,8% de participação na Anthropic. A companhia, porém, optou por manter parte dos investimentos nessa modalidade.

O acordo também envolve a divisão de computação em nuvem da Amazon. A Anthropic assumiu compromissos de gastar mais de R$ 578,5 bilhões (US$ 100 bilhões) com os serviços da Amazon Web Services (AWS) ao longo dos próximos dez anos.

Os pagamentos não ocorrerão de uma só vez. O montante corresponde a despesas previstas durante o período estabelecido nos contratos.

Gigantes de tecnologia preveem aporte de R$ 150,4 bilhões

Além da abertura de capital, a Anthropic anunciou uma operação privada de venda de ações sem direito a voto, destinada a grandes empresas de tecnologia.

O grupo se comprometeu a investir aproximadamente R$ 150,4 bilhões (US$ 26 bilhões).

Entre os participantes estão AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e TSMC Partners.

Google e Nvidia assumiram compromissos individuais de cerca de R$ 57,9 bilhões (US$ 10 bilhões) cada.

A participação do Google será formada pela conversão de investimentos anteriores e pela aquisição de novos papéis nessa operação.

Os valores fazem parte da estrutura de financiamento anunciada pela Anthropic e não significam que todos os recursos já tenham sido desembolsados.

Fornecedores também concorrem com o Claude

A presença de Amazon e Google entre os principais acionistas revela uma característica do mercado de inteligência artificial: algumas empresas que financiam o desenvolvimento dos modelos também fornecem a infraestrutura necessária para seu funcionamento.

A Anthropic utiliza serviços de computação em nuvem para treinar e disponibilizar seus sistemas. Ao mesmo tempo, seus fornecedores desenvolvem ou comercializam produtos que competem diretamente com o Claude.

A relação envolve investimentos, contratos de tecnologia e distribuição dos serviços.

Para Amazon e Google, a participação acionária permite acompanhar o crescimento financeiro da Anthropic. Já a desenvolvedora do Claude obtém recursos para financiar a expansão de seus sistemas, que exigem investimentos elevados em chips e centros de dados.

O documento apresentado à SEC estabelece, contudo, uma separação importante: as participações de Amazon e Google serão compostas por ações sem direito a voto.

Com isso, a estreia na Bolsa permitirá ampliar a base de investidores sem transferir automaticamente o comando da empresa para suas duas principais parceiras comerciais.