Reprodução: Amazon Na batalha dos consoles, Xbox Series S e Playstation 5 trazem experiências incríveis para gamers de todos os tipos

A Receita Federal realiza um leilão com 63 lotes de produtos em Minas Gerais. Dentre itens disponíveis estão videogames, celulares, relógios inteligentes, câmeras fotográficas e carros. Os preços iniciais chamam a atenção: Xbox Series X por R$ 400, iPhones a partir de R$ 2,5 mil e veículos com lances mínimos de R$ 8,9 mil.

Os interessados podem enviar suas propostas até amanhã (18), às 21h. Já a disputa pelos lances acontece na quinta-feira (19), a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Os valores representam os lances mínimos. Durante o leilão, os participantes podem cobrir as ofertas maiores, conforme a disputa avança.

Videogames e celulares estão entre os destaques

O leilão oferece duas unidades do Xbox Series X de 1 TB. Os aparelhos estão nos lotes 6 e 7, com preço inicial de R$ 400 cada.

Outra opção é o lote 2, que reúne um Xbox Series S de 512 GB e um óculos de realidade virtual Meta Quest 3 de 128 GB. O conjunto tem lance mínimo de R$ 1,5 mil.

Há também opções para quem procura outros tipos de eletrônicos. No lote 26, um scooter elétrico Dongguan Yicheng W3 tem lance inicial de R$ 340. Já o lote 5 oferece um aspirador robô Xiaomi Robot Vacuum E10, com preço inicial de R$ 800.

Na categoria de celulares, os destaques são os modelos da Apple. Um iPhone 14 de 128 GB, descrito como lacrado, está disponível no lote 36 por R$ 2,5 mil. Já o iPhone 15 de 128 GB, aparece no lote 35, com lance inicial de R$ 2,9 mil.

O leilão também conta com relógios inteligentes. Dentre as opções estão o Apple Watch Series 9 de 41 mm, por R$ 600, e versões de 45 mm, com preços a partir de R$ 650.

Outros modelos disponíveis são o Apple Watch Ultra 2 de 49 mm, por R$ 1,1 mil, e o Apple Watch Series 11 de 42 mm, com lance mínimo de R$ 3,5 mil.

Reprodução/Apple (apple.com/br) Relógio está entre os mais vendidos do mundo e pode ser encontrado com oferta na Amazon





Câmeras e carros também fazem parte do leilão

Quem trabalha ou gosta de fotografia pode encontrar câmeras Canon EOS R8 nos lotes 17 a 23. Cada unidade tem preço inicial de R$ 2 mil.

Já o lote 16 traz 12 câmeras do mesmo modelo, por R$ 23,4 mil. Nesse caso, a compra é permitida apenas para pessoas jurídicas, ou seja, empresas.

Além dos eletrônicos, os veículos também chamam a atenção pelos valores iniciais. Um Chevrolet Prisma Maxx 2008 aparece no lote 27 por R$ 8,9 mil.

Tem também um Chevrolet Spin 1.8 LT 2016, disponível no lote 32 por R$ 10.350. O leilão traz, ainda, um Chevrolet Onix, no lote 28, com lance inicial de R$ 21,6 mil.

Divulgação/General Motors Reestilzado há pouco tempo, o Chevrolet Cobalt passou pela mesma mudança que a Chevrolet Spin: mais leve, motor 1.8 mais econômico e câmbio manual de seis marchas.

Para quem procura caminhonetes, há duas unidades da Chevrolet S10. Uma delas de 2014 custa a partir de R$ 26.317. A outra, de 2021, tem lance inicial de R$ 45 mil.

É importante consultar as informações e os laudos dos veículos. Isso porque a transferência, a documentação e possíveis regularizações ficam por conta de quem comprar o bem.

Quem pode participar?

Pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas e empresas regularmente constituídas podem participar do leilão.

Dos 63 lotes disponíveis, 48 podem ser adquiridos por pessoas físicas. Mas, há algumas regras que precisam ser observadas.

Quem compra como pessoa física só pode utilizar os produtos para uso ou consumo próprio, sem revender. Já as empresas podem adquirir os itens para uso, consumo, industrialização ou comércio, respeitando as condições que estão no edital.

Uma regra importante envolve os celulares: os aparelhos vendidos nesse leilão não podem ser revendidos, mesmo quando comprados por empresas.

Por isso, antes de escolher um lote, é importante conferir se ele está disponível para o tipo de participante e quais são as condições de compra.

Como participar?

Todo o processo é realizado via internet, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal.

Para participar, é necessário acessar o sistema pelo e-CAC, utilizando uma conta Gov.br com nível Prata ou Ouro.

Em seguida, o interessado deve procurar o edital nº 0600100/000006/2026, escolher o lote desejado e enviar uma proposta.

Cada participante pode apresentar uma proposta por lote. O valor não pode ser menor que o preço mínimo definido pela Receita Federal. Também é possível alterar ou excluir a proposta até final do prazo, em 18 de novembro, às 21h.

Após o encerramento, as propostas serão classificadas no dia 19, às 9h. A sessão de lances começa uma hora depois, nesse caso às 10h.

Poderão participar desta etapa os interessados que apresentarem a maior proposta ou valores de até 10% abaixo dela. Caso não haja pelo menos três participantes nessa condição, outras propostas de maior valor poderão ser chamadas, seguindo as regras do edital.

Se apenas uma proposta for classificada para determinado lote, o participante será considerado vencedor.

Como funciona o pagamento?

Quem conseguir arrematar um lote terá duas opções de pagamento.

:pagar o valor total até o primeiro dia útil depois da adjudicação, que é a confirmação da compra pela Receita Federal. :pagar 20% do valor nesse mesmo prazo e os outros 80% em até oito dias corridos, contados a partir da data da adjudicação.

O pagamento deve ser feito por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que pode ser emitido pela internet após a confirmação da arrematação.

Apesar de não ter cobrança de tributos federais sobre o valor da compra, o comprador ainda precisa pagar o ICMS, imposto estadual que fica sob sua responsabilidade.

Quem não cumprir os prazos estabelercidos pode perder o direito ao produto e ainda receber penalidades, como multa de 20% sobre o valor de avaliação da mercadoria e impedimento de participar de licitações por até três anos.

Cuidados antes de comprar

Apesar dos preços chamarem a atenção, é importante tomar alguns cuidados antes de participar.

A Receita Federal informa que os produtos são vendidos no estado em que se encontram. Além disso, não foram realizados testes para verificar se os eletrônicos estão funcionando. Por isso, não há garantia de funcionamento, nem possibilidade de reclamação posterior por esse motivo.

Outro detalhe é o prazo para retirar os produtos. Depois da adjudicação, o comprador tem até 30 dias corridos para buscar o lote, com agendamento prévio.

Caso a retirada não aconteça dentro desse período, os produtos podem ser considerados abandonados, sem devolução do dinheiro pago, exceto nas situações previstas no edital.

Também é necessário observar onde os produtos estão armazenados. Os lotes estão distribuídos por cidades como: Belo Horizonte, Betim, Uberaba, Montes Claros, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Juiz de Fora.

Além de conferir as condições dos produtos, os interessados precisam ficar atentos aos golpes envolvendo leilões pela internet.

Imagem gerada por IA Cresce o número de tentativas de golpes na internet

Sites falsos podem copiar a aparência de páginas oficiais e anunciar produtos por preços muito baixos para atrair compradores.

Para evitar problemas, a recomendação é acessar diretamente os canais oficiais da Receita Federal e conferir todas as informações do edital.

Também é importante desconfiar de cobranças antecipadas, como taxas para reservar produtos ou liberar mercadorias. Nunca faça pagamentos por Pix ou boleto para pessoas físicas ou contas que não estejam relacionadas ao procedimento oficial.

Se perceber que caiu em um golpe, reúna comprovantes de pagamento, conversas e prints do site. Depois, entre em contato com o banco o mais rápido possível para tentar bloquear ou contestar a transferência e registre um boletim de ocorrência.