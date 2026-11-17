Divulgação Quina

Uma aposta de São José de Ribamar (MA) ganhou sozinha R$ 14.511.338,50 no concurso 7170 da Quina, sorteado nesta terça-feira (17). O bilhete foi registrado na Lotérica Vitória, com uma aposta simples de cinco números.

Enquanto a Quina teve um novo milionário, a Mega-Sena acumulou e poderá pagar R$ 40 milhões na quinta-feira (19). Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte também ficaram sem vencedores nos prêmios principais. Os cinco sorteios foram realizados pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina: aposta do Maranhão leva R$ 14,5 milhões

O concurso 7170 teve os seguintes números sorteados:

03 – 07 – 11 – 19 – 53

A única aposta que acertou as cinco dezenas foi registrada presencialmente em São José de Ribamar, no Maranhão.

Além do prêmio principal de R$ 14.511.338,50, outras 228 apostas acertaram quatro números e receberão R$ 2.220,50 cada.

Na faixa de três acertos, 10.665 apostas ganharam R$ 45,21. Outras 164.957 acertaram duas dezenas e terão direito a R$ 2,92.

O próximo concurso da Quina acontece nesta quarta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 600 mil.

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 40 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3087 da Mega-Sena, que tinha prêmio estimado em R$ 32,1 milhões.

Números sorteados: 06 – 10 – 23 – 25 – 48 – 50

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 53 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 24.857,75 cada.

Outras 3.173 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 593,15.

O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), com estimativa de R$ 40 milhões.

Lotofácil acumula e pode pagar R$ 5 milhões

O concurso 3832 da Lotofácil também terminou sem ganhadores na faixa principal.

Números sorteados:

01 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23

Embora ninguém tenha acertado as 15 dezenas, 163 apostas fizeram 14 pontos e receberão R$ 1.896,35 cada.

Outras 6.763 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 89.989 apostas receberão R$ 14, enquanto 500.962 apostas fizeram 11 pontos e terão direito a R$ 7.

O próximo concurso acontece nesta quarta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Timemania acumula em R$ 29 milhões

A Timemania, concurso 2469, não teve vencedores na faixa de sete acertos.

Números sorteados: 04 – 14 – 15 – 16 – 33 – 38 – 57

Time do Coração: Paysandu (PA)

Quatro apostas acertaram seis números e ganharam R$ 49.908,58 cada. Na faixa de cinco acertos, 195 apostas receberão R$ 1.462,52.

Outras 3.954 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 10,50. Com três acertos, 36.129 apostas receberão R$ 3,50.

O Paysandu foi sorteado como Time do Coração, premiando 9.757 apostas com R$ 8,50 cada.

O próximo concurso acontece na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 29 milhões.

Dia de Sorte também termina sem vencedor principal

O concurso 1350 do Dia de Sorte teve as seguintes dezenas:

05 – 06 – 07 – 15 – 22 – 26 – 31

Mês da Sorte: Abril

Nenhuma aposta acertou os sete números. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 1,5 milhão para quarta-feira (18).

Na faixa de seis acertos, 37 apostas ganharam R$ 3.258,46 cada.

Outras 1.489 apostas fizeram cinco pontos e receberão R$ 25. Com quatro acertos, 20.209 apostas ganharam R$ 5.

O Mês da Sorte premiou 69.774 apostas com R$ 2,50 cada.

Os resultados e os valores pagos podem ser consultados no site oficial das Loterias Caixa. Os prêmios devem ser resgatados dentro do prazo de 90 dias após a data do sorteio.