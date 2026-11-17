Governo Federal/Divulgação Instituto Nacional do Seguro Social

Trabalhadores que contribuíram por pelo menos dez anos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão usar mais de uma vez o prazo extra de proteção da Previdência. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e beneficia quem já utilizou esse tempo adicional, voltou a trabalhar e ficou desempregado de novo.

Isso significa que o trabalhador não precisará contribuir por mais dez anos para conseguir o prazo extra outra vez. Antes disso, o INSS entendia que esse direito só poderia ser utilizado uma só vez.

Esse período de proteção é conhecido como período de graça. Ele permite que o segurado fique um tempo sem pagar o INSS e continue tendo direito a benefícios, como auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), salário-maternidade e pensão por morte para seus dependentes.

Como funciona?

O período de graça é o tempo em que o trabalhador continua protegido pelo INSS mesmo após parar de contribuir. Isso pode acontecer quando ele perde o emprego, por exemplo.

O prazo muda de acordo com a situação de cada segurado. Para quem trabalha com carteira assinada e para os contribuintes individuais, o período normalmente é de 12 meses após a última contribuição. Já para quem contribui como segurado facultativo, o prazo é de seis meses. Porém esse tempo pode aumentar em algumas situações.

Quem é demitido sem pedir demissão e consegue comprovar que está desempregado pode ganhar mais 12 meses de proteção. Com isso, o prazo chega a dois anos.

E, além disso, quem tem pelo menos 120 contribuições mensais, o que equivale a dez anos, sem ter perdido a qualidade de segurado, pode receber outros 12 meses de proteção.

Com a soma dos três períodos, o trabalhador pode ficar protegido pelo INSS por até 36 meses, ou seja, três anos sem precisar contribuir.

O que muda com a decisão?

A discussão no STJ era sobre a possibilidade de o trabalhador usar novamente esses 12 meses extras depois de já ter aproveitado esse direito uma vez.

Até então, o INSS entendia que a extensão só poderia ser usada uma só vez. Assim, se a pessoa já tivesse conseguido os 12 meses adicionais, voltasse ao mercado de trabalho e depois ficasse desempregada novamente, precisaria de mais dez anos de contribuição para ter direito ao prazo extra.

O STJ não concordou com isso. Para os ministros, depois que o trabalhador completa as 120 contribuições exigidas, esse direito passa a fazer parte de seu histórico no INSS.

Assim, mesmo que ele já tenha utilizado o prazo adicional antes, poderá ter acesso a ele de novo quando ficar desempregado , desde que cumpra as regras necessárias.

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Outro ponto é que a lei não exige que o trabalhador faça mais dez anos de pagamentos toda vez que precisar utilizar essa extensão.

As contribuições podem ser de empregos diferentes

Os dez anos de contribuição não precisam ter sido realizados por uma mesma empresa. O trabalhador pode somar os pagamentos realizados em diferentes empregos para alcançar as 120 contribuições exigidas.

Por exemplo, uma pessoa que trabalhou alguns anos em uma empresa, depois mudou de emprego e continuou contribuindo para o INSS pode juntar todo esse período.

O importante é que não tenha perdido a qualidade de segurado durante o tempo necessário para completar as contribuições.

A decisão é importante principalmente para quem passou por diversos empregos ao longo da vida e já utilizou o prazo extra em outro momento. Com esse novo entendimento, o histórico de pagamentos continua valendo e não precisa ser construído novamente.

Mudança de posição do INSS

Foi o próprio INSS que levou a discussão ao STJ, por meio de diversos recursos. No julgamento, porém, o instituto mudou o posicionamento. Em entrevista ao jornal Extra , o advogado Fernando Maciel, da Advocacia-Geral da União (AGU), declarou na sustentação oral que concordava com a tese.

O próprio INSS reconheceu que a trajetória de contribuição não pode ser desconsiderada. A história contributiva de uma pessoa, esse patrimônio que foi constituído, não pode mais ser apagado Fernando Maciel, advogado da Advocacia-Geral da União (AGU)





O relator do caso, ministro Paulo Sérgio, também rebateu a exigência de mais dez anos de contribuição, que, segundo ele, não condiz com o que diz a lei. Para o ministro, não se trata de permitir ao segurado usufruir de um benefício sem contribuir. Ele afirmou ainda que a letra da lei não traz a restrição.

O pressuposto de uma interpretação restritiva como essa teria sido um descompasso, teria dito mais do que ele gostaria de dizer. Sem entrar nessa discussão sobre a interpretação de normas jurídicas, verifico que o entendimento contrário à tese restritiva se baseia mesmo no texto literal da lei. Paulo Sérgio, relator do caso.





Ao justificar a decisão, o ministro também ponderou sobre a idade do trabalhador. Segundo a advogada, ele questionou quantos anos teria alguém que contribuiu por uma década, ficou dois anos afastado e ainda precisasse reconstituir outros dez de pagamentos.

Como solicitar os benefícios?

Joédson Alves/Agência Brasil Aplicativo Meu INSS

A decisão foi tomada em um julgamento de recurso repetitivo, no Tema 1.352. Isso significa que o entendimento deverá ser seguido pelos tribunais de todo o Brasil.

A liberação de benefícios durante o período de graça ocorre de forma administrativa pelo site e aplicativo do Meu INSS.

Ainda falta a publicação do acórdão, documento que apresenta os detalhes oficiais da decisão. Até o momento, não há uma data prevista para essa publicação.



