Reprodução Fabrica fecha e demite 442 funcionários em janeiro

A Conagra Brands, empresa norte-americana do setor de alimentos e responsável por marcas como Healthy Choice e Marie Callender's, anunciou que pretende fechar uma de suas fábricas em Macon, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. A medida está prevista para acontecer em 15 de janeiro de 2027 e deve afetar 442 funcionários da unidade.

A decisão foi comunicada aos trabalhadores no dia 9 de novembro, por meio de um aviso enviado ao Governo local. O documento, conhecido como WARN (Aviso de Ajuste e Retreinamento de Trabalhadores), é utilizado nos Estados Unidos para informar sobre demissões em massa e fechamento de empresas.

O anúncio também levantou dúvidas sobre o cumprimento das regras trabalhistas. O escritório de advocacia Strauss Borrelli informou que está investigando a empresa por uma possível violação da legislação WARN, que exige um aviso prévio de ao menos 60 dias em casos de demissões em massa.

De acordo com o escritório, os empregados afetados podem ter direito a uma indenização de em torno de 60 dias de salário e benefícios. Isso porque o comunicado foi feito em 9 de novembro, enquanto o encerramento das atividades está previsto para 15 de janeiro.

O jornal norte-americano Just Food entrou em contato com a Conagra Brands para comentar o fechamento da fábrica e as medidas que serão oferecidas aos funcionários afetados. Em resposta, um porta-voz da empresa afirmou que a decisão foi tomada após uma análise da estrutura de produção, com o objetivo de tornar as operações mais eficientes e atender às necessidades do negócio.

A companhia também destacou que reconhece a contribuição dos trabalhadores e que pretende conduzir o processo de encerramento das atividades com justiça e respeito aos funcionários durante o período de transição.

Fechamento preocupa moradores de Macon

A notícia também trouxe uma preocupação na cidade, já que a fábrica tem importância na economia local e emprega moradores da região tem muitos anos.

O prefeito de Macon, James Holman, lamentou o anúncio e destacou o impacto que a medida pode causar para as famílias que dependem dos empregos oferecidos pela unidade.

Conforme ele, a Conagra faz parte da comunidade há diversas gerações e contribui para a economia da cidade. Holman também agradeceu aos funcionários pela dedicação ao longo dos anos.

Outra questão que chama a atenção foi o investimento anunciado pela companhia há cerca de 18 meses antes do fechamento. Na época, o Departamento de Desenvolvimento Econômico do Missouri informou que a empresa destinaria US$ 29,1 milhões (R$ 168.119.430,00) para expandir a fábrica.

O projeto tinha a previsão de aumentar os espaços de refrigeração e preparação de alimentos, ampliar a capacidade de produção e substituir equipamentos antigos. Também estavam previstas melhorias nos processos de fabricação e inspeção de carnes.

Empresa passa por mudanças na produção

O fechamento ocorre em meio a uma fase de reorganização da Conagra Brands. A companhia vem tentando simplificar suas operações, reduzir custos e concentrar esforços nos produtos com maior potencial de crescimento.

Reprodução Funcionário da Conagra Brands trabalhando





Em junho deste ano, John Brase assumiu o cargo de presidente e CEO da empresa, substituindo Sean Connolly, que permaneceu na função por mais de dez anos. Antes de chegar à Conagra, Brase trabalhou na JM Smucker.

Desde que assumiu o comando, o executivo sempre destacou a necessidade de tornar a empresa mais simples e eficiente. Segundo ele, o excesso de processos e prioridades dificulta a tomada de decisões e atrasa a execução dos planos.

Meses atrás, em setembro, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026, Brase anunciou uma revisão do portfólio de produtos da companhia. Como parte dessa mudança, a Conagra decidiu deixar o negócio de pizzas congeladas da marca Celeste.

A revisão também prevê reduzir a quantidade de produtos fabricados e concentrar os recursos nas linhas consideradas mais importantes para a empresa.

De acordo com o CEO, as mudanças serão realizadas de maneira gradual, com planejamento entre as equipes internas, clientes e fornecedores. A expectativa é que os principais resultados desse trabalho apareçam entre 12 a 18 meses.

Resultados financeiros também preocupam

Reprodução Funcionário da Conagra Brands

A reorganização acontece em um período de resultados financeiros mistos para a companhia.

No primeiro trimestre fiscal de 2026, encerrado em 30 de agosto, a Conagra registrou vendas líquidas de US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 15,03 bilhões), uma queda de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas orgânicas, que desconsideram efeitos de aquisições, vendas de negócios e variações cambiais, também recuaram 1,1%.

Já por outro lado, o lucro líquido aumentou 6%, chegando a US$ 174,3 milhões (aproximadamente R$ 1.007.157.690,00). Já o lucro operacional caiu 22,7%, para US$ 268,4 milhões (cerca de 1,55 bilhão de reais), enquanto o lucro diluído por ação subiu 5,9%, alcançando US$ 0,36 (R$ 2,03).

A divisão de produtos refrigerados e congelados também apresentou queda. As vendas líquidas do setor diminuíram 2,1%, totalizando US$ 1,054 bilhão (R$ 6,09 bilhões). Já as vendas orgânicas recuaram 1,6%, influenciadas pela redução no volume comercializado e nos preços.

No mercado financeiro, as ações da Conagra acumulavam queda superior a 14% no ano, chegando a US$ 14,83 (R$ 85,69) na Bolsa de Valores de Nova York.

Com a revisão de suas operações, a companhia busca melhorar o desempenho financeiro e tornar a produção mais eficiente. Enquanto isso, os 442 funcionários da unidade de Macon a guardam os próximos detalhes sobre o encerramento das atividades e as condições oferecidas durante o processo de transição.

O iG entrou em contato com a Conagra Brands para solicitar um posicionamento sobre o fechamento da fábrica, as alegações de possível descumprimento da legislação WARN e as medidas que serão oferecidas aos funcionários afetados. O espaço segue aberto.