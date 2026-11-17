Arquivo/Agência Brasil Dólar fecha em alta, de novo

Depois de alcançar R$ 5,81 na máxima do dia, o dólar fechou cotado a R$ 5,7824 nesta terça-feira (17), em alta de 0,10%, atingindo o maior nível desde abril de 2025. Na véspera, a moeda americana subiu 2,15%, cotada a R$ 5,7767.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o pregão desta terça em alta de 0,25%, aos 169.713 pontos.

No Brasil, o mercado continuou nervoso e atento à possível definição, no Senado, do pacote de ajuste fiscal do governo federal que que prevê impacto de R$ 60 bilhões em 2027.

A expectativa era de que os senadores apreciassem quatro destaques que foram apresentados pela oposição após a aprovação no texto-base no Plenário, na última quinta-feira (12). O governo chegou a divulgar que tinha maioria para rejeitar as alterações e acordo para levar a proposta para a apreciação da Câmara, na sequência.

Mas não foi o que ocorreu. Sem acordo, a apreciação dos destaques no Senado foi adiada para esta quarta-feira (18).

Ainda nesta tarde, o mercado acompanhou o pronunciamento do ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmando que o pacote de ajuste em análise no Congresso é apenas o primeiro passo de um processo mais amplo.

Durigan participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado destinada a discutir a reforma tributária e a metodologia de cálculo da alíquota dos novos tributos sobre o consumo.

Exterior

No cenário internacional, os investidores aguardavam o balanço da Nvidia, previsto para depois do fechamento dos mercados, em meio às repercussões da renuncia de Jensen Huang do comando da empresa, em meio a um escândalo de envolvimento com uma suposta espiã chinesa. O desempenho da empresa pode ditar as perspectivas para o setor de inteligência artificial.

Nesta terça-feira, a companhia ainda anunciou a criação de um novo comitê ligado ao conselho administrativo para “supervisionar suas políticas de segurança nacional, o cumprimento das regras de controle de exportações e a gestão de riscos comerciais”.

O dia também teve a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos. As vendas no varejo subiram 0,2% em outubro, enquanto a produção industrial recuou 0,4%. Os preços de importação também avançaram acima das expectativas.