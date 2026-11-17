Foto: Rodolfo Pongelupe Governo vai pagar 5 mil pescadores por preservar o pirarucu

Pescadores artesanais da Região Norte poderão contar com um novo auxílio financeiro para enfrentar os prejuízos causados por secas. Chamado de Bolsa Mar, o benefício prevê o pagamento de R$ 3.242 para trabalhadores que dependem de pesca e estão enfrentando dificuldades para manter a renda durante a estiagem.

A proposta foi encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo senador eleito e ex-governado r do Pará, Helder Barbalho (MDB), no último sábado (14). No pedido, é solicitado que o governo federal crie o auxílio por meio de uma medida provisória, para que o apoio chegue aos pescadores o quanto antes.

Por que o Bolsa Mar está sendo solicitado?

A seca na Região Norte tem dificultado a vida de muitas famílias que dependem dos rios para trabalhar e garantir o sustento no final do mês. Com a diminuição do nível da água, a pesca vem ficando difícil e o transporte dos peixes também acaba sendo prejudicado.

Além disso, os moradores de comunidades ribeirinhas precisam lidar com o aumento dos gastos com alimentos e outros produtos essenciais, justamente em um momento em que a renda está menor.

Em Amazonas, 50 municípios estão em situação de emergência e outros 12 permanecem em alerta por conta da seca. No Pará , o Governo estadual também decretou situação de emergência ambiental e climática por 120 dias.

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foco de incêndio na Região Norte

É nesse cenário que surgiu a proposta do Bolsa Mar, que busca oferecer uma ajuda financeira aos pescadores afetados pela estiagem.

Qual será o valor do benefício?

Conforme a proposta, cada trabalhador que tiver direito ao auxílio poderá receber R$ 3.242, valor equivalente a dois salários mínimos nesse ano de 2026.

O pagamento poderá ser feito de duas formas:

Em uma única parcela de R$ 3.242;

Em duas parcelas de R$ 1.621.

A intenção é ajudar os pescadores a manter as despesas de casa enquanto não conseguem trabalhar normalmente por causa da redução do nível dos rios.

Quem poderá receber o Bolsa Mar?

Vale destacar que o auxílio não será destinado a todos os pescadores brasileiros. A proposta deve atender pescadores e pescadoras artesanais que moram em municípios da Região Norte atingidos pela seca.

Para ter direito ao possível benefício, será necessário:

Ter inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP);

Receber o Seguro-Defeso;

Morar em um município do Pará ou de outro estado da Região Norte com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal por causa da seca ou estiagem.

A proposta também prevê utilizar os cadastros que já existem nos ministérios responsáveis para identificar os possíveis beneficiários. A medida pode facilitar o processo e evitar que seja necessário criar um novo cadastro.

O Bolsa Mar já foi aprovado?

Mesmo a medida já ter sido apresentada ao presidente Lula, o Bolsa Mar ainda não foi aprovado pelo governo federal.

Até este domingo (15), não tinha nenhuma confirmação sobre a criação do benefício. Para que ele comece a valer, o governo precisa decidir se vai editar a medida provisória e liberar o dinheiro necessário para os pagamentos.

Também não foram divulgadas datas para os depósitos, abertura de inscrições ou orientações para solicitar o auxílio.

Por isso, os pescadores devem ficar atentos aos comunicados oficiais e aguardar novas informações.

Os R$ 3.242 ainda fazem parte de uma proposta. Isso significa que o pagamento não está garantido e depende da aprovação do Planalto.