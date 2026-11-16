Divulgação - IAC plantação de milho

O etanol de milho é um biocombustível produzido a partir do amido presente nos grãos do cereal. No Brasil, ele complementa a produção tradicional de etanol de cana-de-açúcar e vem ganhando espaço com a expansão das usinas, principalmente na região Centro-Oeste.

Além de ser utilizado como combustível, o processamento do milho gera produtos aproveitados em outras atividades, como a alimentação animal. Esse modelo permite integrar a produção de energia e alimentos em uma mesma cadeia agrícola.





Onde o etanol de milho é utilizado?

O principal destino do etanol de milho é o setor de transportes. O produto pode ser comercializado como etanol hidratado, vendido diretamente nos postos para abastecer veículos flex, ou como etanol anidro, misturado à gasolina.

O biocombustível também pode ser utilizado como matéria-prima na indústria química, na fabricação de solventes e em produtos como cosméticos e medicamentos.

Embora sejam produzidos a partir de matérias-primas diferentes, o etanol de milho e o de cana possuem as mesmas características químicas e podem ser utilizados nas mesmas aplicações.

Gerado com IA Processo do Etanol de Milho





No Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, o milho é plantado após a colheita da soja, aproveitando a mesma área durante a entressafra. Segundo análise do Insper Agro Global, na safra 2023/24, o milho de segunda safra representou 78% da produção nacional, totalizando 90 milhões de toneladas.

Em Mato Grosso, o sistema de sucessão entre soja e milho produziu 10,1 toneladas de grãos por hectare. O resultado foi 218% superior ao obtido em uma área utilizada exclusivamente para o cultivo de soja.

O levantamento também mostra que o aumento da demanda por milho para a produção de etanol não foi acompanhado pela redução dos demais destinos do cereal.

Entre as safras 2017/18 e 2023/24, o volume destinado ao biocombustível cresceu 13 milhões de toneladas. No mesmo período, aumentaram em 9,5 milhões de toneladas o uso para ração animal e em aproximadamente 4,5 milhões de toneladas a destinação para alimentos, sementes e indústria. As exportações cresceram outros 20 milhões de toneladas.

Na safra 2023/24, a indústria de etanol absorveu 12% da produção nacional de milho. A maior parte do cereal continuou sendo destinada à alimentação animal, seguida pelas exportações.

Quais são as perspectivas para o setor?

O Brasil ainda tem potencial para ampliar o cultivo de milho de segunda safra em áreas agrícolas já consolidadas.

Segundo estimativa da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), citada pelo Insper, 16,6 milhões de hectares de áreas de soja apresentam condições adequadas para receber o cereal. O aproveitamento dessas áreas poderia gerar 38 bilhões de litros adicionais de etanol por ano.

Outro potencial está na recuperação de pastagens degradadas. Estudos da Embrapa e do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), identificaram 110 milhões de hectares de pastagens com degradação moderada ou severa no país. Desse total, entre 28 milhões e 36 milhões de hectares poderiam ser aptos para conversão agrícola.