Reprodução/Nubank Nubank destaca que a mudança regulatória não afeta a identidade da marca

Quem nunca ouviu a brincadeira de que “Nubank não é banco”? O meme, que já circulou bastante nas redes sociais, pode finalmente ficar no passado. O roxinho recebeu autorização do Banco Central (BC) para ser reconhecido oficialmente como banco no Brasil.

A aprovação aconteceu após o BC autorizar a aquisição do Banco Porto Real de Investimentos S/A pelo Nubank. Sendo assim, a empresa passou a atender aos requisitos necessários para utilizar oficialmente a denominação de banco no país.

Por que o Nubank só virou banco agora?

Mesmo sendo conhecido como banco digital, o Nubank já oferecia serviços financeiros no Brasil, como: conta digital, cartão de crédito, empréstimos e investimentos. Porém, suas autorizações anteriores não permitiam que a empresa utilizasse oficialmente o nome de banco.

A situação ganhou novas regras em 2025, quando o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicaram a Resolução Conjunta nº 17. A medida estabeleceu critérios para que instituições financeiras pudessem usar termos como “banco” e “bank” em seus nomes, marcas e domínios na internet.

Foi ai que a aquisição do Banco Porto Real se tornou importante para o Nubank, permitindo que a empresa se adequasse nas exigências para utilizar a denominação.

Mas quem é o Banco Porto Real?

Fundado em 1992 e com sede no estado do Rio de Janeiro, o Banco Porto Real de Investimentos atua principalmente na concessão de crédito para grandes empresas.

Diferente do Nubank, que tem forte presença entre os consumidores pessoa física, a instituição trabalha com operações financeiras voltadas ao mercado empresarial.

O valor pago pela aquisição não foi divulgado. Ainda assim, a negociação representa um passo importante para a estrutura do Nubank no sistema financeiro brasileiro.

O que muda para os clientes?

Se você utiliza o Nubank, não precisa se preocupar com mudanças agora. A autorização do Banco Central não significa que a empresa começará a cobrar por serviços que hoje são gratuitos.

Até o presente momento, o Nubank não anunciou alterações em sua política de tarifas por causa da aquisição. Mas, a principal mudança está relacionada ao reconhecimento oficial da instituição como banco, e não aos serviços oferecidos aos usuários.

Segundo Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil e na América Latina, a conquista também reforça a relação de confiança construída com os clientes.

Confiança se constrói com transparência e respeito por quem escolhe o Nubank. Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil e na América Latina, em nota

Nubank amplia sua presença no Brasil

A autorização chega em um momento de expansão da empresa no país. O Brasil é o principal mercado do Nubank, que anunciou a previsão de investir R$ 45 bilhões no território brasileio em 2026.

Além do setor financeiro, a empresa também vem ampliando sua presença no esporte e no entretenimento. Um exemplo disso aconteceu em 10 de abril de 2026, quando o Nubank anunciou uma parceria de longo prazo com a WTorre, administradora do estádio do Palmeiras, para assumir os direitos de nome da arena, que até então era conhecida como Allianz Parque.

A mudança também contou com a participação dos torcedores. Em 4 de maio de 2026, após uma votação popular que reuniu quase 500 mil votos, foi anunciado que o novo nome seria Nubank Parqu e. A opção recebeu 47,5% da preferência dos participantes, encerrando uma parceria de 12 anos entre a arena e a seguradora Allianz.

Divulgação Nubank Parque Nubank

No setor financeiro, a instituição também passou a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em março de 2026. Além disso, já ultrapassou a marca de 120 milhões de clientes no Brasil, tornando-se a maior instituição financeira privada do país com número de clientes.

A empresa também destaca a economia proporcionada aos usuários. Conforme o Nubank, seus clientes economizaram R$ 135,7 bilhões em tarifas e anuidades ao longo de sua atuação.

Com a aprovação do Banco Central, o roxinho dá mais um passo para fortalecer sua atuação no mercado financeiro brasileiro.