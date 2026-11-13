Foto: Istockphoto Zuk e Santander fazem leilão com mais de 185 imóveis

Comprar um imóvel por um preço mais baixo pode ser uma oportunidade para quem deseja sair do aluguel ou fazer um investimento. Com isso, a Zuk e o Santander irão realizar um leilão online no dia 17 de novembro, às 10h, com mais de 185 imóveis disponíveis em 22 estados brasileiros.

Os descontos podem chegar a 73%, e o catálogo conta com diferentes opções, como casas, terrenos e imóveis rurais. O pagamento poderá ser feito à vista ou financiado em até 420 parcelas, dependendo das condições de cada lote.

Quais imóveis estarão disponíveis?

O leilão traz imóveis em diferentes regiões do país, permitindo que os interessados procurem opções de acordo com o local onde desejam morar ou até mesmo investir.

Os imóveis estão distribuídos em:

Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Entre as opções disponíveis, dois imóveis chamam a atenção pelos valores e tamanhos.

O menor lance inicial é de uma casa localizada no bairro Balneário Rebelo, em Tapes (RS). Com 159 metros quadrados, o imóvel tem lance inicial de R$ 51,1 mil e com um desconto de 73%, sendo também a maior oferta oferecida em todo leilão.

Reprodução Casa à venda em leilão Rua Maua, 1525 - Balneario Rebelo - Tapes / RS





Já entre os imóveis de maior valor está uma casa no bairro Planalto Paulista, em São Paulo (SP). Com 482 metros quadrados, ela tem lance inicial de aproximadamente R$ 1,42 milhão.

Como participar do leilão?

Quem tiver interesse em algum dos imóveis pode participar pela internet. Para isso, é necessário acessar o site oficial da Zuk. E seguir os passos abaixo:

Complete seu cadastro com a documentação necessária para se habilitar no lote desejado;

Você encontrará em nosso site as oportunidades de leilões de imóveis do Banco Santander em todo o Brasil;

Leia com bastante atenção o edital para saber todas as informações a respeito do leilão (formas de pagamento e outros detalhes importantes);

Clique em Habilite-se para participar para dar seu lance;

Você vai acompanhar os lances em tempo real, ao vivo ou pela internet, conforme o tipo do leilão;

Fique bem atento às instruções.

Cuidado com os golpes em leilões online

Imagem gerada por IA Cresce o número de tentativas de golpes na internet

Apesar de oferecerem oportunidades de comprar imóveis por preços abaixo do mercado, os leilões pela internet também merecem atenção. Isso porque criminosos têm criado sites falsos para enganar pessoas interessadas nesse tipo de negócio.

Em muitos casos, essas páginas copiam o visual de empresas conhecidas, usando nomes, logotipos e informações de contato de leiloeiras verdadeiras para parecerem confiáveis.

O golpe geralmente começa com anúncios de imóveis com preços muito baixos e descontos que chegam a 90%. Quando a pessoa demonstra interesse, os criminosos entram em contato, apresentam informações falsas sobre o imóvel e pedem pagamentos via Pix, transferência bancária ou depósito para garantir a suposta compra.

Segundo dados da plataforma Spy Leilões, foram identificados 399 perfis falsos r elacionados a golpes nesse setor. A estimativa é de que cerca de 20 novos sites sejam criados por mês para aplicar esse tipo de fraude.

Ainda de acordo com a plataforma, uma quadrilha desmantelada pela polícia chegou a movimentar R$ 520 milhões c om esse tipo de crime.

O que pode acontecer com quem cai no golpe?

Quem é enganado pode enfrentar diferentes prejuízos. Além de perder o dinheiro enviado aos criminosos, a vítima também corre o risco de ter seus dados pessoais utilizados em outras fraudes.

Entre os principais problemas estão:

Perda de dinheiro: o valor enviado para os golpistas pode não ser recuperado;

Roubo de dados pessoais: documentos e informações bancárias podem ser usados em outras tentativas de golpe;

Abalo emocional: a vítima pode sentir frustração, vergonha e insegurança depois de descobrir a fraude.

Como evitar cair em um golpe?

Antes de participar de um leilão, é importante tomar cuidado.Confira se o site utilizado é realmente oficial e se a empresa responsável pela venda existe.

Verifique as informações do imóvel diretamente nos canais da instituição responsável pelo leilão.

Desconfie de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Caso alguém solicite um pagamento antecipado, é importante confirmar se a cobrança está prevista no edital e se os dados do pagamento são oficiais.

No caso do leilão da Zuk com o Santander, os interessados devem fazer o cadastro e consultar os imóveis somente pelas plataformas oficiais das empresas.