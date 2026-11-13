Divulgação Motorista que trabalhava até 19 horas por dia consegue indenização em processo contra empresas ligadas à Ambev

Trabalhar por até 19 horas em um único dia, sem tempo suficiente para descansar e aproveitar a vida fora do trabalho. Essa era a rotina enfrentada por João Paulo*, motorista de caminhão que fazia o transporte de bebidas produzidas pela Ambev, no interior de São Paulo.

O motorista foi contratado em setembro de 2020 pela Transportes Imediato, empresa que realiza serviços de transporte e distribuição para a cervejaria, o trabalhador passou a cumprir jornadas além do permitido. Os horários foram registrados nos próprios controles de ponto da transportadora e reconhecidos pela Justiça.

Ficando menos de um ano nessa situação, João Paulo pediu demissão, em julho de 2021. Mais de cinco anos depois, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a condenação da Imediato com pagamento de R$ 10 mil por danos morais, em razão do excesso de horas trabalhadas. A Ambev também foi responsabilizada de forma subsidiária.

Na prática, isso significa que a Imediato é a principal responsável pelo pagamento da indenização. Caso a empresa não pague o valor, a Ambev poderá ser chamada para quitar a dívida.

Jornadas de até 19 horas

Os registros de ponto apresentados pela própria transportadora mostram a rotina do motorista.

No dia 6 de outubro de 2020, João Paulo começou a trabalhar às 1h05 e encerrou o expediente às 19h06, depois de 18 horas e um minuto de trabalho. No dia seguinte, iniciou às 10h19 e só terminou às 5h26 da manhã seguinte, somando 19 horas e sete minutos.

Em um outro dia, o motorista trabalhou das 8h43 até a 1h48 do dia seguinte.

Durante o processo, a Imediato negou que o funcionário trabalhasse nesse período de 15 e 20 horas por dia. A empresa afirmou que o tempo em que ele realmente ficava dirigindo era inferior a cinco horas diárias.

A Ambev também nega irregularidades e disse que o motorista cumpria uma jornada de oito horas por dia e 44 horas semanais , com os intervalos previstos em lei.

Mesmo com as negativas das empresas, os próprios registros de ponto da transportadora foram utilizados na Justiça para comprovar o excesso de jornada.

Apesar de conseguir a indenização por danos morais, João Paulo não ganhou tudo que pediu na Justiça. As solicitações de pagamento de diferenças de horas extras, adicional noturno, tempo de espera e intervalos, porém foram negadas.

O trabalhador também não conseguiu o adicional de periculosidade, o pagamento por sobreaviso e a reversão do pedido de demissão. De acordo com a Justiça, os registros de ponto eram válidos e ele não conseguiu comprovar que havia valores pendentes de pagamento.

Outros trabalhadores também entraram na Justiça

O caso de João Paulo não foi o único encontrado na investigação. Um levantamento do Brasil de Fato, c onferido pelo iG, analisou 306 processos trabalhistas envolvendo a Transportes Imediato que chegaram ao Tribunal Superior do Trabalho.

Em 186 desses processos, a Ambev ou a CRBS, empresa do grupo responsável pela distribuição de bebidas, também apareciam.

A análise encontrou 106 processos em que a responsabilidade da Ambev foi reconhecida pela Justiça e não foi retirada na última decisão de mérito disponível. Em 104 casos, a responsabilidade era subsidiária. Nos outros dois, era solidária.

A diferença entre as duas situações é que, na responsabilidade subsidiária, a Ambev só precisa pagar caso a empresa principal não cumpra a obrigação. Já na responsabilidade solidária, as duas empresas respondem juntas, e o trabalhador pode cobrar de qualquer uma delas.

Outros 22 processos tiveram a responsabilidade da cervejaria reconhecida no início, mas a decisão foi modificada depois.

Mas esses números não significam que todos os processos terminaram em condenação definitiva. E m alguns deles, não foi possível confirmar se a decisão já não permite mais recursos.

Entre as reclamações dos trabalhadores estão jornadas extensas, horas extras não pagas, falta de intervalos e pouco tempo de descanso. Também foram encontrados casos com jornadas superiores a 15 horas e decisões que reconheceram o direito a indenizações.

Porém, nem todas as denúncias foram comprovadas. O dado também inclui processos em que os pedidos dos funcionários foram negados ou em que a responsabilidade da Ambev foi afastada.

Parceria entre as empresas começou em 2003

A relação entre a Transportes Imediato e a Ambev começou tem mais de 20 anos. No ano de 2003, a transportadora assumiu os serviços de um centro de distribuição da cervejaria em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Com o passar do tempo, a parceria cresceu e chegou a outras cidades, como Araraquara e Agudos, além de outras regiões do país.

Divulgação Transporte Imediato

A fábrica de Agudos, onde João Paulo trabalhava, produz em torno de 630 milhões de litros de cerveja por ano. A unidade abastece São Paulo e também os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Em 2022, a relação entre as empresas ficou ainda mais próxima. A Ambev, por meio da Nexway, seu braço de inovação logística, comprou uma participação na Transportes Imediato.

O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de D efesa Econômica (Cade), sem restrições. O objetivo era aumentar a capacidade de distribuição da cervejaria e investir em veículos e tecnologia.

A participação da Nexway na Imediato aumentou nos anos seguintes. Em 2024, era de 22% e chegou a 29,3% em 2025.

Os números financeiros também mostram o quanto a Ambev representa para a transportadora. Em 2025, os contratos com o grupo cervejeiro renderam R$ 866,2 milhões à Imediato, o que equivale a aproximadamente 55,5% de todo o seu faturamento bruto.

Em junho de 2024, a transportadora informou que tinha 4.165 funcionários trabalhando nas operações da Ambev. Desse total, 2.861 atuavam em 17 centros de distribuição e outros 1.304 trabalhavam em seis fábricas.

A própria Imediato se apresenta como a maior operadora logística da Ambev no Brasil.

Empresas já foram alvo de outras denúncias

As reclamações sobre as condições de trabalho nas operações ligadas à Ambev não começaram com a parceria entre essas duas empresas.

Em 2012, a Justiça do Trabalho condenou a cervejaria e uma empresa de vigilância por submeter um segurança a jornadas de 12 horas durante quatro a seis dias seguidos.

Na época, o então juiz do Trabalho Jorge Luiz Souto Maior determinou que as empresas pagassem R$ 50 mil ao trabalhador por danos pessoais e outros R$ 50 mil por danos sociais. As duas foram responsabilizadas solidariamente.

Na decisão, o juiz apontou que o desrespeito frequente aos direitos dos funcionários poderia trazer vantagens financeiras para as empresas e prejudicar outras companhias que cumprem a legislação.

A Transportes Imediato também já foi investigada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por problemas relacionados à jornada dos funcionários.

Há 10 anos atrás, em 2016, o órgão entrou com uma ação civil pública contra a transportadora e a CRBS, subsidiária da Ambev. A medida aconteceu depois que a Imediato descumpriu quatro vezes seguidas um Termo de Ajustamento de Condut a (TAC), que é um acordo para corrigir irregularidades.

Na investigação, foram encontradas jornadas de até 13 horas seguidas. Também tinham trabalhadores que não conseguiam fazer nem 15 minutos de pausa para conseguir se alimentar.

De acordo com o MPT, a Ambev era responsável por organizar as rotas e calcular quanto tempo seria necessário para cada entrega. Por isso, também tinha influência na forma como o serviço era realizado pela Imediato.

Depois da investigação, as empresas fizeram um acordo judicial. A transportadora ficou responsável por regularizar os registros de jornada, enquanto a Ambev deveria acompanhar se as empresas contratadas estavam cumprindo as leis trabalhistas.

Outro caso foi identificado pelo MPT em Barueri, na Grande São Paulo. Na ocasião, 85% dos cartões de ponto vistos apresentaram irregularidades, incluindo horas extras acima do limite permitido.

Os problemas foram encontrados com início em 2017 e continuaram nos anos seguintes, segundo o órgão.

Em 2021, o MPT entrou com outra ação civil pública contra a Imediato e pediu R$ 500 mil por danos morais coletivos. A empresa foi acusada de dumping social, que acontece quando uma companhia consegue vantagens financeiras por meio do desrespeito aos direitos dos trabalhadores.

Procurado pelo Brasil de Fato responsável pela pesquisa, o MPT informou que não existe atualmente uma investigação aberta sobre os fatos específicos apresentados pela reportagem.

O órgão confirma que a Imediato e a Ambev já foram investigadas e firmaram acordos relacionados às jornadas excessivas de motoristas. No entanto, explicou que os acordos foram feitos separadamente e não envolviam os serviços prestados pela Imediato à cervejaria. No caso da Ambev, a investigação envolveu outra empresa terceirizada.

Excesso de trabalho também aumenta os riscos nas estradas

Além de prejudicar a saúde e a vida pessoal dos motoristas, trabalhar por tantas horas também pode colocar outras pessoas em perigo nas rodovias.

A legislação brasileira determina que motoristas profissionais tenham uma jornada de oito horas por dia, com possibilidade de até duas horas extras ou quatro, quando tiver negociação coletiva. A lei também prevê 11 horas de descanso a cada período de 24 horas.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal ( STF) derrubou algumas regras da Lei dos Motoristas. Entre elas estavam as que permitiam dividir o descanso diário, descansar com o caminhão em movimento e deixar de contar o tempo de espera por carga e descarga como parte da jornada.

O juiz do Trabalho Marcus Barberino, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, explicou ao Brasil de Fato que o trabalho dos caminhoneiros não envolve apenas o tempo em que estão dirigindo.

Na maioria das vezes, eles passam horas dentro dos veículos esperando o carregamento ou até mesmo dormindo na cabine. Mesmo nesses momentos, continuam envolvidos com as atividades do trabalho.

Ele não tem condição de desconectar juiz do Trabalho Marcus Barberino, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em entrevista ao Brasil de Fato

Para o magistrado, a falta de descanso também prejudica a convivência com a família e a vida social dos trabalhadores.

Os direitos civis das pessoas dependem da existência de tempo livre”, ressalta juiz do Trabalho Marcus Barberino, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em entrevista ao Brasil de Fato

Ao analisar o processo de João Paulo, o próprio TST destacou que o excesso de jornada no transporte rodoviário representa um “grave risco iminente ao empregado e à coletividade”.

Os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também chamam atenção para o problema. Entre janeiro e julho de 2026, caminhões estiveram envolvidos em 47,8% das mortes registradas nas rodovias federais. Foram 1.681 vítimas, de um total de 3.516.

Corpo de Bombeiros Motorista caiu no rio após a batida e caminhão ficou suspenso sobre a ponte

Barberino também critica a forma como os motoristas costumam ser responsabilizados pelos acidentes, sem que suas condições de trabalho sejam consideradas.

O problema é que esse cara tá na condição de exaustão total juiz do Trabalho Marcus Barberino, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em entrevista ao Brasil de Fato

Diante da situação, o Ministério Público do Trabalho informou que criou um grupo nacional para acompanhar a jornada dos motoristas profissionais e ajudar a prevenir acidentes.

O grupo já recebeu 110 relatórios de investigaçõe s sobre acidentes fatais, produzidos pela Auditoria-Fiscal do Trabalho. A intenção é ampliar as ações contra irregularidades que colocam em risco os motoristas e outras pessoas que utilizam as rodovias.

Para o juiz Marcus Barberino, é importante que essas situações sejam analisadas como possíveis problemas na organização das empresas, e não apenas como erros de um funcionário ou de um chefe específico.

O MPT começa a perceber que isso é um modelo do negócio e não uma coisa de um chefe numa unidade tal





O iG procurou a Ambev e a Transportes Imediato para saber o posicionamento das empresas sobre as denúncias de jornadas excessivas, as condições de trabalho dos motoristas e os dados apresentados no levantamento. Porém, até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

*João Paulo é um nome fictício utilizado para preservar a identidade do trabalhador.