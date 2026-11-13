Reprodução Claude, assistente de IA da Anthropic: empresa estreia na Nasdaq com avaliação que pode passar de US$ 1 trilhão

A Anthropic, desenvolvedora do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, definiu os termos da abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na bolsa americana. Segundo prospecto atualizado entregue na terça-feira (10) à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de capitais nos EUA, a empresa vai ofertar 825 milhões de ações a um preço entre US$ 70 e US$ 78 cada. A operação pode movimentar até US$ 74 bilhões e avaliar a companhia em mais de US$ 1 trilhão.

A estreia na Nasdaq, bolsa de tecnologia dos EUA, com o código ANT, está prevista para a próxima semana. O IPO chega em um momento turbulento: na quinta-feira (12), Jensen Huang renunciou ao cargo de CEO da Nvidia, fabricante de chips que está entre as principais investidoras da oferta.

Os números do IPO da Anthropic

Das 825 milhões de ações ofertadas, 801,35 milhões serão vendidas pela própria empresa, e 23,65 milhões, por acionistas atuais. O dinheiro da segunda parcela vai para esses acionistas e não para a Anthropic.

No teto da faixa de preço, a oferta movimenta cerca de US$ 64,35 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 62,5 bilhões ficam com a empresa. O prospecto também prevê um lote extra de até 123,75 milhões de ações, que os bancos coordenadores podem comprar se a procura for alta. Se esse lote for vendido integralmente, a oferta chega a 948,75 milhões de ações e até US$ 74 bilhões.

Para comparação, a SpaceX levantou US$ 75 bilhões em sua abertura de capital no início de 2026, recorde para um IPO nos EUA.

Quanto vale a Anthropic

Após a oferta, a Anthropic terá cerca de 13,09 bilhões de ações de diferentes classes. No preço máximo de US$ 78, isso equivale a uma avaliação de aproximadamente US$ 1,02 trilhão.

Esse valor pode chegar a cerca de US$ 1,4 trilhão no cálculo chamado de "totalmente diluído", que considera também as opções de ações, direitos que permitem a funcionários e investidores comprar papéis no futuro. Antes da divulgação dos termos, o mercado especulava uma avaliação de até US$ 2 trilhões.

Gigantes da tecnologia entram como investidoras

Além das ações vendidas ao público, a Anthropic fechou uma colocação privada, venda direta de ações a investidores escolhidos, de US$ 26 bilhões, condicionada à conclusão do IPO. Os compromissos são:

* Google e Nvidia: US$ 10 bilhões cada;

* AMD: US$ 2,5 bilhões;

* Broadcom, Micron e Microsoft: US$ 1 bilhão cada;

* TSMC: US$ 500 milhões.



Essas ações serão da classe N, sem direito a voto. Parte do compromisso do Google já tinha sido assumida antes.

Com o preço médio de US$ 74 por ação, a Anthropic estima captar US$ 84,6 bilhões líquidos, já descontadas despesas e comissões, somando IPO e colocação privada. Segundo o prospecto, o dinheiro vai para operações, contratação de pessoal e investimentos em capacidade de computação e infraestrutura.

Receita cresce mais de 1.000%

O prospecto mostra um crescimento acelerado. A receita chegou a US$ 17 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 1.127% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos nove meses até setembro, o faturamento somou US$ 33,24 bilhões.

A empresa ainda opera no vermelho. No mesmo período, o prejuízo operacional, que considera apenas as atividades do negócio, foi de US$ 1,26 bilhão. O prejuízo líquido do primeiro semestre, divulgado em outubro, passou de US$ 80 bilhões, mas a maior parte desse valor veio de ajustes contábeis ligados a títulos emitidos para investidores, segundo o Wall Street Journal.

Saída de Jensen Huang pesa no mercado

A poucos dias da estreia, o setor de tecnologia sofreu um dos maiores choques dos últimos anos. Jensen Huang deixou o comando da Nvidia na quinta-feira (12), após 33 anos à frente da empresa que fundou. A saída veio depois de ele admitir um caso extraconjugal com uma executiva apontada por autoridades americanas como suposta espiã chinesa e de o New York Times revelar um segundo relacionamento, com uma vice-presidente da própria Nvidia.





A diretora financeira, Colette Kress, assumiu como CEO interina. As ações da Nvidia chegaram a cair mais de 14% durante o pregão de quinta-feira e fecharam em queda de mais de 4%, segundo a CNBC e a Al Jazeera.

Para a Anthropic, o impacto é duplo. A Nvidia é uma das investidoras-âncora da colocação privada, com US$ 10 bilhões, e a turbulência aumenta a volatilidade, ou seja, a oscilação de preços, das ações de IA na semana da estreia. Segundo o Business Insider, a saída de Huang virou a "mais recente reviravolta" no processo de IPO da empresa.

Mercado de IA vive semanas de instabilidade

O IPO também chega após uma onda de vendas de ações ligadas à IA, motivada por dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários no setor e pela vitória democrata nas eleições legislativas americanas. A redução da avaliação esperada, de até US$ 2 trilhões para cerca de US$ 1 trilhão a US$ 1,4 trilhão, reflete esse cenário.

A estreia da Anthropic será um termômetro do apetite dos investidores por empresas de IA. Na fila está a OpenAI, dona do ChatGPT, que já pediu de forma confidencial para abrir capital no ano que vem.