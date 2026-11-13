Divulgação Fábrica da Borden fecha em janeiro e deve demitir 150 funcionários

Após mais de 60 anos de funcionamento, a fábrica de laticínios Borden, localizada em Lafayette, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos , vai encerrar suas atividades em janeiro do próximo ano. Com essa decisão, 149 funcionários devem ser afetados.

O fechamento foi anunciado pelos representantes da empresa durante uma reunião com os trabalhadores, realizada na terça-feira (10). O encontro durou em torno de 15 minutos e, após receberem a notícia, os funcionários também receberam pacotes com informações sobre o encerramento da unidade.

Dentre propostas apresentadas estão indenizações e bônus para quem continuar trabalhando até o último dia de funcionamento da fábrica.

Um dos funcionários, Tucker Myers, contou ao Jornal norte americano Acadiana News First que algumas pessoas já estavam desconfiadas que a unidade poderia fechar. Mesmo assim, a notícia foi difícil para muitos trabalhadores, principalmente para aqueles que estão na empresa por anos.

Algumas pessoas meio que já esperavam que isso acontecesse. Algumas ficaram obviamente chateadas porque estão aqui há mais de 10 anos. Tucker Myers, funcionário da fábrica de laticínios Borden.





Problemas já afetavam o funcionamento da fábrica

Conforme Myers, a unidade enfrentou algumas dificuldades ao longo deste ano de 2026, que prejudicaram a produção. Entre os problemas estavam atrasos e uma falha no sistema de refrigeração.

Ele explicou que o equipamento parou de funcionar e acabou causando um atraso maior nas atividades. Na visão do funcionário, esses problemas podem ter contribuído para o fechamento.

Em comunicado, a New Dairy/Borden, responsável pela fábrica, informou que tomou a decisão depois de analisar outras possibilidades para manter a unidade funcionando. Porém, a empresa afirmou que não conseguiu encontrar uma forma de continuar com as operações em Lafayette.

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Empresa já enfrentava dificuldades financeiras

O fechamento da unidade acontece depois de anos de mudanças na estrutura da Borden. Em 2020, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Capítulo 11, utilizado por empresas que precisam reorganizar suas dívidas.

Leia também: Qual a diferença entre recuperação judicial e falência?



O processo foi encerrado alguns anos depois. Já em 2021, a Borden foi comprada pela Capitol Peak Partners por US$ 340 milhões (cerca de 1,92 bilhão de reais).

Antes desse período, a companhia tinha 12 fábricas e mais de 75 centros de distribuiçã o espalhados por todo Estados Unidos. Mas, após a crise financeira e a mudança de controle, a empresa começou a reduzir suas operações e fechar algumas unidades.

No final de 2022, depois de encerramentos em estados como Alabama, Mississippi, Illinois e Wisconsin, a fábrica de Lafayette estava entre as cinco unidades da Borden que ainda produziam leite fluido no país.

Fábrica faz parte da história de Lafayette desde 1966

Reprodução Leite borden

A unidade foi inaugurada em abril de 1966, na Bertrand Drive, e teve importância para a economia da região, principalmente para produtores de l eite.

No primeiro ano de funcionamento, a fábrica já contava com 92 funcionários. Em 1967, a empresa gastou mais de US$ 2,11 milhões (cerca de R$ 11,94 milhões) na compra de leite de produtores de Lafayette e de cidades próximas.

Os produtos eram distribuídos em oito paróquias da região de Acadiana. A fábrica também passou a concentrar outras atividades da empresa na Louisiana depois que a unidade de Baton Rouge fechou, em 2013.

Ao longo dos anos, a empresa passou por diversas mudanças, mas a unidade de Lafayette continuou funcionando até o anúncio do encerramento.

Trabalhadores estão preocupados com o futuro

Além da perda dos empregos, o fechamento também preocupa funcionários que passaram boa parte da vida trabalhando na fábrica.

Myers destacou que os trabalhadores mais antigos podem ter uma dificuldade maior para encontrar novas oportunidades, principalmente aqueles que estão há muitos anos na empresa e não têm experiência em outras áreas.

Sinto pena das pessoas que estão aqui há muito tempo e só têm isso. Algumas delas são bem mais velhas do que eu e fazem isso há muito tempo, e não se imaginam fazendo outra coisa. Tucker Myers, funcionário da fábrica de laticínios Borden.





A Borden declarou que entende que a decisão terá impacto na vida dos funcionários e de suas famílias. A empresa também informou que pretende oferecer apoio durante o processo de fechamento e manter contato com clientes e fornecedores para comunicar possíveis mudanças.

A previsão é que a fábrica encerre definitivamente suas atividades em 9 de janeiro de 2027.