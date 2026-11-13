Rafael Catarcione/Riotur Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Um apartamento de 646 metros quadrados na Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi vendido por R$ 50 milhões em outubro. A negociação foi a maior transação residencial registrada na cidade naquele mês, segundo dados da ferramenta imobiliária RioM2.

O comprador pagou aproximadamente R$ 77,4 mil por metro quadrado para adquirir a unidade, localizada de frente para a Praia do Leblon. O negócio também entrou para a lista de vendas que ultrapassaram R$ 50 milhões na orla carioca em 2026, que já contabiliza nove operações nessa faixa de preço.

O valor ficou acima da média praticada no bairro. Entre janeiro e outubro deste ano, o metro quadrado na Avenida Delfim Moreira registrou média de R$ 54,4 mil. No Leblon, considerando o bairro inteiro, o indicador ficou em R$ 24,4 mil. Já na cidade do Rio de Janeiro, a média foi de R$ 8,9 mil.

Segundo o Índice FipeZAP, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Leblon registrou valorização de 6,6% em 12 meses até dezembro de 2025. O bairro também manteve o metro quadrado mais caro do país, à frente de regiões de alto padrão de São Paulo, como Pinheiros e Itaim Bibi.

No mesmo período, 21 apartamentos foram comercializados na orla do Leblon. Juntas, as negociações movimentaram R$ 343,3 milhões. O valor médio das vendas foi de R$ 16,3 milhões, com imóveis de aproximadamente 287,4 metros quadrados.





Outras vendas milionárias na Zona Sul

Outros endereços da Zona Sul também registraram negociações expressivas nos últimos meses. O Edifício Cap Ferrat, localizado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, teve dois apartamentos vendidos por valores que, somados, chegam a R$ 104 milhões.

Em junho, uma unidade do edifício, no terceiro andar, foi negociada por R$ 49 milhões. Três meses depois, em setembro, outro apartamento, localizado no oitavo andar, foi vendido por R$ 55 milhões. As duas operações também foram registradas pela RioM2.

O edifício possui apenas 16 apartamentos, com uma unidade por andar e plantas de aproximadamente 630 metros quadrados.