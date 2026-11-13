Um apartamento de 646 metros quadrados na Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi vendido por R$ 50 milhões em outubro. A negociação foi a maior transação residencial registrada na cidade naquele mês, segundo dados da ferramenta imobiliária RioM2.
O comprador pagou aproximadamente R$ 77,4 mil por metro quadrado para adquirir a unidade, localizada de frente para a Praia do Leblon. O negócio também entrou para a lista de vendas que ultrapassaram R$ 50 milhões na orla carioca em 2026, que já contabiliza nove operações nessa faixa de preço.
O valor ficou acima da média praticada no bairro. Entre janeiro e outubro deste ano, o metro quadrado na Avenida Delfim Moreira registrou média de R$ 54,4 mil. No Leblon, considerando o bairro inteiro, o indicador ficou em R$ 24,4 mil. Já na cidade do Rio de Janeiro, a média foi de R$ 8,9 mil.
Segundo o Índice FipeZAP, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Leblon registrou valorização de 6,6% em 12 meses até dezembro de 2025. O bairro também manteve o metro quadrado mais caro do país, à frente de regiões de alto padrão de São Paulo, como Pinheiros e Itaim Bibi.
No mesmo período, 21 apartamentos foram comercializados na orla do Leblon. Juntas, as negociações movimentaram R$ 343,3 milhões. O valor médio das vendas foi de R$ 16,3 milhões, com imóveis de aproximadamente 287,4 metros quadrados.
Outras vendas milionárias na Zona Sul
Outros endereços da Zona Sul também registraram negociações expressivas nos últimos meses. O Edifício Cap Ferrat, localizado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, teve dois apartamentos vendidos por valores que, somados, chegam a R$ 104 milhões.
Em junho, uma unidade do edifício, no terceiro andar, foi negociada por R$ 49 milhões. Três meses depois, em setembro, outro apartamento, localizado no oitavo andar, foi vendido por R$ 55 milhões. As duas operações também foram registradas pela RioM2.
O edifício possui apenas 16 apartamentos, com uma unidade por andar e plantas de aproximadamente 630 metros quadrados.