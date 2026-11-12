Reprodução: INSS Polícia Federal / INSS

Uma idosa foi presa dentro de uma agência do Banco Itaú, em Aparecida de Goiânia (GO), nesta segunda-feira (9), enquanto tentava sacar em torno de R$ 3 mil de um benefício assistencial. Segundo o portal "ND mais", a mulher foi abordada antes de conseguir retirar o valor.

O dinheiro era referente a dois meses de pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. De acordo com as investigações, tinha suspeitas de que o benefício estivesse sendo recebido com o uso de documentos falsos.

O caso já estava sendo investigado pelas autoridades, que identificaram possíveis irregularidades no cadastro e no recebimento do dinheiro. Por isso, que os policiais foram até a agência bancária e abordaram a mulher no momento em que ela tentava fazer o saque.

Durante a abordagem, foram encontrados uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), um CPF que até então pode ser falso e uma cópia de cartão bancário. Todos materiais foram apreendidos e serão analisados para ajudar a entender como o benefício foi conseguido e se outras pessoas também estão envolvidas no caso.

Com a ação, a mulher não conseguiu retirar os R$ 3 mil. Dessa forma, o possível prejuízo aos cofres públicos f oi evitado.

A operação contou com a participação de equipes da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), do Ministério da Previdência Socia l, da Segurança Corporativa do Itaú e da Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC).

Quem pode receber o BPC?

O benefício envolvido na investigação é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também conhecido como LOAS. Ele garante o pagamento mensal de um salário mínimo para idosos com 65 ano s ou mais e pessoas com deficiência que comprovem não ter condições financeiras de se manter.

Mesmo sendo pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o BPC não é uma aposentadoria. Isso significa que a pessoa não precisa ter contribuído com a Previdência Social para ter direito ao benefício.

Para receber o valor, é necessário atender às regras do programa, como estar inscrito no Cadastro Único ( CadÚnico) e comprovar que a renda da família está dentro do limite permitido.

Também é importante lembrar que o BPC não oferece pagamento de 13º salário e não pode ser deixado como pensão por morte para familiares.