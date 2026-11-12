Divulgação / Casas Bahia Casas Bahia faz leilão de eletrodomésticos hoje (3); com lances que vão até as 14h

A Casas Bahia continua enfrentando dificuldades financeiras. Entre os meses de janeiro e agosto desse ano, a controladora da empresa acumulou um prejuízo líquido de R$ 13,7 bilhões, de acordo com relatório divulgado pela administradora judicial, responsável por acompanhar o processo de recuperação judicial da companhia.

Mesmo com o resultado negativo, a empresa registrou R$ 17,2 bilhões em receita líquida nos oito primeiros meses do ano. Em agosto, o caixa da controladora era de R$ 606,1 milhões. Já o patrimônio líquido estava negativo em R$ 10,8 bilhões.

Outra questão que chama a atenção é o volume de dívidas da companhia. A controladora tinha R$ 24,35 bilhões em ativos, enquanto as dívidas incluídas na recuperação judicial somavam R$ 15,37 bilhões. Além disso, tinha outros R$ 10,54 bilhões em dívidas que não fazem parte desse processo.

Quase 25 mil credores estão envolvidos

O relatório aponta que dívidas incluídas na recuperação judicial estão distribuídas entre 24.950 credores, sendo pessoas e empresas que têm valores a receber da companhia.

A maior parte desse total, R$ 14,89 bilhões, é referente a dívidas sem uma garantia específica de pagamento. Os débitos trabalhistas somam R$ 374,2 milhões, enquanto as dívidas com micro e pequenas empresas chegam a R$ 260,2 milhões.

Com tantos credores envolvidos, a empresa precisa se organizar com suas contas e buscar acordos para conseguir pagar o que deve sem interromper suas atividades.

Empresa fechou mais de 300 lojas

Como parte das medidas para reduzir os gastos, a Casas Bahia também diminuiu sua quantidade de lojas físicas.

Em agosto, a varejista tinha 739 unidades em funcionamento, sendo 640 em ruas e 99 em shoppings. E 302 lojas foram fechadas em 2026, sendo que 298 encerraram as atividades em 14 de agosto.

Lívia Coimbra/iG Loja Casas Bahia fechada

Mesmo com número menor unidades, as lojas físicas ainda representam uma parte importante das vendas. Em agosto, elas registraram R$ 1,13 bilhão em receita bruta. Já as vendas via internet chegaram a R$ 432,3 milhões.

Somando os dois canais, a empresa movimentou R$ 1,56 bilhão no mês. No eletrônico, o volume de vendas chegou a R$ 17,90 bilhões nos 12 meses fechados em 28 de agosto. Esse valor considera tanto os produtos vendidos que vão direto das Casas Bahia quanto os comercializados por vendedores parceiros dentro da plataforma.

Casas Bahia adia divulgação de balanço

Em meio a esse cenário, a empresa também decidiu adiar a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre do ano.

O balanço estava previsto para ser apresentado na data de ontem (11), mas a nova data passou para 10 de dezembro, segundo informações do jornal Estadão Conteúdo.

A Casas Bahia explicou que precisa de mais tempo para preparar, reunir e revisar os dados financeiros. Conforme a varejista, o adiamento está relacionado às mudanças e aos processos necessários durante a recuperação judicial.

A empresa afirma que o prazo extra é importante para garantir que as informações estejam corretas e atendam às exigências dos órgãos reguladores.

Lembrando que os números apresentados no relatório mensal a inda são preliminares e não passaram por auditoria independente. Sendo assim, podem sofrer alterações. A própria companhia também alerta que esses dados não devem ser comparados diretamente com resultados financeiros divulgados antes.

Entenda a recuperação judicial

A situação financeira da Casas Bahia levou o Grupo a entrar com um pedido de recuperação judicial em 16 de agosto de 2026.

Essa não foi a primeira tentativa da empresa de reorganizar suas dívidas. Em 2024, a varejista já havia recorrido à recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4,1 bilhões em débitos. No entanto, as medidas não foram suficientes para resolver os problemas financeiros.

Desde então, a companhia anunciou ações para diminuir os gastos, como o fechamento de lojas e a redução de investimentos.

A recuperação judicial é um processo que permite que empresas com dificuldades financeiras continuem funcionando enquanto tentam negociar suas dívidas com credores.

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Para isso, a Casas Bahia precisa apresentar um plano explicando como pretende organizar os pagamentos e recuperar sua situação financeira. A proposta será analisada pelos credores e pela Justiça.