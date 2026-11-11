Divulgação Havan vai abrir duas novas megalojas no Tocantins e criar 400 empregos; veja onde serão as unidades

A rede Havan anunciou a construção de duas novas megalojas no Tocantins. As lojas serão instaladas nas cidades de Palmas e Araguaína e devem ficar prontas até o próximo ano. O projeto terá um investimento de R$ 190 milhões e também irá gerar em torno de 400 empregos diretos.

O anúncio foi realizado na data desta terça-feira (10) pelo diretor de expansão da empresa, Nilton Hang, durante uma reunião com os prefeitos das ambas cidades. Cada loja deve oferecer 200 vagas de trabalho, o que aumenta as oportunidades de emprego na região.

Do valor total investido, R$ 90 milhões serão para a unidade de Araguaína. Já os outros R$ 100 milhõe s serão usados na construção da segunda loja da Havan em Palmas.

Onde serão construídas as novas lojas?

Reprodução Estátua da Liberdade Havan

Em Araguaína, a nova unidade será construída em um terreno de 30 mil metros quadrados. O espaço já passou por limpeza e, em breve, a empresa deve começar a construção da loja. A estrutura também contará com a conhecida Estátua da Liberdade, símbolo das unidades da Havan.

Em Palmas, a empresa vai construir sua segunda megaloja. O espaço terá 10 mil metros quadrados e foi planejado para receber mais clientes, já que a primeira unidade obteve um bom resultado de vendas.

De acordo com Nilton Hang, a loja de Palmas foi uma das que mais venderam no Brasil desde a chegada da empresa no estado. Sendo assim, a rede decidiu investir em um espaço maior para oferecer mais conforto aos consumidores.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, também citou sobre a novidade em suas redes sociais. Ele destaca que poucas cidades brasileiras possuem duas lojas da Havan e comentou sobre a localização da nova unidade, que ficará em frente ao novo shopping da capital.





O que as novas megalojas irá oferecer para os clientes?

Além de um espaço maior para compras, as duas unidades terão estacionamento próprio e praça de alimentação, como se fosse um shopping.

As lojas também contarão com mais de 350 mil produtos, incluindo roupas, itens de decoração, eletrodomésticos, brinquedos, produtos para casa e artigos de cama, mesa e banho.

A proposta é reunir variedade de produtos em um só lugar, facilitando as compras dos clientes.

Novas unidades devem gerar 400 empregos

A capital já conta com uma primeira loja da Havan, que gerou 200 empregos desde sua inauguração. Agora, com a chegada de uma segunda unidade em Palmas e a construção da primeira loja em Araguaína, a empresa ira ampliar sua presença no Tocantins.

Com investimento total de R$ 190 milhões, as duas novas megalojas têm previsão de entrega até 2027 e devem gerar 400 empregos diretos, contribuindo para movimentar a economia das duas cidades.