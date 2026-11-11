Divulgação Shoppee 11/11: como o Dia dos Solteiros se tornou uma data de grandes descontos?

Novembro é um dos meses mais aguardados por consumidores que gostam de aproveitar promoções. Além da famosa Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês, outra data também vem ganhando espaço no calendário mundial do varejo: o 11/11.

Conhecida por campanhas de descontos em lojas físicas e, principalmente, em sites e aplicativos de compras, a data já se tornou uma oportunidade para quem procura preços abaixo do comum. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, sua origem não está diretamente ligada ao comércio.

O 11 de novembro surgiu na China como o “Singles' Day”, ou Dia dos Solteiros. Com o passar dos anos, a comemoração ganhou um novo significado e se transformou em um dos maiores eventos de compras do mundo.

Como surgiu o Dia dos Solteiros?

Reprodução Veja o que os astros tem para dizer para os que estão solteiros

A história se iniciou na década de 1990, na China . A escolha do dia 11/11 foi inspirada nos quatro números 1, que representam pessoas sozinhas. Com isso, a data ficou conhecida como uma espécie de celebração da solteirice, pelos jovens.

A ideia era aproveitar o dia para valorizar a vida de solteiro, inclusive com a compra de presentes para si mesmo. Por isso, a comemoração também ficou conhecida como uma espécie de oposto do Dia dos Namorados.

A transformação em um grande evento comercial aconteceu no ano de 2009, quando o grupo Alibaba, uma das maiores empresas de tecnologia e comércio eletrônico da China, decidiu aproveitar a data para promover uma campanha de vendas pela internet.

A iniciativa fez sucesso, atraiu consumidores e lojistas e, aos poucos, ganhou proporções internacionais. Assim, o que começou como uma comemoração entre solteiros passou a ser conhecido principalmente pelas ofertas e pelos grandes volumes de vendas.

De uma comemoração dos solteiros a uma espécie de Black Friday

Com o crescimento das campanhas, o 11/11 passou a ser chamado por muitos de Black Friday Chinesa. A comparação acontece justamente pelos dois eventos terem o mesmo objetivo: incentivar o consumo por meio de descontos e promoções.

Na China, o Dia dos Solteiros se tornou o maior evento de compras online do país e também passou a ser observado como um indicador do comportamento dos consumidores e da economia local.

Segundo dados da plataforma Syntun, o faturamento da campanha em 2025 chegou em torno de 1,695 trilhão de yuans, equivalente a cerca de R$ 1,42 trilhão.

Apesar desses números expressivos, o cenário econômico chinês apresenta alguns desafios. A crise no setor imobiliário e a redução da confiança das famílias têm dificultado o aumento do consumo interno.

De acordo com a Syntun, as vendas acumuladas até o dia 31 de outubro superaram 1 trilhão de yuans (R$ 860,21 bilhões).

Para tentar atrair consumidores, grandes empresas também estão apostando em novas estratégias. O Alibaba, por exemplo, passou a integrar ferramentas de inteligência artificial às suas plataformas Taobao e Tmall, buscando tornar a experiência de compra mais atrativa.

Mas por que outras lojas também apostaram no 11/11?

O sucesso da campanha chinesa inspirou empresas de outros países a adotarem essa mesma estratégia. E assim que outras datas com números repetidos, como: 9/9, 10/10 e 11/11, começaram a aparecer com frequência nos aplicativos e sites de compras.

A lógica é criar novas oportunidades de venda em dias que de praxe não tem tanto destaque no calendário comercial.

Para as empresas, essas campanhas ajudam a movimentar o comércio ao longo do ano, atraindo compradores com cupons, frete grátis e descontos por tempo limitado.

Conteúdo gerado por IA Brasileiros preferem WhatsApp para acompanhar Black Friday

Além disso, datas como 11/11 são fáceis de memorizar e para divulgar. Com isso, as lojas conseguem criar próprias campanhas e manter os consumidores acompanhando as novidades dos aplicativos.

Aqui no Brasil, os marketplaces também vêm aproveitando esse movimento. Segundo levantamento da Tray, essas plataformas foram responsáveis por 62,9% dos pedidos e por 83,7% de crescimento adicional nas vendas durante as datas duplas analisadas em 2026.

Os meios de pagamento também mostram que o comportamento dos consumidores nessas campanhas é parecido com o de dias comuns. Uma pesquisa da Vindi, que analisou 20 datas duplas entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, identificou que o Pix representa em torno de 40% das compras, enquanto cartões correspondem a aproximadamente 50%.

Qual é a relação entre o 11/11 e a Black Friday?

Embora tenham origens diferentes, as duas datas acabaram conquistando espaço no calendário do comércio.

No mês de novembro, o 11/11 é um esquenta para a Black Friday. Enquanto algumas lojas aproveitam a primeira data para antecipar suas promoções, outras utilizam a campanha para atrair consumidores que não querem esperar até o fim do mês para fazer suas compras.

Essa estratégia também permite que os marketplaces mantenham os aplicativos movimentados durante diferentes períodos do ano, onde incentiva os clientes a voltar e realizar novas compras.

Mas o desafio para os lojistas não está apenas nos descontos. É preciso organizar as vendas, cuidar da entrega dos produtos e garantir que as promoções não prejudiquem o lucro das empresas.

A logística é um dos pontos que mais exigem atenção. Uma pesquisa da LWSA aponta que 50% dos consumidores consideram os atrasos excessivos um motivo para deixar de comprar em uma loja depois de uma experiência negativa durante a Black Friday.

Dados do Melhor Envio mostram também que as datas promocionais podem aumentar bastante o volume de pedidos. No 6/6 deste ano, realizado em um sábado, teve um crescimento de 31,5% nas encomendas em comparação com a média dos outros sábados do mês. Já no 8/8, a alta foi de 19,5%.

E as oportunidades não param em novembro. O calendário ainda conta com o 12/12, outra data de números repetidos que também atrai a atenção dos diversos compradores. Segundo levantamento citado no setor, 40% dos entrevistados esperam encontrar boas promoções nesta campanha, mesmo depois da Black Friday.

Como aproveitar as ofertas sem cair em falsas promoções?

Com tantas campanhas acontecendo ao longo do ano, é comum encontrar produtos anunciados com grandes descontos. No entanto, nem toda oferta representa uma economia de verdade.

Antes de finalizar uma compra, vale tomar alguns cuidados para evitar gastos desnecessários:

Pesquise o histórico de preços : acompanhe o valor do produto antes da campanha para descobrir se o desconto é real;

: acompanhe o valor do produto antes da campanha para descobrir se o desconto é real; Compare diferentes lojas : consulte outros marketplaces e também o site oficial do fabricante;

: consulte outros marketplaces e também o site oficial do fabricante; Fique atento ao frete: em alguns casos, o valor da entrega pode acabar diminuindo a vantagem da promoção;

em alguns casos, o valor da entrega pode acabar diminuindo a vantagem da promoção; Confira as regras dos cupons: observe se existem valores mínimos de compra, restrições ou condições específicas de pagamento;

observe se existem valores mínimos de compra, restrições ou condições específicas de pagamento; Verifique a reputação do vendedor: l eia avaliações e comentários de outros consumidores antes de comprar;

eia avaliações e comentários de outros consumidores antes de comprar; Calcule o valor final: considere juros, parcelamentos e possíveis cobranças extras.

O mais importante é não comprar por impulso apenas porque uma campanha está acontecendo. Avalie se o produto realmente é necessário e compare os preços continua sendo uma das melhores maneiras de economizar.

Cuidado com golpes

Além de procurar bons preços, os consumidores precisam ficar atentos a golpes. Nesses períodos onde tem grandes campanhas, como o 11/11 e a Black Friday, ofertas falsas aparecem com uma frequência maior em redes sociais, mensagens de WhatsApp e links enviados por desconhecidos.

Verifique se a promoção está disponível no site ou aplicativo oficial da loja. Confira também o CNPJ da empresa, pesquise a reputação do vendedor e evite pagamentos por Pix ou transferência bancária realizados fora da plataforma de compra.

Descontos muito acima do comum também merecem desconfiança. Antes de aproveitar uma suposta oportunidade, vale pesquisar o produto em outras lojas e verificar as condições de pagamento, entrega e troca.