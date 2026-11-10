MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia foi criado para incentivar a permanência de jovens nas escolas, e já beneficiou mais de 7 milhões de estudantes desde o seu lançamento. Em 2026, aproximadamente 3,9 milhões a 4 milhões de alunos foram atendidos pelo programa.

O benefício funciona como uma espécie de poupança para estudantes do ensino médio da rede pública. Além de ajudar financeiramente, o programa busca incentivar a frequência nas aulas e a conclusão do ensino médio.

Quem pode receber?

Para participar do programa, o estudante precisa cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O benefício é para jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio da rede pública. Também é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Neste ano de 2026, o cadastro da família precisava estar ativo até a data-base em 7 de agost o. Além do que, a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa.

Outro ponto importante é manter as informações do CadÚnico atualizadas. O cadastro tem validade de 24 meses (2 anos) e precisa estar regular para que o estudante continue atendendo às exigências do programa.

A seleção é feita automaticamente pelo MEC, que verifica os dados dos estudantes e das famílias. Por isso, não é necessário fazer uma inscrição específica para receber o Pé-de-Meia.

Quanto o estudante recebe?

Os valores variam de acordo com a modalidade de ensino e as etapas cumpridas pelo aluno durante o ano letivo.

No ensino médio regular, o estudante pode receber:

R$ 200 pela matrícula: pago após a confirmação da matrícula;

Até R$ 1.800 pela frequência: são até nove parcelas de R$ 200, conforme a presença nas aulas;

R$ 1.000 pela aprovação: valor destinado ao estudante que conclui a série com aprovação;

R$ 200 pelo Enem: pago aos alunos que estão concluindo o ensino médio e participam dos dois dias de prova.

Já para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os valores são diferentes:

R$ 200 pela matrícula;

Até oito parcelas de R$ 225, sendo até quatro por semestre;

R$ 1.000 pela aprovação;

R$ 200 pela participação nos dois dias do Enem, para os estudantes concluintes.

Os pagamentos são feitos em uma conta digital aberta de maneira automática no nome do estudante.

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Calendário de Novembro (Incentivo-Frequência)

Janeiro e fevereiro: 23 de novembro de 2026;

Março e abril: 24 de novembro de 2026;

Maio e junho: 25 de novembro de 2026;

Julho e agosto: 26 de novembro de 2026;

Setembro e outubro: 27 de novembro de 2026;

Novembro e dezembro: 30 de novembro de 2026.

O calendário considera também o mês de nascimento dos estudantes, conforme as datas estabelecidas para cada etapa de pagamento.

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Essa é uma dúvida comum dos estudantes, é saber o motivo de alguns receberem o benefício antes de que outros.

Isso acontece porque o MEC depende das informações enviadas pelas redes de ensino estaduais e municipais. As escolas precisam confirmar todos os dados de matrícula e frequência dos alunos para que o pagamento seja liberado.

Como esse processo não acontece ao mesmo tempo em todas as regiões, os depósitos podem ocorrer em dias diferentes dentro do período previsto.

Por isso, quem não recebeu o valor no primeiro dia não precisa se preocupar imediatamente. O pagamento pode ser realizado nos dias seguintes, dentro da mesma janela ou em períodos posteriores, caso existam parcelas pendentes.

Quando serão pagos os valores pela aprovação e pelo Enem?

Os estudantes que concluírem o ensino médio em 2026 também terão direito aos valores referentes à aprovação e à participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que cumpram os requisitos.

De acordo com o calendário, a primeira previsão de pagamento dessas parcelas será de 22 de fevereiro a 1º de março de 2027.

Mesmo após o encerramento do ano letivo, os concluintes ainda poderão receber os valores referentes as etapas concluidas durante o ensino médio.

É preciso fazer inscrição para participar?

Não, inclusão no programa acontece automaticamente para os estudantes que atendem aos critérios estabelecidos.

O que é necessário para continuar recebendo?

É importante manter a matrícula ativa, cumprir a frequência escolar exigida e garantir que os dados da família estejam atualizados no CadÚnico.

O Pé-de-Meia continua sendo uma iniciativa voltada a ajudar os jovens a permanecerem na escola e concluírem o ensino médio. Por isso, acompanhar o calendário e manter os dados atualizados são cuidados importantes para não perder os pagamentos.