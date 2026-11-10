Reprodução/Facebook Banco Central do Paraguai

O Banco Central do Paraguai informou nesta segunda-feira (09) que já antecipou o pagamento da garantia a 1,7 milhão de clientes do Ueno Bank, o equivalente a 93,1% das pessoas afetadas pela liquidação da instituição. Ao todo, os pagamentos somam 2,1 trilhões de guaranis paraguaios (cerca de R$ 1,9 bilhão).

Somente nesta segunda-feira, 540.609 clientes receberam os valores, em pagamentos que totalizaram 1,1 trilhão de guaranis (aproximadamente R$ 1 bilhão). Segundo o Banco Central do país, os depósitos restantes devem ser liberados nos próximos dias. A previsão é concluir essa etapa até quarta-feira (11).

Os clientes que ainda não receberam incluem pessoas com algum tipo de bloqueio nas contas, titulares de Certificados de Depósito de Poupança (CDA) e aquelas que possuem empréstimos vinculados à Agência Financeira de Desenvolvimento (AFD).

A devolução do dinheiro é feita por meio do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), mecanismo que protege os clientes quando um banco não consegue devolver os valores depositados.

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Como funciona a devolução dos valores?

Inicialmente, receberam prioridade os clientes que tinham até 10 milhões de guaranis depositados (R$ 8,8 mil na cotação atual). Na etapa seguinte, o Banco Central passou a antecipar pagamentos de até 121,76 milhões de guaranis por cliente (R$ 110 mil na cotação atual). Para receber o dinheiro nessa fase, é necessário não ter dívidas com o Ueno Bank e ter uma conta ativa em outro banco ou instituição financeira do Paraguai.

A garantia total pode chegar a 75 salários mínimos paraguaios, o equivalente a 228,3 milhões de guaranis (R$ 207 mil na cotação atual) por cliente e instituição financeira.

Cerca de 262 mil clientes não possuem conta em outro banco ou instituição financeira do país. Para atender essas pessoas, o Banco Central pretende encaminhá-las a outras instituições participantes do processo, que deverão abrir contas para receber os pagamentos. A medida também vale para clientes estrangeiros, sem distinção de nacionalidade.

O Instituto de Previdência Social do Paraguai acompanha a transferência das contas de aposentados que recebiam benefícios pelo Ueno Bank. O órgão também trabalha para ajustar as datas de pagamento.





Por que o Ueno Bank foi fechado?

O Banco Central do Paraguai assumiu o controle do Ueno Bank depois de identificar problemas na capacidade da instituição de pagar suas dívidas e devolver o dinheiro aos clientes. Entre as irregularidades apontadas estava a concessão de empréstimos em valores considerados excessivos.

As investigações identificaram que o banco emprestou dinheiro a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, responsável pelo controle da instituição. Os valores teriam ultrapassado a capacidade financeira do banco, comprometendo sua reserva de recursos e dificultando o cumprimento de outros compromissos.

Antes da liquidação, o Ueno Bank tinha aproximadamente 3 milhões de clientes e administrava cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos (R$ 4,7 bilhões na cotação atual), incluindo valores do Instituto de Previdência Social.

O então presidente do país, Santiago Peña, sofreu processo de impeachment em meio a questionamentos sobre sua relação com o grupo controlador do banco. Ele havia sido acionista da holding ligada à instituição até 2025.

O caso também levou à saída de Carlos Carvallo da presidência do Banco Central e à abertura de investigações sobre dirigentes do Ueno Bank.