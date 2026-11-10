Divulgação CDHU Mutuários podem procurar as unidades de atendimento da CDHU para renegociar seus financiamentos por meio da campanha Casa em Dia

Mutuários que possuem contratos ativos em atraso com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) ou que buscam alternativas para o financiamento, mesmo estando com as parcelas em dia, podem participar da campanha Casa em Dia.

A iniciativa foi criada para facilitar o acesso a opções de negociação e, segundo a companhia, ajudar as famílias a encerrar o ano com mais tranquilidade e segurança financeira.

“A campanha Casa em Dia é uma excelente oportunidade para que os moradores reorganizem seus financiamentos e comecem o ano novo com tranquilidade para o seu lar”, afirma Ticiane D’Aloia, diretora de Atendimento Habitacional da CDHU.





A diretora também destaca que os mutuários interessados podem procurar uma unidade de atendimento da companhia para revisar as parcelas, regularizar a situação do contrato e simular pagamentos com as novas condições oferecidas. A iniciativa pode ajudar as famílias a sair da inadimplência e garantir a segurança de seu patrimônio.

Como renegociar meu financiamento?

Para aderir à campanha, a CDHU avaliará individualmente as informações apresentadas e as condições de cada contrato antes de elaborar uma simulação. Caso o participante aceite a proposta, poderá conseguir reduzir o saldo devedor e readequar as parcelas à renda familiar. Há, inclusive, a possibilidade de estabelecer prestações fixas até o final do financiamento.

Para participar da campanha e conhecer as condições disponíveis, o mutuário deve procurar uma das unidades regionais de atendimento da CDHU ou o CDHU Móvel. É necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF ou CNH), os três últimos holerites ou comprovantes de renda e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Dependendo da situação do contrato, também poderá ser solicitada a declaração de benefício do INSS, além de outros documentos complementares.

Clique aqui para consultar os endereços dos postos de atendimento e a programação das unidades itinerantes.

Quem precisar de mais informações pode entrar em contato com a Central Alô CDHU pelo telefone 0800 000 2348 ou acessar a página da campanha Casa em Dia aqui.