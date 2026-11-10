Mutuários podem procurar as unidades de atendimento da CDHU para renegociar seus financiamentos por meio da campanha Casa em Dia
Divulgação CDHU
Mutuários podem procurar as unidades de atendimento da CDHU para renegociar seus financiamentos por meio da campanha Casa em Dia

Mutuários que possuem contratos ativos em atraso com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)  ou que buscam alternativas para o financiamento, mesmo estando com as parcelas em dia, podem participar da campanha Casa em Dia.

A iniciativa foi criada para facilitar o acesso a opções de negociação e, segundo a companhia, ajudar as famílias a encerrar o ano com mais tranquilidade e segurança financeira.

“A campanha Casa em Dia é uma excelente oportunidade para que os moradores reorganizem seus financiamentos e comecem o ano novo com tranquilidade para o seu lar”, afirma Ticiane D’Aloia, diretora de Atendimento Habitacional da CDHU.


A diretora também destaca que os mutuários interessados podem procurar uma unidade de atendimento da companhia para revisar as parcelas, regularizar a situação do contrato e simular pagamentos com as novas condições oferecidas. A iniciativa pode ajudar as famílias a sair da inadimplência e garantir a segurança de seu patrimônio.

Como renegociar meu financiamento?

Para aderir à campanha, a CDHU avaliará individualmente as informações apresentadas e as condições de cada contrato antes de elaborar uma simulação. Caso o participante aceite a proposta, poderá conseguir reduzir o saldo devedor e readequar as parcelas à renda familiar. Há, inclusive, a possibilidade de estabelecer prestações fixas até o final do financiamento.

Para participar da campanha e conhecer as condições disponíveis, o mutuário deve procurar uma das unidades regionais de atendimento da CDHU ou o CDHU Móvel. É necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF ou CNH), os três últimos holerites ou comprovantes de renda e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Dependendo da situação do contrato, também poderá ser solicitada a declaração de benefício do INSS, além de outros documentos complementares.

Clique aqui  para consultar os endereços dos postos de atendimento e a programação das unidades itinerantes.

Quem precisar de mais informações pode entrar em contato com a Central Alô CDHU pelo telefone 0800 000 2348 ou acessar a página da campanha Casa em Dia aqui.

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-11-10/governo-de-sp-abre-campanha-de-renegociacao-para-clientes-da-cdhu.html
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