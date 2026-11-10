Divulgação Fábrica de móveis em funcionamento vai a leilão por R$ 48 milhões no RS

Uma fábrica de móveis que continua em atividade vai a leilão nesta terça-feira (10), no Rio Grande do Sul, às 14h. A Ditália Imóveis, situada em Monte Belo do Sul, na Serra Gaúcha, tem lance inicial de R$ 48 milhões.

Apesar da falência decretada pela Justiça, a empresa seguirá produzindo e vendendo seus produtos pela internet.

A decisão de levar a Ditália a leilão surgiu depois que os credores rejeitaram o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa. Para evitar que as atividades fossem encerradas, a Justiça determinou que a fábrica continuasse funcionando com a administração de um profissional nomeado judicialmente.

Entenda: Qual a diferença entre recuperação judicial e falência?



Atualmente, a unidade conta com aproximadamente 120 funcionários diretos e produz sofás, tábuas de passar roupa, móveis auxiliares e móveis planejados.

O que será vendido no leilão?

O lance inicial é de R$ 48 milhõe s, porém o patrimônio da indústria foi avaliado em cerca de R$ 83 milhões. O comprador poderá pagar o valor em até 72 parcelas.

A venda inclui os terrenos, os prédios da fábrica, os estoques de matérias-primas e os produtos já finalizados. Também fazem parte do leilão 1.908 bens, incluindo máquinas, equipamentos de informática e veículos, avaliados em mais de R$ 29 milhões.

Confira o edital: LEILÃO GRANDE FÁBRICA DE MÓVEIS COM

E-COMERCE EM OPERAÇÃO – UPI DÍTALIA

No geral, o complexo industrial ocupa um terreno de 136.650 metros quadrados, com aproximadamente 40 mil metros quadrados de área construída.

Divulgação Fábrica de móveis no RS vai a leilão com lance inicial de R$ 48 milhões

Conforme o leiloeiro Norton Fernandes, a disputa será transmitida via internet. No entanto, somente os 16 concorrentes que participaram da primeira fase poderão dar lances. Novos interessados não podem mais se inscrever.

Por que a empresa chegou à falência?

Com a decisão dos credores não aprovarem o plano de recuperação judicial, a venda da unidade industrial foi escolhida como uma alternativa para dar andamento ao processo sem precisar fechar a fábrica de maneira imediata.

A trajetória da Ditália começou em 1990, em Bento Gonçalves, também na Serra Gaúcha. Naquela época, a produção de estofados acontecia em um espaço de apenas 70 metros quadrados.

Com o crescimento do negócio, a empresa transferiu suas atividades para Monte Belo do Sul. Durante essa fase de expansão, chegou a ter cerca de 600 funcionários.

Enquanto aguarda a definição de um novo proprietário, a fábrica continua produzindo e mantém os pagamentos de funcionários e fornecedores. O leilão desta terça-feira (10) pode definir os próximos passos da empresa.