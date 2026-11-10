Valter Campanato/Agência Brasil Dólar passou a semana cotado na faixa de R$ 5,40

O dólar fechou em alta de 1,48% nesta terça-feira (10), cotado a R$ 5,5860. Esse foi o maior valor registrado pela moeda desde 31 de julho de 2025, quando terminou o dia a R$ 5,6008. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,52%, aos 171.337 pontos.

A valorização do dólar aconteceu em meio à divulgação de dados que mostraram uma alta da inflação nos Estados Unidos acima do esperado pelos investidores. No Brasil, o mercado também reagiu à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), publicada nesta terça-feira.

Nos Estados Unidos, a inflação é um dos principais indicadores acompanhados pelo mercado porque influencia as decisões sobre os juros do país. Quando os preços sobem mais do que o esperado, aumenta a possibilidade de o banco central estadunidense manter os juros em níveis elevados por mais tempo.

Isso pode tornar os investimentos nos Estados Unidos mais atraentes para investidores de outros países. Com mais recursos direcionados ao mercado estadunidense, a procura pelo dólar aumenta, o que pode aumentar a cotação da moeda em países como o Brasil.

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Ata do Copom

No cenário interno, os investidores ainda reagiram os dados divulgados pela ata da 282ª reunião do Copom realizada nos dias 03 e 04 de novembro. O documento mostra que a inflação brasileira voltou a acelerar e continua acima do objetivo do Banco Central.

Segundo o comitê, tanto o índice geral de preços quanto os indicadores que desconsideram variações pontuais de alguns produtos e serviços ficaram acima do limite máximo da meta de inflação nos dados mais recentes.

Outro ponto de preocupação é que as expectativas do mercado para a inflação continuam longe da meta. Segundo a pesquisa Focus, as projeções para 2026 e 2027 chegaram a 5,2% e 4,8%, respectivamente.

A ata também aponta que a economia brasileira começa a perder força, principalmente nos setores que dependem mais de crédito, como o comércio. Com os juros elevados, empréstimos e financiamentos ficam mais caros, o que dificulta o acesso ao dinheiro, reduz o consumo e diminui a atividade econômica.

O mercado de trabalho, por outro lado, continua mostrando resistência. Apesar disso, o Banco Central já identifica sinais de desaceleração nas contratações e no crescimento dos salários.

O comitê também listou como fatores que podem pressionar os preços no Brasil, a alta do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio, os efeitos do fenômeno El Niño, o possível aumento dos custos com trabalhadores relacionado ao fim da escala 6x1 e a desvalorização do real diante do dólar.

Diante desse cenário, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Segundo o documento, a inflação ainda exige a manutenção de juros altos para conter a alta dos preços.





O Banco Central também apresentou suas projeções para a inflação. A expectativa é de uma alta de 5,6% em 2026 e de 4,7% em 2027. Para o segundo trimestre de 2028, a estimativa é de 3,5%.