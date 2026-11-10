Rovena Rosa/Agência Brasil Promoções da Black Friday impulsiona vendas de alimentos e produtos de limpeza

A Black Friday está logo ali. Data promocional mais aguardada do ano, a "black" acontece no próximo dia 27 de novembro e já movimenta consumidores que estão em busca de descontos. O evento é conhecido pelas promoções em diferentes lojas, mas, antes de tudo, é preciso ter cuidado ao fechar uma compra.

Nem sempre o desconto anunciado é verdadeiro e, além dos preços, também é importante estar atento aos golpes que surgem nessa época.

Uma pesquisa realizada pela Globo, com duas mil pessoas, entre os dias 6 e 9 de outubro, mostrou que 36% dos entrevistados pretendem comprar durante a Black Friday. Além disso, 65% esperam encontrar descontos melhores do que teve ano passado, enquanto 84% afirmam que só vão comprar se encontrarem preços realmente mais baixos do que é praticado normalmente.

A pesquisa de preços com antecedência também faz parte da preparação dos consumidores. Com levantamento realizado pela LWSA, com 1.044 pessoas que pretendem comprar na data, aponta que 50% começam a procurar ofertas com mais de um mês de antecedência. O estudo também mostra que 72% s e organizam financeiramente para esse período.

Outro dado é que 54% pretendem fazer suas compras ao longo do mês de novembro, conforme encontram boas ofertas. Já 20% preferem deixar as compras para o dia 27.

Mesmo com essa preparação toda, muitas pessoas ainda acabam comprando por impulso. Conforme uma pesquisa da Serasa, feita em parceria com o Google e a Offerwise, 53% dos entrevistados afirmaram que costumam comprar rapidamente para não perder uma promoção. Outros 47% r econhecem que ficam mais impulsivos durante a Black Friday.

Como saber se o desconto é verdadeiro?

Antes de aproveitar uma promoção, o consumidor precisa pesquisar o preço do produto em várias lojas. Acompanhar os valores antes da Black Friday ajuda a perceber se o desconto anunciado realmente vale a pena ou se o preço foi alterado apenas para parecer mais barato.

É importante também observar as formas de pagamento. Em alguns casos, o produto tem um valor menor para quem paga à vista, mas fica mais caro quando é parcelado, principalmente por conta dos juros.

O pagamento em dinheiro, Pix ou débito pode ser uma boa opção quando oferece um preço melhor do que o parcelamento. Sendo assim, vale comparar os valores antes de escolher como pagar.

Um outro cuidado é não se deixar levar por frases como "últimas unidades" e "oferta por tempo limitado". Esse tipo de anúncio pode fazer o consumidor sentir que precisa comprar de maneira mais rápida, sem ter tempo de pesquisar ou pensar se realmente precisa daquele produto.

Uma dica é fazer uma lista do que deseja comprar e definir um limite total de gastos. É importante também lembrar das contas que já fazem parte do orçamento, como: moradia, educação, saúde e alimentação. Uma promoção não deve atrapalhar o pagamento dessas despesas.

Leia também: Black Friday: o que os brasileiros mais pretendem comprar?



Como ter cuidado com os golpes durante a Black Friday?

Além de prestar atenção nos preços, os consumidores também precisam tomar cuidado com as fraudes que aumentam durante esse período de promoções.

Levantamento da Clavis Segurança da Informação identificou 12 tipos de golpes e ataques relacionados à Black Friday. A pesquisa foi feita com base em informações públicas e mostrou que anúncios e perfis falsos representaram 91,8% das ameaças encontradas em um recorte que foi analisado durante a semana da Black Friday no ano passado.

No total, foram identificados 604 anúncios e 625 perfis falsos. Entre os golpes estão sites que imitam lojas conhecidas, promoções falsas nas redes sociais, cobranças indevidas por Pix e boleto e mensagens que se passam por comunicados de transportadoras.

O levantamento também chama atenção para o uso da inteligência artificial, que pode ajudar os criminosos a criar imagens, vídeos e mensagens ainda mais parecidos com os verdadeiros.

Os criminosos exploram o senso de urgência típico da Black Friday e a confiança que os consumidores depositam em marcas conhecidas. Com a inteligência artificial, algumas fraudes também podem ganhar elementos visuais e mensagens mais convincentes. Por isso, mais do que avaliar se o desconto vale a pena, é fundamental verificar se a oferta vem de um canal legítimo. Victor Santos, CEO da Clavis Segurança da Informação em entrevista ao iG





Conheça os principais golpes e saiba como evitar

Sites falsos: Um dos golpes mais usados é a criação de sites que imitam lojas conhecidas. Os criminosos copiam logotipos, fotos, informações dos produtos e até o carrinho de compras para fazer com que a página pareça verdadeira.

Gerada com IA Consulado do Brasil em Nova York alerta viajantes para golpes

Segundo dados da Serasa Experian citados no levantamento, 103 sites falsos foram identificados somente na semana da Black Friday de 2025. O material também apresenta uma pesquisa de um provedor de VPN que apontou um aumento de até 500% em endereços de sites que imitavam lojas muito conhecidas.

Essas páginas costumam ser divulgadas por meio de anúncios, redes sociais e aplicativos de mensagens. Em alguns casos, o endereço do site apresenta pequenas mudanças no nome da loja, dificultando a identificação do golpe.

Como se proteger?

Procure acessar o site digitando o endereço diretamente no navegado r ou entre pelos canais oficiais da loja. Antes de informar seus dados pessoais ou bancários, confira se o endereço está correto. Também desconfie de produtos com preços muito abaixo dos encontrados em outras lojas. O cadeado de segurança e o HTTPS, sozinhos, não garantem que o site seja verdadeiro.

Anúncios e perfis falsos: As redes sociais também são bastante utilizadas para aplicar golpes. Os criminosos criam perfis que fingem ser lojas oficiais, copiam fotos e publicações verdadeiras e anunciam produtos por preços muito mais baixos.

Ao entrar nesse anúncio, o consumidor pode ser levado para um site falso ou receber uma mensagem privada para finalizar a compra.

Outro tipo de golpe acontece quando alguém faz uma reclamação sobre uma empresa nas redes sociais. O criminoso entra em contato fingindo ser um funcionário de uma loja e oferece ajuda, uma solução para o problema ou até um cupom de desconto. O objetivo é conseguir informações pessoais ou convencer a pessoa a fazer um pagamento.

Para se proteger, confira se o perfil realmente pertence a loja e observe as publicações anteriores. Não confie em um anúncio apenas porque ele aparece como patrocinado. Se receber uma oferta ou um cupom por mensagem privada, confirme diretamente com a empresa pelos canais oficiais.

Golpes com Pix e boletos falsos: O Pix também pode ser usado para aplicar golpes durante a Black Friday. Uma das formas mais comuns é anunciar produtos em sites falsos e oferecer descontos para quem fizer o pagamento por transferência.

Em outros casos, o consumidor é incentivado a sair do site da loja e terminar a compra pelo WhatsApp, com a promessa de conseguir um preço ainda menor. Também existem QR Codes falsos, que direcionam o dinheiro para contas de criminosos.

Com os boletos, a situação é igual. Os golpistas podem enviar cobranças falsas por e-mail ou criar documentos que parecem ser de verdade. Mesmo que o valor esteja correto, o dinheiro pode acabar indo para outra pessoa.

Para se proteger, antes de confirmar um Pix, confira o nome de quem vai receber o dinheiro no aplicativo do banco. Nos boletos, verifique os dados do beneficiário e da cobrança. Evite pagamentos por links recebidos sem solicitação e desconfie de descontos que exigem transferências para contas diferentes das da empresa.

Cupons de desconto falsos: Na tentativa de economizar, muitos procuram cupons de desconto na internet. Mas, algumas páginas aproveitam esse interesse para conseguir informações pessoais.

Esses sites prometem liberar descontos após um cadastro, mas podem pedir dados como CPF, telefone, e-mail e até informações de pagamento.

O levantamento alerta também para o uso indevido de cupons verdadeiros, que podem ser divulgados para pessoas que não têm autorização para utilizá-los ou aproveitados após invasões aos sistemas das empresas.

Para se proteger, procure cupons nos sites e a plicativos oficiais das lojas ou em parceiros conhecido s. Desconfie de páginas que pedem muitas informações para liberar um desconto e nunca informe senhas ou dados bancários para conseguir um código promocional.

Mensagens falsas sobre entregas

Esse golpe pode atingir até mesmo quem realmente fez uma compra pela internet. Nele, os criminosos se passam por transportadoras ou órgãos públicos e enviam mensagens dizendo que o pedido está parado, que existe algum problema no endereço ou que é preciso pagar uma taxa para liberar a entrega.

Segundo o material da Clavis, algumas mensagens falsas cobravam valores como R$ 47,59 e quantias entre R$ 57,65 e R$ 76,51.

Para deixar o golpe mais convincente, os criminosos podem utilizar informações verdadeiras do consumidor, como nome e endereço. Ao clicar no link enviado, a pessoa é direcionada para uma página falsa de rastreamento e recebe instruções para pagar uma suposta taxa por Pix ou cartão.

Como se proteger: acompanhe sua encomenda diretamente pelo site ou aplicativo oficial da loja ou transportadora. Não faça pagamentos por links recebidos por SMS ou WhatsApp sem antes confirmar se a cobrança existe. Mesmo que a mensagem tenha informações corretas sobre sua compra, isso não significa que ela seja de verdade.

Aplicativos falsos e roubo de contas

Imagem ilustrativa gerada com IA Criminosos usam perfil verificado no WhatsApp para simular legitimidade e aplicar golpes

Nem todos os golpes acontecem durante o pagamento. Alguns criminosos utilizam aplicativos falsos e extensões de navegador q ue prometem descontos automáticos, mas que, na verdade, podem roubar informações dos usuários.

Esses programas podem pedir permissões que não são necessárias e capturar dados digitados no celular ou computador.

Também existe o roubo de contas, quando criminosos conseguem acessar os perfis dos consumidores e usar cartões cadastrados, créditos, cupons e outros benefícios.

O uso da mesma senha em vários sites, páginas falsas de login e programas maliciosos são algumas das formas utilizadas para conseguir esse acesso.

Como se proteger: baixe aplicativos somente de fontes confiáveis e confira as permissões solicitadas. Mantenha o celular e o computador atualizados, utilize senhas diferentes para cada serviço e ative a autenticação em duas etapas sempre que possível. Caso perceba algum acesso desconhecido, troque a senha e confira as atividades recentes da conta.

Outros golpes que também merecem atenção

Além dessas fraudes, a pesquisa da Clavis apresenta outros tipos de ameaças que podem aparecer durante a Black Friday.

Entre elas estão os golpes de phishing, que utilizam e-mails e mensagens falsas para roubar informações; o roubo de contas, que pode dar acesso a cartões cadastrados e milhas acumuladas; e o chamado carding, que envolve o uso indevido de dados de cartões.

O levantamento também cita a venda fraudulenta de passagens e hospedagens, com promessas de descontos muito além do comum, além de programas maliciosos que roubam senhas e informações financeiras.

As próprias lojas também podem ser alvo de ataques. Alguns criminosos utilizam robôs para testar sistemas de pagamento, tentar burlar regras de promoções e esgotar os estoques de determinados produtos.

O que fazer se cair em um golpe?

Mesmo com todos os cuidados, qualquer pessoa pode acabar sendo vítima de uma fraude. Caso isso aconteça, é importante agir rapidamente para tentar diminuir os prejuízos.

Confira o que fazer:

Entre em contato com o banco: avise a instituição financeira pelos canais oficiais. Se o pagamento foi feito por Pix, pergunte quais são as possibilidades de contestação e recuperação do dinheiro. Proteja seus cartões: se informou os dados do cartão em um site suspeito, entre em contato com o banco e veja se é necessário bloquear ou solicitar outro cartão. Troque suas senhas: altere as senhas das contas que podem ter sido acessadas por criminosos, principalmente se você utiliza a mesma senha em diferentes sites. Guarde as provas e registre a ocorrência: salve comprovantes de pagamento, mensagens, endereços dos sites e números de telefone envolvidos. Registre o caso junto às autoridades competentes e fique atento a movimentações financeiras e acessos desconhecidos.

Também é importante tomar cuidado com pessoas que entram em contato prometendo recuperar o dinheiro perdido. Em alguns casos, isso pode ser uma nova tentativa de golpe, com pedidos de pagamento ou instalação de aplicativos.

Atenção na hora de comprar

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para economizar, mas é importante não deixar sua empolgação falar mais alto. Pesquisar os preços, organizar os gastos e comparar as formas de pagamento são atitudes que ajudam a fazer compras mais conscientes.

Na internet, conferir sempre se o site é verdadeiro, verificar quem vai receber o pagamento e desconfiar de mensagens suspeitas também fazem toda a diferença.



