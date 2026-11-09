Conteúdo gerado por IA Feriados de 2027 terão mais datas durante a semana e podem permitir folgas prolongadas

O planejamento para os feriados do próximo ano já começou. Em 2027, cerca de 10 feriados e pontos facultativos acontecerão durante a semana, oferecendo ótimas oportunidades para estender o descanso.

Entre as datas que renderão dias extras de descanso estão os feriados da Independência do Brasil (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro), todos em uma terça-feira. Nesses casos, a segunda-feira anterior pode ser liberada pelas empresas, garantindo um período de até quatro dias consecutivos de folga.

Outra possibilidade é o Corpus Christi , em 27 de maio, que cairá em uma quinta-feira. A sexta-feira, dia 28, também pode ser liberada, prolongando o descanso até o fim de semana. Porém, a data não é considerada feriado nacional e a folga depende de leis locais ou da decisão da empresa.

Por outro lado, algumas datas importantes não oferecerão descanso. São elas o Dia do Trabalho (1º de maio), o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), que cairão em um sábado.

Conteúdo gerado por IA Veja as chances de folga prolongada em 2027





Quais feriados podem render emendas em 2027?

As emendas acontecem quando empresas liberam o dia útil que fica entre o feriado e o fim de semana. Confira as possibilidades para o próximo ano:

27 de maio – Corpus Christi (quinta-feira): a sexta-feira, 28 de maio, pode ser liberada

7 de setembro – Independência do Brasil (terça-feira): a segunda-feira, 6 de setembro, pode ser emendada

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (terça-feira): a segunda-feira, 11 de outubro, pode ser liberada

2 de novembro – Finados (terça-feira): a segunda-feira, 1º de novembro, também pode render uma folga prolongada

É importante lembrar que as datas são possibilidades, mas não folgas garantidas. A liberação depende das regras de cada empresa e dos acordos coletivos. No caso de Corpus Christi, também é necessário considerar a legislação municipal ou estadual.

Onde consultar o calendário de feriados?

O governo federal ainda não publicou o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2027. Enquanto isso, uma das referências disponíveis é o calendário da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que orienta o funcionamento do mercado financeiro.

Apesar de ajudar no planejamento, o calendário da entidade não determina as folgas de todos os trabalhadores. Por isso, é importante acompanhar também os comunicados do governo e das empresas.

Leia também: Quais são os próximos feriados de 2026? Confira as datas



Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Embora sejam termos bastante utilizados quando o assunto é descanso, feriado e ponto facultativo são coisas diferentes.

O feriado é uma data estabelecida por lei, podendo ser nacional, estadual ou municipal. Em geral, garante o direito ao descanso, mas algumas atividades podem continuar funcionando, desde que sigam as regras trabalhistas.

Já o ponto facultativo permite que órgãos públicos decidam se haverá expediente ou dispensa dos funcionários. Nas empresas privadas, a decisão de conceder ou não a folga cabe ao empregador, respeitando possíveis acordos e convenções coletivas.

Gerado por IA Infográfico: feriado vs ponto facultativo





As datas comemorativas, por sua vez, servem para lembrar acontecimentos históricos, homenagear pessoas ou destacar assuntos importantes. Apesar de terem relevância social, não garantem folga, pois não são necessariamente feriados oficiais.

Quem trabalha nos feriados tem direitos?

Mesmo durante os dias de feriado, alguns estabelecimentos continuam funcionando, principalmente os serviços considerados essenciais. O comércio também pode abrir, mas precisa respeitar as regras previstas na legislação e nos acordos coletivos da categoria.

Para os trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o serviço realizado em feriados deve ser compensado com uma folga em outro dia ou pago em dobro, conforme as regras aplicáveis.

Já quem trabalha na escala de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso (12x36) tem os feriados considerados compensados pela remuneração mensal, conforme previsto na legislação.

No caso dos profissionais autônomos e prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica (PJ), as condições de trabalho e descanso dependem do que foi estabelecido em contrato.

Quais são as regras para trabalhar em feriados?

No comércio, o funcionamento durante os feriados exige previsão em convenção coletiva de trabalho com o sindicato da categoria, além do cumprimento das demais regras legais.

Para quem precisa trabalhar nessas datas, existem algumas formas de compensação:

Folga compensatória: o trabalhador recebe um dia de descanso em outra data, conforme as regras da categoria.

Pagamento em dobro: caso não seja concedida a folga compensatória, o dia trabalhado deve ser remunerado em dobro.

Horas extras: se a jornada ultrapassar o horário normal de trabalho, as horas excedentes também devem receber o adicional correspondente.

Com tantas possibilidades no calendário, 2027 pode ser um bom ano para quem pretende organizar viagens em família e aproveitar períodos maiores de descanso. Ainda assim, antes de realizar planos, confira as regras da empresa e acompanhar a divulgação do calendário oficial.