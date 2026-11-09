Reprodução/ Freepik Caixa leiloa mais de 500 imóveis com até 65% de desconto

Para quem pretende comprar um imóvel no mês de novembro , a boa notícia é que há diversas oportunidades com descontos de até 79%. Bancos e leiloeiras oferecem em torno de 645 opções por diferentes regiões do país, incluindo casas, apartamentos, terreno s e espaços comerciais.

O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até 78 meses.

Dentre os destaques estão dois grandes leilões promovidos pelo Itaú Unibanco, em parceria com as empresas Zuk e Mega Leilões , realizados na data de hoje (09). Paralelamente, a Sold Leilões prepara uma campanha que disponibilizará mais de 500 imóveis ao longo do mês.

Zuk e Itaú oferecem imóveis com até 79% de desconto

Uma das principais campanhas é a Orange Week, realizada pela Zuk em parceria com o Itaú. A iniciativa traz mais de 145 imóveis, incluindo casas, apartamentos, espaços comerciais e terrenos, distribuídos por 20 estados brasileiros.

O principal leilão acontece nesta segunda-feira (09), começando às 12h, com 70 lotes disponíveis. As opções atendem diferentes perfis, desde terrenos baratos até propriedades de alto padrão.

Em Itaporanga D'Ajuda, em Sergipe, há um terreno de 744 metros quadrados com lance inicial de R$ 14,6 mil. Em São José do Xingu, no Mato Grosso, uma fazenda com mais de 1.200 hectares está disponível pelo valor inicial de R$ 37,8 milhões.

Um dos grandes destaques do leilão é uma casa de 157 metros quadrados, localizada no bairro de Duques, em Tanguá, localizada no Rio de Janeiro. O imóvel tem lance inicial de R$ 104,5 mil e desconto de 79% em relação ao valor de referência.

Reprodução Casa à venda em leilão





A forma de pagamento depende do lote. Alguns precisam ser pagos à vista, enquanto outros oferecem um desconto extra de 10%. Todas as condições podem ser consultadas no edital de cada leiloeiro.

Itaú realiza outro leilão com possibilidade de parcelamento

Outro grande destaque de hoje é o leilão de imóveis do Itaú em parceria com a Mega Leilões. A sessão online começa às 15h e reúne 129 oportunidades, entre casas, comerciais e terrenos, localizados em 20 estados e no Distrito Federal.

A possibilidade de parcelar o pagamento é um dos atrativos. Boa parte dos imóveis pode ser adquirida com uma entrada e o restante dividido em até 78 parcelas mensais. Há opções para quem prefira pagar à vista, com descontos em alguns lotes.

Entre os destaques está um apartamento de 74 metros quadrados, com duas vagas de garagem, localizado no Belenzinho, na zona leste de São Paulo. O lance inicial é de R$ 556,8 mil.

Reprodução Apartamento 74 m² (02 vagas) - Belenzinho - São Paulo - SP





Sold Leilões deve disponibilizar mais de 500 imóveis em novembro

Além dessas oportunidades oferecidas pelo Itaú, a Sold Leilões também trouxe uma campanha especial para quem deseja comprar um imóvel.

O Mês da Casa Nova reúne ofertas durante todo o mês de novembro na plataforma Superbid. Atualmente, são 44 imóveis no catálogo, mas a previsão é que mais de 500 opções sejam anunciadas ao longo da campanha.

Entre as instituições e empresas participantes estão Santander, Banco Inter, Creditas, Poupex, Cemig e Copel.

Como novos imóveis devem entrar na plataforma durante o mês, os interessados podem acompanhar todas as atualizações para encontrar outras oportunidades.

Quais gastos entram na compra de um imóvel em leilão?

Encontrar um imóvel com um preço abaixo do mercado pode parecer um bom negócio. Mas antes de participar, é importante lembrar que o valor do lance não é o único gasto da compra.

Há outras despesas que precisam ser consideradas para evitar surpresas depois da arrematação. Entre elas:

Comissão do leiloeiro: geralmente corresponde a 5% do valor do lance, mas o percentual deve ser conferido no edital.

ITBI: imposto cobrado pelo município na transferência do imóvel. O valor costuma variar entre 3% e 5%, dependendo da cidade.

Registro em cartório: necessário para transferir o imóvel para o nome do comprador. A estimativa é de aproximadamente 1% do valor da arrematação.

Custas judiciais: podem envolver despesas com documentos e procedimentos necessários para concluir a compra e conseguir a posse do imóvel. A estimativa apresentada é de cerca de 1%.

Além desses valores, o comprador também deve pensar em possíveis reformas, regularização do imóvel e contratação de um profissional para ajudar na análise da documentação.

Sendo assim, antes de fazer qualquer lance, vale colocar todos os gastos na ponta do lápis e conferir se a compra realmente cabe no orçamento.

Como participar?

Para quem nunca participou de um leilão, o processo começa com o cadastro no site oficial da empresa responsável pelo evento.

Na inscrição, a pessoa física geralmente precisa apresentar alguns documentos, como:

RG, CNH ou carteira de trabalho;

CPF;

Comprovante de endereço;

Dados do cônjuge ou companheiro, quando aplicável.

Depois de realizar o cadastro, o interessado poderá acessar os imóveis disponíveis e conferir as informações de cada lote.

Antes de dar um lance, no entanto, é importante ler o edital. É nele que estão as regras do leilão, as condições de pagamento, os prazos e possíveis pendências relacionadas ao imóvel.

Essa etapa ajuda o comprador a entender exatamente o que está adquirindo e evita problemas depois da compra.

Como evitar cair em golpes pela internet?

Se por um lado os leilões oferecem oportunidades para quem quer comprar um imóvel por um preço menor, por outro também exigem cuidado. Isso porque criminosos vem criado sites falsos para enganar pessoas interessadas nesse tipo de negociação.

As páginas costumam imitar os sites de empresas conhecidas, utilizando logotipos, nomes e informações de contato para parecerem confiáveis. Em alguns casos, os golpistas chegam a usar o nome de leiloeiras que realmente existem.

O golpe geralmente começa com anúncios de imóveis por preços muito baixos, que acabam chamando a atenção de quem está procurando uma boa oportnidade.

Quando a pessoa demonstra interesse, os criminosos entram em contato e passam informações sobre o imóvel. Em seguida, solicitam um pagamento por Pix, transferência ou depósito, com a promessa de garantir a compra.

Quais são os riscos para quem cai nesse golpe?

Além de perder o dinheiro enviado, a vítima pode enfrentar outros problemas. Entre os principais estão:

Perda financeira: o valor pago pelo suposto imóvel pode ser perdido, causando prejuízo ao comprador.

Uso indevido de dados pessoais: documentos, dados bancários e informações de cartões podem ser utilizados pelos criminosos em outras fraudes.

Abalo emocional: perceber que caiu em um golpe pode causar frustração, vergonha e insegurança.

Para evitar esse tipo de situação, o primeiro passo é conferir se o site é realmente oficial e se a empresa responsável pelo leilão existe. Também é importante verificar as informações diretamente com o banco ou a instituição que está oferecendo o imóvel.

Outra dica é desconfiar de preços muito abaixo do mercado e nunca realizar pagamentos sem antes confirmar todos os dados da negociação.



