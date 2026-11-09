Imagem: Reprodução/ Divulgação Período para a pesagem vai de 3 de fevereiro a 30 de junho

O Bolsa Família é uma das principais iniciativas de transferência de renda do Governo Federal e ajuda milhões de famílias brasileiras a garantir o acesso às necessidades básicas. Porém, para continuar recebendo o benefício,é preciso cumprir algumas regras nas áreas de saúde, educação e atualização cadastral.

O descumprimento dessas exigências pode resultar em advertências, bloqueios, suspensões e até no cancelamento do pagamento.

O programa é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com os ministérios da Saúde e da Educação. As regras valem em todo o país.

Bolsa Família teve aumento no mês passado

O aumento de 15,04% no Bolsa Família começou a ser aplicado em outubro, elevando os valores pagos às famílias participantes.

Com o reajuste, o valor mínimo por família passou de R$ 600 para R$ 691. Já o benefício médio subiu de R$ 675 para aproximadamente R$ 777.

Além desse valor, o programa oferece pagamentos adicionais de acordo com a composição familiar, sendo:

R$ 164 por integrante da família, pelo Benefício de Renda de Cidadania;

R$ 173 por criança de até 6 anos, pelo Benefício Primeira Infância;

R$ 58 por gestante;

R$ 58 por nutriz;

R$ 58 por criança ou adolescente, pelo Benefício Variável Familiar.

Assim, o total recebido depende da quantidade de pessoas na família e de quem tem direito aos adicionais.

Quais situações podem levar ao bloqueio do benefício?

Para permanecer no programa, as famílias precisam cumprir exigência conhecidas como condicionalidades. Essas regras têm o objetivo de garantir que crianças e adolescentes frequentem a escola e que os integrantes da família tenham acesso aos cuidados básicos de saúde.

Entre os principais pontos que exigem atenção estão:

1. Faltas frequentes na escola

Crianças e adolescentes que fazem parte de famílias beneficiárias precisam manter uma frequência mínima nas aulas.

As exigências são:

Crianças de 4 a 6 anos incompletos: presença mínima de 60% das aulas.

Estudantes de 6 a 18 anos incompletos, que ainda não concluíram a educação básica: frequência mínima de 75%.

Sendo assim, é importante que os responsáveis acompanhem a frequência escolar de seus filhos e apresentem justificativas à escola em caso de faltas.

2. Vacinação atrasada e falta de acompanhamento médico

Os cuidados com a saúde também fazem parte das exigências do programa.

Crianças menores de 7 anos precisam manter a vacinação em dia e passar pelas avaliações nutricionais periódicas, que incluem pesagem e medição da altura.

Já as gestantes devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente na rede pública de saúde. Durante o atendimento, é importante informar que fazem parte do Bolsa Família e apresentar o NIS ou CPF.

3. Cadastro Único desatualizado

Outro motivo que pode colocar o benefício em risco é deixar de atualizar as informações no Cadastro Único (CadÚnico).

Os dados da família devem ser atualizados, no mínimo, a cada dois anos ou sempre que tiver mudanças importantes, como:

Mudança de endereço;

Alteração na renda familiar;

Nascimento ou saída de algum integrante da família;

Mudanças na situação escolar dos dependentes.

Manter as informações corretas é fundamental para evitar problemas durante as verificações realizadas pelo Governo.

4. Problemas no CPF ou mudança na renda familiar

Pendências no CPF do Responsável Familia r também podem dificultar a continuidade do pagamento. Por isso, é importante verificar se o documento está regularizado juntamente com a Receita Federal.

E também, quando a renda por pessoa da família ultrapassa os limites previstos nas regras do programa, o valor do benefício pode ser reduzido ou encerrado, conforme as condições estabelecidas pelo Governo Federal.

O benefício foi bloqueado?

Quando uma família deixa de cumprir alguma das exigências, o pagamento não é necessariamente cancelado de forma imediata. O programa tem algumas etapas de acompanhamento e medidas que podem ser aplicadas conforme a situação.

O processo deve envolver:

Advertência: a família recebe um aviso sobre o descumprimento de alguma regra.

Bloqueio: o pagamento pode ficar temporariamente retido até que a situação seja regularizada.

Suspensão: o benefício deixa de ser pago por um período determinado.

Cancelamento: em casos mais graves ou quando as irregularidades não são resolvidas, a família pode perder o direito ao auxílio.

Caso o beneficiário não concorde com a medida ou tenha uma justificativa para o descumprimento, é importante procurar a gestão municipal do Bolsa Família ou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Também é possível acompanhar a situação pelos aplicativos Bolsa Família e Cadastro Único ou entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social pelo telefone 121.

Golpes do Bolsa Família: como se proteger?

Além de cumprir as regras do programa, os beneficiários também devem ficar atentos com tentativas de fraude.

Um dos golpes mais comuns acontece por meio de mensagens falsas enviadas via SMS, e-mail ou WhatsApp. Os criminosos utilizam links que prometem liberar pagamentos, consultar valores ou atualizar o cadastro para roubar dados pessoais e bancários.

Também existem aplicativos falsos e ligações de pessoas que se passam por funcionários do governo ou da Caixa Econômica Federal.

Para evitar problemas, não se deve clicar em nenhum link suspeito, não compartilhe senhas ou informações pessoais e baixe os aplicativos somente pelas lojas oficiais.

O que fazer se cair em um golpe?

Quem identificar movimentações suspeitas ou perceber que foi vítima de fraude deve entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0101 ou procurar uma agência.

Flipar caixa econômica federal





Também é importante registrar um Boletim de Ocorrência (BO), alterar senhas que possam ter sido comprometidas e acompanhar as movimentações da conta.

O Governo Federa l ainda disponibiliza o canal Sem Fraude para receber denúncias de golpes digitais.

Na dúvida, procure sempre os canais oficiais antes de fornecer qualquer informação ou clicar em links recebidos por mensagens.

Manter o cadastro atualizado, obedecer as exigências de saúde e educação e proteger os dados pessoais são cuidados fundamentais para quem recebe o Bolsa Família. Com isso, os beneficiários podem evitar problemas com o pagamento e reduzir os riscos de cair em fraudes.