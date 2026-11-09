Governo Federal/Divulgação Instituto Nacional do Seguro Social

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que esperam receber o benefício antes do previsto em novembro precisam ficar atentos ao calendário. Diferente do Bolsa Família, que terá pagamentos antecipados em algumas regiões do país, o INSS não anunciou mudanças nas datas dos depósitos.

Os beneficiários do INSS não terão os pagamentos antecipados em novembro. Sendo assim, aposentados, pensionistas e demais segurados deverão seguir o calendário normal do instituto, sem alteração nas datas iniciais.

Leia tambpem: Veja calendário de pagamentos dos benefícios sociais em novembro



A antecipação do Bolsa Família foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social como uma medida para ajudar famílias afetadas pelos impactos do fenômeno do Super El Niño.

A medida busca garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao dinheiro com mais rapido, principalmente aquelas que vivem em municípios afetado s por situações de emergência ou calamidade pública.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, o programa terá mudanças no calendário para atender os beneficiários dessas localidades. Em algumas situações, o pagamento será liberado de forma unificada, sem a necessidade de esperar pelo número final do NIS.

Já para os aposentados e pensionistas, o calendário continua seguindo as regras normais do INSS.

Calendário de pagamento do INSS em novembro

Os depósitos dos benefícios previdenciários são organizados em dois grupos: quem recebe até um salário mínimo e aqueles que ganham acima desse valor.

Além da faixa de pagamento, o instituto utiliza o último número do benefício para definir o dia em que cada pessoa receberá.

Confira as datas informadas para os pagamentos:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/11;

Final 2: 25/11;

Final 3: 26/11;

Final 4: 27/11;

Final 5: 30/11;

Final 6: 01/12;

Final 7: 02/12;

Final 8: 03/12;

Final 9: 04/12;

Final 0: 07/12.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 01/12;

Finais 2 e 7: 02/12;

Finais 3 e 8: 03/12;

Finais 4 e 9: 04/12;

Finais 5 e 0: 07/12.

É importante lembrar que os pagamentos podem continuar nos primeiros dias do mês seguinte. Isso faz parte da organização normal do calendário e não significa que o INSS esteja atrasando os depósitos.

Como saber o dia em que o benefício será pago?

Para descobrir quando o dinheiro estará disponível, o segurado precisa consultar o número final do benefício.

Por exemplo: em um cartão com a numeração 0104-7, o número que deve ser considerado é o 4, ou seja, o algarismo que aparece antes do traço.

Divulgação Cartão do INSS





A partir disso, basta procurar a data correspondente no calendário do INSS, considerando também se o valor recebido é de até um salário mínimo ou superior.

Quem quiser confirmar o dia do pagamento também pode consultar o extrato pelo aplicativo ou site Meu INSS. Outra opção é entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 135.

Como consultar o número do NIS?

Além de verificar o calendário do INSS, quem recebe o Bolsa Família também precisa conhecer o número do NIS (Número de Identificação Social).

Essa numeração é utilizada para organizar os pagamentos do programa. O último algarismo do NIS, por exemplo, determina o dia em que o beneficiário normalmente recebe o dinheiro.

Quem não sabe onde encontrar essa informação pode consultar alguns documentos e aplicativos:

Cartão do Bolsa Família: o número do NIS aparece impresso no cartão;

Cartão Cidadão: também permite identificar o número;

Carteira de Trabalho Digital: o NIS pode aparecer como PIS/Pasep. O acesso é feito pelo aplicativo, utilizando CPF e senha do Gov.br;

Meu CadÚnico: permite consultar os dados do cadastro informando CPF e data de nascimento;

Caixa Tem: o aplicativo também disponibiliza informações relacionadas ao beneficiário.

Caso não consiga localizar o número pelos aplicativos, o cidadão pode entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0207.

Já os segurados que precisam de informações sobre aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários podem ligar para o INSS, pelo número 135.

Quem tem direito aos pagamentos do INSS?

O calendário divulgado pelo instituto contempla aposentados, pensionistas e outros segurados que recebem benefícios administrados pelo INSS.

Entre eles estão pessoas que recebem aposentadorias, pensões por morte e benefícios assistenciai s, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).