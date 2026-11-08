Reprodução Carlos Carvallo

O ex-presidente do Banco Central do Paraguai Carlos Dagoberto Carvallo afirmou que teme pela própria vida durante uma audiência na Promotoria que investiga o caso Ueno Bank. Preso preventivamente desde sábado (07), ele pediu que as autoridades considerassem sua segurança. A informação foi divulgada neste domingo (08) pelo jornal paraguaio ABC Color.

Carvallo não detalhou se recebeu ameaças ou se teve conhecimento de algum plano contra sua integridade física. Questionado sobre o assunto, limitou-se a dizer que estava com medo do que poderia acontecer com ele.

O ex-chefe do Banco Central foi levado para a Agrupación Especializada, unidade policial de Assunção. Segundo o ABC Color, a escolha do local de custódia estaria relacionada ao pedido de proteção feito por Carvallo. Outros ex-dirigentes do Ueno Bank cumprem prisão preventiva no Centro Nacional de Prevenidos, antigo presídio de Tacumbú.

Ex-presidente do Banco Central se recusou a depor

Carvallo compareceu à Promotoria na tarde de sábado, mas decidiu não prestar depoimento sobre as acusações. Ele responde por suspeitas de lesão de confiança, administração em proveito próprio e produção de documentos públicos com conteúdo falso.

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De acordo com os promotores, o ex-dirigente teria ocultado documentos técnicos que apontavam problemas na situação financeira do Ueno Bank. A investigação também questiona uma comunicação enviada por Carvallo ao Senado paraguaio em 7 de outubro.

Segundo a acusação, a lista de documentos encaminhada aos parlamentares deixou de incluir relatórios que indicavam problemas de solvência da instituição financeira, além de alertas técnicos e comunicações internas.

A Promotoria sustenta que a conduta poderia permitir a destruição, alteração ou ocultação de provas caso Carvallo permanecesse em liberdade. Esse foi um dos argumentos apresentados para pedir a prisão preventiva.

Ex-presidente Santiago Peña também está preso

O caso também envolve o ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, que teve o mandato encerrado após um processo de impeachment no Senado. Ele foi preso e levado ao Regimento de Escolta Presidencial, onde cumpre prisão preventiva.

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Peña também optou por não prestar depoimento à Promotoria. Ele é investigado por suspeitas de lesão de confiança e administração em proveito próprio.

A acusação aponta que, durante o período em que ocupou a Presidência, Peña teria interferido em decisões relacionadas à aplicação e à manutenção de recursos de órgãos públicos e fundos previdenciários no Ueno Bank. Os investigadores também mencionam vínculos empresariais anteriores entre o ex-presidente e o grupo controlador da instituição.

As acusações ainda estão sob investigação e não representam condenação definitiva.