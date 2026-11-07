Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Unidade do Cate no Centro Histórico

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) oferece mais de 3.800 vagas de emprego em diversas áreas, como atendimento, limpeza, construção civil, motoristas e setor farmacêutico. Os salários variam de R$ 1.059 (para jovem aprendiz) a R$ 7.794 (para analista de desenvolvimento de software).

As inscrições podem ser feitas até as 18h de quarta-feira (11) no Portal Cate ou comparecer nos 46 postos de atendimento na capital paulista apresentando o RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

O setor de atendimento reúne mais de 420 vagas para atuação em lojas, mercados, telemarketing e outros segmentos, com remunerações que variam de R$ 1.621 a R$ 2.800. Os requisitos exigem do ensino fundamental ao superior incompleto, aceitando candidatos com ou sem experiência. Há postos de trabalho em bairros como Indianópolis, Jardim Íris, Pirituba e Cachoeirinha.





Já na construção civil, são oferecidas mais de 90 oportunidades para cargos como pedreiro, ajudante e servente de obras, com salários entre R$ 1.900 e R$ 3.350. A escolaridade vai do ensino fundamental ao superior incompleto, com ou sem experiência prévia de até seis meses.

No segmento farmacêutico, há mais de 60 vagas abertas para ajudante, atendente e auxiliar de farmácia de manipulação. Com ganhos entre R$ 1.900 e R$ 2.208, as oportunidades contemplam regiões como Vila Maria, Parelheiros, Sacomã e Butantã. Exige-se ensino médio completo, sem necessidade de experiência na função.

Para condutores, o Cate disponibiliza mais de 50 oportunidades voltadas a entregadores e motoristas de caminhão, furgão e carreta. Os salários variam de R$ 1.802 a R$ 3.300. As vagas exigem ensino fundamental a médio completo, carteira de habilitação (categoria A ou D) e experiência comprovada. Os locais de trabalho incluem Vila Industrial, Ipiranga, Carrão, Retiro e Tremembé.

A função de auxiliar de limpeza concentra o maior volume de chances da semana, superando 1.000 postos de trabalho com remuneração de R$ 1.621 a R$ 2.500. A escolaridade exigida varia do ensino fundamental ao médio completo, havendo opções que dispensam experiência. As vagas estão distribuídas por regiões como Capão Redondo, Moema, Morumbi e República.

Ações Especiais de Novembro

Para as pessoas com deficiência haverá o Contrata SP – Pessoa com Deficiência. Será uma seleção presencial no dia 13 de novembro, das 9h às 16h, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (Rodovia dos Imigrantes, km 11,5). Serão ofertadas mais de 1.100 vagas exclusivas.

Até o dia 12 de novembro, as inscrições podem ser feitas na página do Portal Cate. Haverá traslado acessível gratuito partindo das estações Santos-Imigrantes e Jabaquara do metrô.

Também terá o Contrata SP – Consciência Negra. O processo seletivo será no dia 19 de novembro, das 9h às 16h, no Cate Central, na Rua Álvares Penteado, 203 – Centro. Serão mais de 200 vagas exclusivas para a comunidade afro. As inscrições são feitas também pelo Portal Cate até o dia 18 de novembro.

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