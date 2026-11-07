Reprodução Crise do Ueno Bank: Paraguai começa a devolver dinheiro a clientes, mas plataforma registra espera de até quatro horas

O Banco Central do Paraguai informou neste sábado (07) que já devolveu 996 bilhões de guaranis, o equivalente a aproximadamente R$ 885,8 milhões, a 1,196 milhão de clientes do Ueno Bank . A restituição ocorre após o fechamento da instituição financeira, que teve problemas de solvência e deixou cerca de 3 milhões de correntistas temporariamente sem acesso ao dinheiro.

O anúncio foi feito pelo presidente interino do Banco Central, Pedro Acosta, durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, os pagamentos continuam durante o fim de semana e fazem parte de um processo de devolução dos depósitos por meio do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).

A primeira etapa contemplou clientes com até 10 milhões de guaranis depositados. Uma nova fase prevê antecipações de até 121,76 milhões de guaranis por correntista, desde que o cliente não tenha dívidas com o banco e possua uma conta ativa em outra instituição financeira do Paraguai.

Como funciona a restituição do dinheiro

O mecanismo de devolução foi organizado em etapas para atender os diferentes grupos de correntistas. Na fase inicial, foram priorizados os clientes com depósitos de até 10 milhões de guaranis, aproximadamente R$ 8,8 mil.

Na etapa seguinte, o Banco Central prevê antecipar valores de depósitos entre 10 milhões e 121,76 milhões de guaranis. Para receber, o cliente precisa ter uma conta ativa em outro banco ou financeira do país e não possuir dívidas com o Ueno.

O valor da garantia pode chegar a 75 salários mínimos paraguaios, equivalentes a 228,3 milhões de guaranis por depositante e instituição. A antecipação atual corresponde a 40 salários mínimos.

Segundo Acosta, os trabalhos de restituição seguem no sábado e no domingo. A previsão é concluir essa etapa até quarta-feira (11).

Clientes sem outra conta terão de esperar

Parte dos correntistas ainda depende de uma etapa adicional para recuperar os recursos. Cerca de 262 mil clientes não possuem conta em outra instituição financeira do Paraguai.

Nesse caso, o Banco Central prevê distribuir os correntistas entre bancos participantes do processo, que deverão abrir contas para receber os valores. A medida também contempla clientes estrangeiros, sem distinção de nacionalidade.

O Instituto de Previdência Social do Paraguai acompanha a transferência das contas de aposentados que recebiam benefícios pelo Ueno Bank. O órgão informou que trabalha para ajustar o calendário de pagamentos.

Por que o Ueno Bank foi fechado

O Banco Central do Paraguai assumiu o controle do Ueno Bank após identificar problemas nos índices de solvência da instituição e operações de crédito consideradas excessivas.

A investigação aponta que o banco concedeu empréstimos a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, seu controlador, em valores superiores à capacidade de reservas da instituição. A situação comprometeu a capacidade de honrar os compromissos financeiros.

O Ueno tinha aproximadamente 3 milhões de clientes e administrava cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos, incluindo valores do Instituto de Previdência Social.

A crise também provocou uma turbulência política no Paraguai. O então presidente Santiago Peña renunciou ao cargo em meio aos questionamentos sobre sua relação com o grupo controlador do banco. Ele havia sido acionista da holding ligada à instituição até 2025.

O caso levou ainda à saída do então presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, e à abertura de investigações sobre dirigentes do banco.