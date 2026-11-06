Divulgação Paraguai: entenda a crise no banco Ueno que levou à renúncia do presidente do Banco Central









A intervenção das autoridades paraguaias no Ueno Bank trouxe atenção para um dos maiores conglomerados empresariais do país, sendo o Grupo Vázquez. Responsável pelo controle da instituição financeira, o grupo concentra mais de 20 empresas e tem negócios em áreas como: crédito, tecnologia, agronegócio, varejo, mercado imobiliário e entretenimento.

O que é um conglomerado?

Esse termo é usado para definir um grupo empresarial que reúne duas ou mais empresas de diferentes setores, mas que estão ligadas a uma mesma estrutura de controle. Sendo assim, isso significa que uma única organização pode atuar em várias áreas da economia, por meio de diferentes negócios. É esse o modelo do Grupo Vázquez, que reúne empresas de diversos segmentos sob uma mesma administração.

Com uma trajetória construída ao longo de décadas, o grupo tem origem em duas famílias empresárias e, atualmente, emprega mais de 5.500 pessoas. Segundo informações divulgadas pela própria companhia, seu faturamento diário supera US$ 1 milhão (R$ 5.386.180,00).

Os números ajudam também a mostrar o tamanho dos negócios. Até o dia 30 de junho deste ano, o Grupo Vázquez registrava ativos de 4,92 trilhões de guaranis, aproximadamente US$ 808 milhões (R$ 4.352.033.440,00), e patrimônio líquido de 2,11 trilhões de guaranis, cerca de US$ 347 milhões ( R$ 1.866.860.000,00). Já nos passivos somavam 2,81 trilhões de guaranis, o equivalente a US$ 461 milhões (R$ 2.480.180.000,00).

De duas famílias a um grande grupo empresarial

A história do Grupo Vázquez tem origem em duas famílias paraguaias: os Villasanti e os Vázquez.

A trajetória dos Villasanti começou no ano de 1945, quando Miguel Jacobo Villasanti, avô de Miguel Vázquez Villasanti , abriu uma oficina mecânica no bairro Obrero, em Assunção. Um ano após, foi fundada a Cóndor SACI, empresa que, em 1951, se tornou representante da Mercedes-Benz no Paraguai.

Já a família Vázquez iniciou suas atividades no comércio. No ano de 1956, Brígida Vázquez, mãe de Víctor Hugo Vázquez, abriu o Comercial Santa Catalina, no Mercado 4, um dos centros comerciais mais tradicionais da capital paraguaia.

Décadas depois, em 1984, Víctor Hugo deu um novo passo nos negócios da família ao fundar a Credicentro, empresa voltada à concessão de empréstimos para pessoas físicas e empresas. A companhia se tornaria a principal porta de entrada do grupo no mercado financeiro e serviria de base para sua expansão.

A partir disso, os negócios começaram a crescer e a alcançar novas áreas da economia paraguaia.

Expansão para outros setores e chegada da tecnologia

Um dos primeiros movimentos importantes dessa expansão ocorreu em 2012, quando a Credicentro realizou sua primeira emissão de ações na Bolsa de Valores de Assunção.

Três anos após, em 2015, o grupo entrou com mais força no agronegócio, após adquirir as propriedades rurais Don Miguel, Costa Flor e Doña Brígida.

No ano seguinte, em 2016, a expansão chegou ao ambiente digital, com a incorporação das empresas Pagopar e Hendyla, ligadas aos setores de pagamentos e comércio eletrônico. Em 2017, a Credicentro absorveu a Crediplus, ampliando sua presença no mercado de crédito.

O crescimento continuou nos anos seguintes, acompanhado por uma reorganização das empresas. Na pandemia em 2020, a Credicentro passou por uma fusão com outras instituições listadas na bolsa paraguaia e lançou as plataformas digitais ioio e Vinanzas.

Em 2021, o Grupo Vázquez adquiriu empresas importantes para sua estrutura, como a ITTI, no setor de tecnologia, a J. Fleischman e a Financiera El Comercio.

No ano seguinte, em 2022, a Credicentro mudou de nome para Ueno Holding SAECA. Também passaram a fazer parte do grupo a Alfa Seguros e a Red UTS, empresa ligada ao entretenimento e venda de ingressos.

A variedade continuou em 2023, com a entrada das plataformas MUV, voltada à mobilidade, Conto e Más Money, de serviços financeiros, além da Place Analyzer, especializada em análise imobiliária.

Com tantas aquisiçõe s e novos negócio s, o grupo deixou de atuar apenas no setor de crédito e passou a reunir empresas de diferentes áreas da economia paraguaia.

Ueno Bank ganha espaço no mercado paraguaio

Dentro dessa expansão, o Ueno Bank se tornou um dos principais negócios financeiros do Grupo Vázquez.

A instituição cresceu de maneira rápida e conquistou uma base expressiva de clientes. No final de 2025, o banco informou ter 2,6 milhões de clientes, (cerca de 60% da população adulta do país).

Além disso, até setembro deste ano em 2026, tinha emitido quase 1,1 milhão de cartões de crédito, conforme dados do Banco Central do Paraguai. Com esse volume, o Ueno se tornou a maior emissora de cartões de crédito do país.

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A estrutura de controle das empresas também passou por mudanças. Em julho de 2025, a Ueno Holding SAECA foi incorporada pelo Grupo Vázquez. Outra empresa importante nessa estrutura é a U Holdings, sociedade registrada em Luxemburgo, que aparece entre as principais estruturas de participação do grupo nos negócios financeiros.

Investimentos, dívidas e resultados financeiros

O tamanho do Grupo Vázquez também aparece em seus investimentos e compromissos financeiros.

No fechamento de junho de 2026, as participações em empresas associadas e controladas somavam 3,88 trilhões de guaranis, cerca de US$ 637 milhões (R$ 3,43 bilhões). Entre os investimentos relevantes estavam a ITTI, empresa de tecnologia, e a U Holdings.

O grupo também tinha 890,7 bilhões de guaranis em títulos de dívida emitidos no mercado de capitais, em torno de US$ 146 milhões (R$ 785.480.000,00), com vencimentos em 2031.

No primeiro semestre do ano, o Grupo Vázquez registrou lucro líquido de 182,2 bilhões de guaranis, cerca de US$ 30 milhões (R$ 161.400.000,00), praticamente estável em relação aos 186,5 bilhões de guaranis apurados no mesmo período considerado ao ano anterior. As vendas, no entanto caíram 31,2%, para 272,9 bilhões de guaranis.

Parte desse resultado veio da valorização dos investimentos, que gerou receitas de 132,4 bilhões de guaranis. As despesas financeiras também aumentaram, passaram de 58,6 bilhões para 90 bilhões de guaranis na comparação anual.

O balanço ainda registra uma dívida de 31 bilhões de guaranis da holding com o Ueno Bank em dezembro de 2025. No fechamento de junho de 2026, esse saldo estava zerado.

Relação com o Governo paraguaio

O crescimento do Ueno também ocorreu em meio à ampliação de sua relação com o setor público. Os depósitos do Governo no banco aumentaram desde que Santiago Peña assumiu a Presidência do Paraguai, em 2023.

No fim de junho de 2026, os recursos públicos depositados na instituição somavam cerca de 5 trilhões de guaranis, ou US$ 869 milhões (R$ 4,68 bilhões). O montante correspondia a 29% de todos os depósitos do banco.

Reprodução/Governo do Paraguai Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai

A proximidade entre o grupo com o Governo também ganhou atenção porque Peña foi sócio comercial do Grupo Vázquez até março de 2025.

Com a crise do banco, essa relação passou a ser questionada também no campo político. A senadora de oposição Yolanda Paredes pediu a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, embora o partido governista tenha maioria no Congresso para barrar a iniciativa.

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Problemas financeiros

O Ueno já estava enfrentando questionamentos de reguladores sobre suas operações e sua estrutura financeira. Uma das investigações busca determinar se o banco concedeu financiamento indireto para viabilizar a venda de uma carteira de crédito pertencente a uma empresa ligada à holding.

A administração do banco nega irregularidades. Em entrevista em outubro, o presidente do conselho, Juan Manuel Gustale, afirmou que não teve financiamento indireto.

A instituição também enfrentou pressão no mercado de dívidas. Em março, realizou a maior emissão de títulos corporativos da história do Paraguai, mas os papéis perderam valor nos meses seguintes.

Em outubro, a Fitch Ratings revisou a perspectiva dos títulos para negativa, citando o rápido crescimento do balanço e o elevado volume de ativos intangíveis.

Na semana antes à intervenção, executivos apresentaram um plano de capitalização de US$ 100 milhões (R$ 538.000.000). Metade dos recursos viria da U Holdings, empresa que participa dos negócios financeiros do grupo, e a outra metade da venda de ações a investidores privados paraguaios.

O banco também atribuiu parte das dificuldades no mercado de dívida a um efeito indireto dos problemas financeiros do Frigorífico Concepción, empresa paraguaia do setor de carnes.

Crise do Ueno não representa, conforme autoridades, risco para todo o sistema

Apesar da dimensão do Ueno Bank, autoridades paraguaias afirmaram que o caso não representa uma crise generalizada do sistema financeiro.

O Banco Central informou que depósitos de até 228 milhões de guaranis por pessoa, o que é em torno de R$ 200 mil, seriam garantidos pela autoridade monetária.

No entanto, a crise colocou em evidência a trajetória de um grupo empresarial que cresceu ao longo de décadas, ampliou sua presença em diferentes setores e fez do Ueno Bank um de seus principais negócios.

Agora, além de enfrentar os problemas financeiros da instituição, o Grupo Vázquez também está no centro de questionamentos sobre sua relação com o poder público e a forma como conduziu sua expansão.