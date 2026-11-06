Conteúdo gerado por IA Black Friday e Natal devem abrir 530 mil vagas temporárias; veja

Se você está procurando emprego, mas ainda não conseguiu uma oportunidade, no próximo mês pode ser o momento de tentar novamente.

Com a chegada da Black Friday e do Natal, o comércio se prepara para um dos períodos mais movimentados do ano, e a expectativa é de abertura de aproximadamente 530 mil vagas temporárias no Brasil, conforme dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem).

Este número representa um crescimento de 1,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na prática, isso significa novas oportunidades para quem já tem experiência, mas também para quem está em busca do primeiro emprego ou quer voltar ao mercado de trabalho.

Leia também: Qual a data da Black Friday 2026?



O que fazer para chamar a atenção dos recrutadores e aumentar as chances de contratação?

Assessoria Luana Fernandez, especialista em Recursos Humanos em entrevista ao iG

Para Luana Fernandez, especialista em Recursos Humanos e sócia da Acerta Consultoria, formada em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com MBA em Novos Negócios pelo Ibmec, as características como comprometimento, boa comunicação, organização e disposição para aprender podem fazer a diferença durante a seleção. E a experiência profissional, embora seja um diferencial, não é o único critério avaliado por empresas.

Um dos principais desafios para quem está começando a carreira é preencher o currículo sem ter muitas experiências para contar. Se seu caso for esse, a primeira coisa a saber é que não é necessário ter um documento grande para chamar a atenção de um recrutador.

De acordo com a Luana, o importante é apresentar as informações o mais claro possível, organizada e de acordo com a vaga desejada.

Quem está em busca do primeiro emprego deve entender que um bom currículo não precisa ser extenso, mas precisa ser claro, organizado e direcionado à oportunidade desejada. Luana Fernandez, especialista em Recursos Humanos em entrevista ao iG

Para isso, vale incluir a escolaridade, os cursos realizados, os conhecimentos em tecnologia, a disponibilidade de horários e as habilidades que podem contribuir para o trabalho.

Caso tenha realizado algum projeto escolar ou projeto voluntario, entre outros. Essas atividades também podem entrar no currículo, desde que sejam apresentadas com transparência.

O segredo é mostrar que você tem potencial para aprender e assumir responsabilidades, mesmo sem experiência formal.

E não basta apenas listar qualidades como responsabilidade e iniciativa. Durante a entrevista, tente lembrar de situações reais em que você demonstrou essas características. Isso ajuda o recrutador a entender como você pode agir no ambiente profissional.

O que as empresas procuram nos candidatos?

Em períodos de grande movimento no comércio, como a Black Friday e o Natal, as equipes precisam lidar com um fluxo maior do que normal de clientes, prazos apertados e diferentes demandas ao longo do dia.

Por isso, agilidade, pontualidade, boa comunicação e facilidade para trabalhar em equipe estão entre as características valorizadas pelas empresas.

Experiências anteriores pode ajudar, mas não garante contratação. Ter disposição para aprender, saber ouvir orientações e manter a qualidade do atendimento mesmo sob pressão também conta pontos.

Demonstrar disponibilidade de horários, pontualidade e interesse genuíno pela oportunidade pode ajudar o candidato a se destacar. Luana Fernandez, especialista em Recursos Humanos em entrevista ao iG

Ou seja, não é preciso chegar à entrevista sabendo fazer tudo. Mostrar um interesse, compreender as responsabilidades da função e estar disposto a aprender também pode pesar na decisão do recrutador.

Entrevista de emprego: pequenos erros podem custar a vaga

Antes de realizar uma entrevista, vale pesquisar um pouco sobre a empresa, confirmar o endereço e o horário e escolher uma roupa adequada ao ambiente profissional. São cuidados simples, mas que ajudam a demonstrar organização e interesse pela oportunidade.

Dentre erros mais comuns estão a pontualidade, muitos chegam atrasados, demonstrar desinteresse, não saber explicar as próprias experiências e adotar uma postura inadequada durante a conversa.

Para vagas no comércio e no atendimento ao cliente, a comunicação merece atenção especial. Afinal, o profissional precisará lidar com diferentes pessoas, ouvir demandas e, muitas vezes, resolver situações delicadas.

A dica é responder perguntas com devida clareza e sinceridade, sem tentar inventar experiências ou conhecimentos que não tem.

E se aparecer uma pergunta para a qual não sei a resposta?

Segundo a especialista, reconhecer suas dificuldades e demonstrar disposição para aprender pode ser mais positivo do que tentar improvisar uma resposta sem fundamento.

Outro ponto importante é falar sobre a disponibilidade de horários com honestidade. Se a vaga exige trabalho aos fins de semana ou em horários específicos, deve ser avaliado se realmente consegue cumprir a jornada antes de assumir esse compromisso.

Trabalho temporário pode virar emprego fixo?

Sim, embora essas vagas sejam abertas para atender a uma demanda grande e especifica, o trabalho temporário também pode funcionar como uma porta de entrada para a empresa.

Isso acontece quando o empregador identifica a necessidade de ampliar a equipe e encontra profissionais que apresentam bons resultados durante o período de contratação.

Como aumentar as chances de ser efetivado?

De acordo com Luana, o primeiro passo é encarar essa oportunidade que deve aparecer com seriedade desde o começo. Cumprir os horários, seguir orientações, aprender os processos e manter uma postura colaborativa são atitudes fundamentais.

Também vale demonstrar iniciativas, pedir ajuda quando preciso e receber os feedbacks com maturidade. Ao atendimento com cliente, cordialidade, atenção e capacidade de resolver problemas podem fazer diferença.

Construir uma boa relação com os colegas e com as lideranças também é importante, sem deixar de lado o profissionalismo.

É claro que a efetivação não depende apenas do trabalhador a empresa precisa ter vagas disponíveis e orçamento para manter novos funcionários. Mesmo assim, um desempenho pode aumentar as chances de contratação ou fazer com que o profissional seja lembrado em futuras oportunidades.

Onde encontrar vagas temporárias e como evitar golpes?

Se você ainda não começou a procurar emprego, não precisa esperar mais. O ideal é acompanhar as oportunidades com antecedência, já que muitas empresas iniciam seus processos seletivos semanas ou meses antes dos períodos de maior movimento.

Entre os caminhos para encontrar oportunidades estão as páginas oficiais das empresas, os sites de empregos de redes varejistas, as plataformas conhecidas de recrutamento e os canais de agências de trabalho temporário.

Desconfie de anúncios que prometem salários muito acima da média, garantem contratação sem qualquer processo seletivo ou exigem pagamentos para liberar vagas, realizar entrevistas ou oferecer treinamentos obrigatórios.

Também é importante verificar a identidade da empresa contratante e evitar o compartilhamento de dados pessoais e bancários em canais que não sejam confiáveis.

A recomendação da especialista é manter o currículo atualizado, acompanhar as oportunidades diariamente e responder rapidamente aos contatos legítimos, sempre verificando a procedência das ofertas.

Para conquistar a vaga, o primeiro passo é começar

Com essa expectativa de 530 mil oportunidades temporárias, o período pode representar uma chance importante para quem deseja conquistar o primeiro emprego, adquirir experiência ou retornar ao mercado de trabalho.

Mais do que ter um currículo perfeito, o candidato precisa demonstrar responsabilidades e disposição para aprender. Se preparar antes para a entrevista, entender as exigências da vaga e procurar oportunidades em canais confiáveis também são etapas importantes.

A dica é não deixar para depois, organize seu currículo, pesquise as vagas disponíveis e comece a se candidatar. Uma oportunidade temporária pode ser o início de uma nova etapa profissional.