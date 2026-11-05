Imagem: iStock Salário mínimo de 2027: veja quanto pode aumentar

O salário mínimo do Brasil poderá subir para R$ 1.741 no próximo ano em 2027. A previsão foi divulgada pelo Governo Federal na proposta de Orçamento para o próximo ano, enviada ao Congresso Nacional.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621. Caso seja confirmado, o aumento será de R$ 120, o que representa alta de 7,4%.

A mudança, no entanto, não afeta somente quem recebe um salário mínimo. O reajuste pode trazer alterações nos pagamentos de aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na contribuição mensal dos microempreendedores individuais (MEIs).

O valor ainda pode passar por mudanças.

Quando o salário mínimo de 2027 começa a valer?

A previsão é que o novo salário mínimo comece a valer em 1º de janeiro de 2027.

Então, isso significa que os trabalhadores já terão direito ao novo valor no pagamento referente ao mês de janeiro, que normalmente é recebido no quinto dia últil de fevereiro.

Porém, o Governo ainda precisa fechar o cálculo do reajuste com base nos dados da inflação. Só depois disso será possível confirmar quanto os brasileiros vão receber.

Quem pode receber o aumento?

O reajuste do salário mínimo não fica restrito aos trabalhadores que recebem exatamente esse valor. Isso acontece porque o piso nacional também é usado como base para calcular outros pagamentos.

Entre as pessoas que podem ser afetadas pela mudança estão:

Trabalhadores que recebem um salário mínimo;

Aposentados e pensionistas do INSS que recebem o valor mínimo;

Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Beneficiários de programas que utilizam o salário mínimo como referência;

Microempreendedores individuais (MEIs), que terão mudança na contribuição mensal.





Isso significa, o aumento pode chegar a diferentes grupos de brasileiros, mesmo que cada um tenha regras próprias de pagamento.

Quanto os aposentados e beneficiários do BPC podem receber?

Se o salário mínimo realmente ser de R$ 1.741, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem o valor mínimo também terão seus pagamentos ajustados para essa quantia.

O mesmo deve acontecer com quem recebe o BPC, benefício destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios exigidos pelo Governo.

Agência Brasil Pagamentos incluem precatórios de 2022, 2023 e 2024

O BPC garante o pagamento mensal de um salário mínimo, mas é importante lembrar que ele não é uma aposentadoria. Para receber, não é necessário ter contribuído para o INSS, desde que a pessoa cumpra as regras do programa.

Já quem ganha aposentadoria ou pensão acima de um salário mínimo terá um reajuste diferente. Com isso, nem todos os beneficiários vão receber o mesmo aumento.

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MEIs também podem pagar mais em 2027

Os microempreendedores individuais devem trambém ficar atentos ao novo valor, já que a contribuição mensal do MEI é calculada com base no salário mínimo.

Atualmente, o empreendedor paga R$ 81,05 de contribuição ao INSS. Se o piso nacional subir para R$ 1.741, se for aceito, esse valor passará para R$ 87,05.

Além da contribuição previdenciária, alguns MEIs também precisam pagar impostos de acordo com o tipo de atividade que exercem.

Quem trabalha com comércio ou indústria paga mais R$ 1 de ICMS. Já quem presta serviços paga mais R$ 5 de ISS.

Sendo assim, o pagamento mensal do MEI poderá ficar entre R$ 88,05 e R$ 93,05, dependendo da atividade.

Essa remuneração é feita por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), utilizado pelos microempreendedores para manter suas obrigações em dia.

Como o Governo calcula o aumento do salário mínimo?

O valor do salário mínimo não é definido de maneira aleatória. Para chegar no novo número, o Governo considera alguns indicadores da economia, principalmente a inflação e o crescimento do país.

Um dos principais fatores é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mostra como os preços de produtos e serviços aumentaram ao longo do tempo. Também é considerado o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que representa o desempenho da economia brasileira.

Para o reajuste de 2027, será levado em conta o resultado do PIB de 2025 e a inflação acumulada até esse mês de novembro. A regra busca garantir que o salário mínimo acompanhe o aumento dos preços e, quando possível, tenha um ganho acima da inflação.

Mesmo assim, há limites estabelecidos pelas regras fiscais do Governo, que controlam os gastos públicos.

O que é o INPC e por que ele influencia o salário mínimo?

O INPC é um indicador calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias que recebem entre um e cinco salários mínimos por mês.

O índice, que mostra como a inflação afeta o orçamento dessas famílias, é importante porque ajuda a definir o reajuste do salário mínimo, buscando evitar que os trabalhadores percam poder de compra quando os preços sobem.

Isso significa que, quanto maior for a inflação medida pelo INPC, mais elevada poderá ser a parte do reajuste destinada a compensar o aumento do custo de vida.