Agência Brasil Bolsa Família

Beneficiários que recebem o Bolsa Família podem formalizar suas atividades profissionais como Microempreendedores Individuais (MEI) em 2026 sem perder de maneira automatica o auxílio.

A medida permite que trabalhadores autônomos regularizem pequenos negócios e busquem novas fontes de renda, desde que respeitem os limites estabelecidos pelo programa. Atualmente, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício em todo o Brasil.

Qual é o valor do Bolsa Família em 2026?

Com a atualização de 15,04% que começou a valer no mês de outubro, o benefício médio passou de R$ 675 para R$ 777. Já o valor mínimo por família foi de R$ 600 para R$ 691.

Além desse valor, o Bolsa Família possui adicionais destinados a determinados integrantes da família. Eles variam conforme a idade e a condição de cada pessoa.

Veja como funcionam os pagamentos complementares:

R$ 164 por integrante: Benefício de Renda de Cidadania;

R$ 173 por criança: adicional do Benefício Primeira Infância;

R$ 58 por gestante: adicional do Benefício Variável Familiar;

R$ 58 por nutriz: destinado a famílias com bebês de até 6 meses;

R$ 58 por criança ou adolescente: para integrantes de 7 a 18 anos incompletos.

Sendo assim, duas famílias que recebem o Bolsa Família podem ter pagamentos diferentes. O cálculo considera a quantidade de moradores e os adicionais aos quais cada integrante tem direito.

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Quem recebe o Bolsa Família pode abrir um MEI?

Sim, a inscrição como Microempreendedor Individual não provoca o cancelamento automático do Bolsa Família.

Isso significa que uma pessoa pode formalizar atividades como por exemplo: venda de roupas, produção de alimentos, serviços de beleza, costura, manutenção e trabalhos pela internet sem precisar deixar o programa imediatamente.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Costureiras trabalham em pequena empresa; projeto amplia benefícios para MEIs

O cuidado necessário está na renda obtida com o negócio. Quando os ganhos aumentam, o Governo pode rever a situação financeira da família para verificar se ela continua atendendo aos critérios do benefício.

Por isso, abrir um CNPJ não é um problema em si. O que precisa ser acompanhado é quanto dinheiro realmente entra na família todos os meses.

Como o Governo calcula a renda de quem trabalha como MEI?

Para entender essa questão, é necessário diferenciar faturamento e lucro. O faturamento corresponde ao valor total recebido pela empresa. Já o lucro representa o que sobra depois de descontar os gastos necessários para manter a atividade.

Como exemplo, uma pessoa que vende alimentos e recebe R$ 2 mil em um determinado mês. Com base nesse valor, ela precisa retirar os custos com ingredientes, embalagens, transporte e outras despesas do negócio.

Assim, o dinheiro que sobra não será necessariamente igual ao faturamento inicial.

O trabalhador deve manter registros das entradas e despesas e seguir as orientações do atendimento do Cadastro Único para declarar corretamente sua renda. Notas fiscais, comprovantes de compras e registros de vendas podem ajudar com esse processo.

Preciso informar que abri um MEI no Cadastro Único?

Sim, manter os dados atualizados é uma das principais responsabilidades de quem recebe o Bolsa Família, não somente os MEI'S.

Ao começar uma atividade como MEI, o beneficiário deve comunicar a mudança na situação de trabalho e informar a renda familiar corretamente durante a atualização cadastral.

Esse procedimento pode ser realizado no atendimento responsável pelo Cadastro Único, geralmente no ou em um posto de cadastramento do município.

Deixar de informar as mudanças na renda ou apresentar dados incorretos pode gerar problemas no momento das verificações do Governo, incluindo bloqueios e revisões do benefício.

Por isso, mesmo que o negócio ainda esteja no início, é importante não deixar a atualização cadastral de lado.

Se a renda aumentar perde o Bolsa Família?

Não necessariamente. O programa possui critérios específicos para famílias que conseguem melhorar a renda, mas ainda precisam de apoio financeiro.

Em 2026, o limite de renda para entrar no Bolsa Família é de R$ 218 por pessoa da família.

O cálculo é feito pela soma dos rendimentos mensais dos integrantes da casa e dividir o resultado pelo número de moradores.

Se uma família com quatro pessoas e renda total de R$ 800 terá uma renda mensal de R$ 200 por integrante. Nesse cenário, o valor permanece dentro do limite de R$ 218.

Mas, quando a renda ultrapassa esse valor, a família pode ser enquadrada na chamada Regra de Proteção.

Como funciona a Regra de Proteção para quem abre um MEI?

A Regra de Proteção foi criada para que as famílias não percam todo o Bolsa Família de maneira imediata, quando conseguem aumentar seus rendimentos.

Por meio desse mecanismo, quem ultrapassa o limite de R$ 218 por pessoa, mas continua dentro da faixa permitida pelo programa, pode continuar recebendo metade do benefício durante um período determinado.

Para as famílias com renda instável, como pode acontecer com trabalhadores autônomos e microempreendedores, o prazo pode chegar a 12 meses, respeitando os critérios estabelecidos pelo Governo.

Na prática, isso significa que uma pessoa pode começar a ganhar mais com seu negócio e continuar contando com parte do auxílio enquanto organiza sua vida financeira.

A regra funciona como uma transição entre o recebimento do benefício integral e a conquista de uma renda própria mais estável.

Se eu fechar minha empresa, posso voltar a receber o benefício?

Sim, encerramento do MEI ou uma redução na renda familiar pode permitir que a família volte a receber o valor total do Bolsa Família, desde que atenda os critérios do programa.

Nesses casos, existe o Retorno Garantido, mecanismo que oferece prioridade às famílias que deixaram de receber o auxílio após melhorar de condição financeira, mas voltaram a precisar da assistência.

Para solicitar a avaliação, é fundamental manter o Cadastro Único atualizado e procurar os canais oficiais de atendimento.

O Disque Social 121 também está disponível para esclarecer dúvidas sobre o programa.

Quais são as vantagens de abrir um MEI recebendo Bolsa Família?

Além de permitir a formalização do trabalho, o MEI oferece algumas vantagens para quem deseja desenvolver uma atividade própria.

Entre os principais benefícios estão:

Possibilidade de emitir notas fiscais;

Maior facilidade para prestar serviços a empresas;

Contribuição para a Previdência Social;

Acesso a determinadas modalidades de crédito;

Mais organização financeira e profissional do negócio.

Para muitas famílias, a formalização pode representar o primeiro passo para transformar uma atividade informal em uma fonte de renda mais estruturada.